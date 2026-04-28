Cnews.cz  »  Internet

Internet

Na iPhony a iPady je možné instalovat nový XChat. Stojí za ním Elon Musk

Matěj Vlk
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Za novým XChatem stojí sociální síť X, kterou rozšiřuje o nové možnosti komunikace. Autor: Unsplash
Z platformy X se chat oddělil do separátní aplikace, která nabízí rozšířené možnosti včetně mizejících zpráv nebo zakázaných screenshotů. Uživatelé Androidu mají prozatím smůlu.

Sociální síť X Elona Muska spustila samostatnou aplikaci XChat pro iPhone a iPad. Odděluje soukromou komunikaci od hlavní aplikace X a nabízí zprávy, skupinové chaty, hovory či sdílení souborů. V App Storu je ke stažení zdarma a vyžaduje iOS 26. Verze pro Android prozatím vydána nebyla a vývojáři o ní nepřidali ani další informace.

Se zaměřením na soukromí

Komunikátor umožňuje komunikovat s uživateli X mimo hlavní aplikaci, přihlášení i kontakty ale dál vycházejí z účtu na X. Kromě běžných zpráv podporuje skupinové konverzace, audio a video hovory a sdílení souborů. X u aplikace zdůrazňuje koncové šifrování, ochranu PINem a mizející zprávy. Stejně tak jsou k dispozici mazání a úpravy zpráv pro všechny účastníky konverzace i možnost blokovat nebo hlásit pokus o pořízení snímku obrazovky. Vývojáři také tvrdí, že v aplikaci nejsou reklamy ani sledovací mechanismy v podobě trackerů.

XChat na App Store

Aplikace XChat pro iOS

Autor: X

Obezřetnost je podle bezpečnostní komunity třeba v případě šifrování. U dřívějších šifrovaných zpráv na síti X experti zpochybňovali hlavně práci s kryptografickými klíči. Samotné označení end-to-end šifrování ještě neznamená, že služba nabízí stejnou úroveň ochrany jako zavedené messengery.

Platforma si nevybrala pro spuštění komunikátoru úplně ideální způsob. Oznámila jej včetně názvu na začátku dubna a k samotnému vydání došlo až nyní. Za tu dobu se ale jak na App Store, tak na Google Play objevila celá řada aplikací s totožným názvem. Především na Androidu sbírají stovky i tisíce stažení.

Zdroj: Macrumors

Vstoupit do diskuse (2 názory)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Něco na té doméně furt je, ale netuším, jestli je to kontinuita nebo ne nějaká forma domain squattingu... A býval to i IRC klient (později forknutý do Hexchatu, protože původní ač open source chtěl peníze za sestavení pro Windows).
Jan Olšan


