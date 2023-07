Levný Ryzen 5 7500F vyjde na konci měsíce, bude ale jen v Číně. Alespoň zatím

Jen nedávno se na internetu objevily informace o novém procesoru AMD s architekturou Zen 4, který by mohl být dosud nejvýhodnějším modelem na platformě AM5 – Ryzenu 5 7500F, což by bylo šestijádro s deaktivovanou grafikou, které by při dostatečně nízké ceně mohlo být odpovědí na populární Core i5–13400F Intelu. Vypadá to ale, že podobně jako u Ryzenu 5 5600X3D si na něj v našich končinách nesáhneme, alespoň zatím.

Web Tom's Hardware zjistil chvíli poté, co se o procesoru objevily první zprávy, další podrobnosti k tomu, kdy by se měl objevit na trhu. Původní zvěsti o startu prodejů 7. 7. se zřejmě nevyplnily. Tom's Hardware u kontaktů v počítačovém průmyslu zjistil, že by ve skutečnosti Ryzen 5 7500F měl jít na trh až na konci nynějšího měsíce (července).

Tom's Hardware také ověřil, že procesor je založený na čipu, respektive čipletech návrhu „Raphael“ stejně jako ostatní dosavadní Ryzeny 7000 pro desktop – nejde tedy o APU Phoenix s deaktivovaným GPU, jak se ze začátku spekulovalo. TDP je dle zjištěných informací 65W a základní takt 3,7 GHz, ale maximální boost zatím znám není.

Problém ale je, že procesor se podle zjištění tohoto webu bude prodávat jen v Číně – nejprve má být na tamním trhu dostupné retailové samostatné balení, později asi má procesor být i v hotových sestavách. Naše lokální zastoupení AMD má informace zřejmě ve stejném smyslu, žádné plány na prodej u nás patrně teď nejsou. Půjde tedy o jeden z lokálně omezených produktů, které AMD (ale i Intel s procesory jako Core i5–13490F a i7–13790F) občas vyprodukuje. Ačkoliv by se tedy Ryzen 5 7500F dobře vyjímal v nabídce AMD, kde teď levnější model pro socket AM5 chybí, bohužel u nás v obchodech asi nebude.

Ryzen 5 3500X byl původně čistě čínský model Autor: AMD

I když je pravda, že to nemusí platit na vždy a šance asi nulová není (minimálně by mohla být větší než u Ryzenu 5 5600X3D, u kterého bylo vyloženě řečeno, že jich bude omezené množství prodávané po omezenou dobu jen v USA). Například Ryzen 5 3500X byl původně také asijská exkluzivita a pro západní trhy nebyl určen. Po čase k nám ale jako levnější možnost také pronikl a prodával se pak zcela standardně.

Není to asi něco, s čím by se dalo počítat, ale v nějaké podobě by AMD prostor procesorů levnějších než cca 5500 Kč pokrýt mělo, dříve nebo později. Jestli to bude Ryzenem 5 7500F nebo něčím jiným, to je otázka.

Zdroj: Tom's Hardware