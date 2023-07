Ryzen 5 7500F vydán. Nejlevnější CPU pro socket AM5 stojí 4700 Kč a bude k dostání i u nás

Nedávno prosáklé chystané novinky od AMD, které původně vypadaly jako ne až tak zajímavé, protože se měly prodávat jen v Číně, zdá se, stojí za větší pozornost. AMD teď definitivně potvrdilo procesor Ryzen 5 7500F, který je novým nejdostupnějším CPU s architekturou Zen 4 pro platformu AM5. Máme specifikace, cenu (která by ho měla dělat atraktivním), ale zejména se ukazuje, že nakonec nebude exkluzivně na prodej v komunistické Číně, ale i u nás.

Ryzen 5 7500F byl oficiálně vydán poněkud netypicky v sobotu 22. 7. (jde o oficiální datum startu prodeje dle webu AMD). V Asii již vyšly první recenze, podle v testu Quasar Zone je herní výkon o zhruba 3 % pozadu za modelem Ryzen 5 7600, ale znatelně nad konkurenčními Core i5–13500 a i5–13400 (rychlejší cca o 6 % je až i5–13600K). Zajímavé je, že Ryzen 5 7500F je o nějakých 13,5 % rychlejší ve hrách proti Ryzenu 5 5600X coby zástupci starší platformy AM4.

Ryzen 5 7500F je čipletový procesor založený na stejném základu jako ostatní desktopové Ryzeny 7000. Má šest jader Zen 4 s 12 vlákny (díky SMT) a 32MB L3 cache. Základní takt je 3,7 GHz a maximální boost 5,0 GHz (možná by to ale mohlo neoficiálně být 5050 MHz). Tím je procesor jen o 100 MHz pomalejší proti modelu Ryzen 5 7600.

Stejné je i TDP, jde o 65W model (takže úplně maximální spotřeba by měla být 88 W), přičemž boxové balení by mělo obsahovat i chladič Wraith Stealth. Procesor má zachovánu podporu PCIe 5.0 (pro GPU i SSD) a pamětí DDR5–5200, ve výbavě tedy není nijak ořezaný – až na jedinou věc.

Oficiální specifikace procesoru AMD Ryzen 5 7500F. Firma uvádí globální dostupnost na trzích Autor: AMD

Bez grafiky za lepší cenu

Tou je absence integrovaného GPU, které mají ostatní Ryzeny 7000 umístěno ve svém 6nm IO čipletu. Podobně jako u Intelu značí písmeno F v názvu, že procesor má iGPU deaktivované – může například být vadné z výroby (Ryzen 5 7500F tedy umožňuje zužitkovat kusy křemíku, u nichž iGPU neprošlo kontrolou). Bez integrovaného GPU je tak tento procesor předurčen do levných herních počítačů se samostatnou grafickou kartou.

AMD stanovilo oficiální cenu na 179 $, což je teď po připočtení DPH za aktuálních kurzů asi 4700 Kč či 196 €. V ČR by tedy stál o tisícovku méně než doteď nejlevnější procesor pro socket AM5 (což bývají šestijádra 7600 a 7600X). Pro ony levné herní sestavy založené na platformě AM5 je to tedy změna k lepšímu. Ryzen 5 7500F se dá přetaktovávat, takže deficit ve výkonu proti těmto modelům bude možné trošku kompenzovat.

To, že je stanovena oficiální cena v dolarech, už napovídá, že by procesor mohl být nakonec dostupný i mimo Čínu. A skutečně, na webu AMD je uvedeno, že Ryzen 5 7500F má globální dostupnost, což je vítaný zvrat. Původní informace hovořily o tom, že ho AMD chce prodávat jen v Číně. Nicméně novější informace mluví už jen o tom, že v Číně a Asii toliko začnou prodeje a později bude dostupnost rozšířena i do zbytku světa. AMD už například v první vlně recenzí zapůjčilo vzorek i zmíněnému korejskému webu Quasar Zone.

Nakonec by tedy tato levnější volba na platformě AM5 mohla být relevantní i v Evropě. Otázka je jenom, jak dlouho bude trvat, než do tuzemských obchodů dorazí.

Zdroje: AMD, VideoCardz, Quasar Zone