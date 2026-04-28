Na iPhony a iPady je možné instalovat nový XChat. Stojí za ním Elon Musk

Sociální síť X Elona Muska spustila samostatnou aplikaci XChat pro iPhone a iPad. Odděluje soukromou komunikaci od hlavní aplikace X a nabízí zprávy, skupinové chaty, hovory či sdílení souborů. V App Storu je ke stažení zdarma a vyžaduje iOS 26. Verze pro Android prozatím vydána nebyla a vývojáři o ní nepřidali ani další informace.
Se zaměřením na soukromí
Komunikátor umožňuje komunikovat s uživateli X mimo hlavní aplikaci, přihlášení i kontakty ale dál vycházejí z účtu na X. Kromě běžných zpráv podporuje skupinové konverzace, audio a video hovory a sdílení souborů. X u aplikace zdůrazňuje koncové šifrování, ochranu PINem a mizející zprávy. Stejně tak jsou k dispozici mazání a úpravy zpráv pro všechny účastníky konverzace i možnost blokovat nebo hlásit pokus o pořízení snímku obrazovky. Vývojáři také tvrdí, že v aplikaci nejsou reklamy ani sledovací mechanismy v podobě trackerů.
Obezřetnost je podle bezpečnostní komunity třeba v případě šifrování. U dřívějších šifrovaných zpráv na síti X experti zpochybňovali hlavně práci s kryptografickými klíči. Samotné označení end-to-end šifrování ještě neznamená, že služba nabízí stejnou úroveň ochrany jako zavedené messengery.
Platforma si nevybrala pro spuštění komunikátoru úplně ideální způsob. Oznámila jej včetně názvu na začátku dubna a k samotnému vydání došlo až nyní. Za tu dobu se ale jak na App Store, tak na Google Play objevila celá řada aplikací s totožným názvem. Především na Androidu sbírají stovky i tisíce stažení.
Zdroj: Macrumors