AMD potichu uvádí EXPO 1.2: Ryzeny dostanou podporu pro specialitu dosud nabízenou jenom čipy od Intelu

Do vydání nové generace desktopových procesorů AMD (s architekturou Zen 6) zřejmě ještě zbývá mnoho měsíců. Je proto překvapení, že se v této době objevuje novinka pro základní desky platformy AM5: AMD teď představilo EXPO 1.2, novou generaci technologie přetaktovávacích profilů pro paměti DDR5 určené pro platformu AM5. EXPO 1.2 přidává některé dosud chybějící vlastnosti, zejména podporu pro moduly CUDIMM s vyššími rychlostmi.
EXPO 1.2: Konečně podpora CUDIMM s procesory AMD?
Profily EXPO jsou analogií profilů XMP, které vyvinul Intel primárně pro své platformy, i když je typicky podporují i desky pro procesory AMD. Odhalená tato technologie byla s příchodem socketu AM5 v roce 2022 a dosud fungovala ve verzi 1.0. Teď byla potichu aktualizována na verzi 1.2, jde však spíše o vývoj a přípravy v pozadí, než o něco, co by vám hned teď mělo zlepšit život.
EXPO 1.2 by mělo být změnou ve specifikacích této technologie a také na úrovni její podpory ve firmwaru desek a v procesorů. Jde tedy o to, že se nyní v různém podpůrném softwaru přidává podpora pro chystané nové funkce, aby byla připravena v momentě, kdy moduly s profily EXPO 1.2 skutečně vyjdou. Ačkoliv už teď BIOSy desek začínají přinášet podporu (Asus už má beta BIOSy pro některé X870 a B850 desky), nepůjde o něco, co hned budete moci začít využívat.
Co EXPO 1.2 přinese? Nejdůležitější součástí bude podpora pro moduly CUDIMM a CSODIMM, tedy moduly využívající vlastní generátor taktu (CKD), díky němuž dosahují vyšších frekvencí. Jejich použití zatím fungovalo víceméně jen na platformě LGA 1851 s procesory Arrow Lake od Intelu. Ryzeny 7000 ani 9000 tyto moduly zatím neumí, v profilech EXPO 1.2 ale už pro tuto technologii bude podpora, která se tedy zřejmě dostane i do procesorů AMD.
Ač by to tak mohlo vypadat, zákulisní uvedení EXPO 1.2 nesouvisí s Ryzenem 9 9950X3D2 Dual Edition, který teď přišel do obchodů. Ten má totiž stejný řadič pamětí jako předešlé Ryzeny 9000 a CUDIMM/CSODIMM stále neumí. Tyto novinky se budou týkat až nové generace procesorů Ryzen s architekturou Zen 6, které vyjdou letos na podzim nebo začátkem roku 2027. Nynější změny ve firmwaru a ve specifikacích technologie EXPO 1.2 jsou patrně jen přípravou dopředu.
EXPO 1.2 obsahuje i další novinky, z nichž některé by možná zpětně podporovány na starších procesorech být mohly. Je to podpora pro určité novinky v geometrii modulů (tím by mohla být míněna poloviční datová šířka u nedávno představených modulů HUDIMM) a podpora pro paměti některých nových čínských výrobců (údajně RAMXeed Limited Conexant, Rui Xuan a Fujitsu Synaptics).
Dále pak profily EXPO 1.2 budou moci nastavovat některé nové parametry – tREFI, tRRDS, tWR a možná nejzajímavější z nich „ULL“. To by podle některých zdrojů mohla být volba pomáhající snížit celkovou latenci paměti. Jurij Bublij alias 1usmus (stojící za softwarem Hydra a DRAM Calculator for Ryzen) ale uvádí, že zkratka neznamená Ultra Low Latency, jak se někde spekulovalo, ale Unified Latency Lock. Raději proto zatím neočekávejte nic radikálního.
Nicméně s těmi z nových parametrů a možností, které nejsou součástí podpory CUDIMM/CSODIMM modulů, by teoreticky mohly umět pracovat i starší procesory, takže by takové moduly mohly být vydány už před uvedením Zenu 6.
Zdroje: techPowerUp, 1usmus