Každý čtvrtý článek na české Wikipedii editoval jediný člověk. Jmenuje se Harold a věnuje se jí 20 let

Minulý týden proběhl v Brně pravidelný Wikiklub, na kterém se setkávají především zkušení Wikipedisté. Zajímavostí se podle facebookového příspěvku stalo především dvacetileté výročí jednoho z nejaktivnějších tuzemských wikipedistů – Harolda. Ten se do projektu zapojil 24. dubna 2006 a na kontě má stovky tisíc zásahů a editací na Wikipedii.
Přes 40 editací denně
Jak vypadá jeho práce si lze prohlédnout na jeho veřejném profilu, který eviduje každou aktivitu na Wikipedii. V průměru Harold zvládne 41 editací za den, často je to ale mnohem větší penzum. Podle Marka Blahuše stojí za 1 % celé české Wikipedie.Zdroj: Youtube.com
O některá zajímavá čísla o české Wikipedii se podělil v jedné ze svých starších přednášek „Jak je důležité míti Harolda aneb Význam jednotlivce“. Z nich mimo jiné vyplývá, že:
- 10 % české Wikipedie vytvořilo 6 nejaktivnějších wikipedistů
- 50 % české Wikipedie napsalo 120 lidí
- nejaktivnější uživatel Kacíř napsal 112 milionů znaků
Nejčastější aktivitou je průběžná údržba článků, opravy faktických i formálních chyb, práce se šablonami, kategoriemi, odkazy, referencemi a kontrola změn. Nejde tak primárně o vytváření nových článků, ale korekce a aktualizace těch současných.
