Nejen procesory, ale i desky: Intel ustoupí a povolí přetaktování i na levnějších základovkách

Nedávno jsme psali, jak Intel plánuje do budoucna ustoupit z častého střídání socketů u desktopových CPU, takže by základní desky měly delší „životnost“ v tom smyslu, že by měly možnost upgradu na novější procesor. Intel se ale pod tlakem konkurence přiblíží AMD také tím, že umožní přetaktování na levnějších CPU, jak jsme psali minulý týden. Nebude se to ale týkat jen procesorů, podobně příjemné změny se totiž chystají i v deskách.
Levnější přetaktovatelné procesory budou, ale co čipsety?
Podobně jako o větší upgradovatelnosti či delším „životě“ socketů o této věci Intel promluvil i oficiálně prostřednictvím svého technického markeťáka Roberta Hallocka (který na stejné pozici dříve působil v AMD). Podle toho v budoucnu bude více procesorů odemčených pro přetaktování a podobné tunění a tato možnost bude dostupná v nižších cenových patrech – doslova „nemá jít o možnost rezervovanou pro ty, kdo platí za hardware nejvíc“.
Jde zatím jenom o vágní předestření změny strategie, konkrétní podobu onoho širšího (a levnějšího) přístupu k přetaktování ještě Intel oficiálně nesdělil. Ovšem promluvil místo toho leaker Jaykihn, který má dobrý přístup k roadmapám a produktovým plánům Intelu.
Jak je to s přetaktováním teď?
U procesorů AMD je dlouhodobě obvyklé, že procesory jsou odemčené – lze jim měnit BCLK, násobiče a další parametry, kterými se přetaktovává. Neznamená to, že přetaktování je možné všude – v této dekádě už AMD také nabízí čipsety bez možnosti taktování (A520 a A620, B840) a například X3D procesory měly přetaktování zakázané nebo omezené, byť tam to asi bylo i kvůli jejich choulostivosti na poškození vyššími napětími. Obecně lze ale asi říct, že normou je spíš, že CPU je odemčené a desky umožňují OC a opak je spíš výjimka.
U Intelu je to poslední dvě dekády naopak, normou u procesorů je, že přetaktovat nejdou a to je právě vyhrazeno jen konkrétním modelům, které mají označení „K“ (nebo KS, KF v případě kombinace s jiným „sufixem“). Ale nejen to. Současně není taktování standardní výbavou ani u desek. Většina čipsetů ho nepodporuje (to dřív platilo dokonce i o použití profilů XMP na pamětech) a je výsadou jen desek s čipsetem označeným „Z“. Ty typicky zase stojí něco navíc oproti „normálu“ (i samotný čipset je výrobcům desek dodáván za vyšší ceny).
Zatím ještě není úplně jasné, jak Intel tyto změny v přetaktovatelnosti zapracuje do příští generace procesorů (Nova Lake). Podle uniklého nástřelu modelů by zase měly existovat modely K se 125W TDP.
Ale asi není vyloučeno, že by označení K mohlo tentokrát označovat třeba jenom rozšířené možnosti přetaktování jako OC přes BCLK, zatímco odemčený násobič by třeba byl i u běžných mainstreamových modelů mimo řadu K. Případně může „dostupnost“ být vyřešena tak, že nižší „K“ modely Core Ultra 5 a 7 budou mít nižší ceny než dřív.
Změny v čipsetech: Přetaktování umožní i levnější desky
Co se ale změní určitě, je situace v základních eskách, kde ona „demokratizace“ či zpřístupnění přetaktování už nabrala konkrétnější obrysy. Zatímco nyní je přetaktování povoleno vždy jen na nejdražším čipsetu (Z690, Z790, Z890), z předešlého úniku víme, že s procesory Nova Lake a jejich desktopovou platformou LGA 1954 už přetaktovávací čipsety budou dva, Z990 a Z970. Jaykihn teď vysvětlil, proč tomu tak bude – má to být právě součást oné větší otevřenosti.
Zdá se, že vyšší OC čipset Z990 převezme roli, kterou dnes má Z790 a Z890 – tedy onoho dražšího výlučnějšího řešení pro přetaktování (víme již, že tento čipset bude poskytovat všechny OC funkce včetně BCLK OC a také možnost rozdělení linek pro GPU na ×8/×8).
Čipset Z970 bude postavený níž a má podle Jaykihna převzít levnější část trhu včetně většiny mainstreamovaných desek, které teď jsou stavěné na přetaktování neumožňujícím čipsetu B760 či B860.
Nemusí to znamenat, že budou stejně levné (jejich cena by s novější platformou asi mohla lehce narůst), ale celkově se dostupnost přetaktování rozšíří i na část trhu dnes tvořenou „B“ deskami. Tento čipset Z970 bude mít o něco slabší možnosti, neposkytne rozdělení linek GPU a BCLK OC, ale to hlavní – standardní přetaktování přes odemčené násobiče, přetaktování RAM a nejspíš uncore – bude dostupné.
Naopak čipset B960 bez podpory přetaktování, který má také existovat, se přeorientuje do role náhrady řady nejlevnějších čipsetů (dnes například H610, H810). Nova Lake čipset H910 mít nebude, což se tímto vysvětluje. Lowendové desky místo toho budou tvořené čipsetem B960, který se posune dolů a převezme tuto roli. Vedle levných retailových desek také B960 budou typicky používat OEM počítače.
Přetaktování už bez (větších) příplatků?
Pokud tedy zůstanou zhruba podobné cenové hladiny, skutečně by se přetaktování procesorů Intel stalo přístupnější, protože prakticky každý stavitel či hráč bude po tomto přeorientování stavět na (nyní snad levnější) desce s čipsetem řady Z. Ideální by ještě bylo, kdyby odemčený násobič byl analogicky také u všech CPU, zatímco „K modely“ by měly navíc rozšířené funkce dostupné jenom na Z990. To teprve uvidíme.
Zdroje: PCGamesHardware, Jaykihn (1, 2, 3, 4)