Každý čtvrtý článek na české Wikipedii editoval jediný člověk. Jmenuje se Harold a věnuje se jí 20 let

Matěj Vlk
Dnes
Stovky tisíc uživatelů Wikipedie čerpají z obsahu, který vytváří jen malá hrstka wikipedistů.
Harold v průměru odešle 41 editací denně, někdy mnohem víc. Na svědomí má 1 % kompletné české Wikipedie.

Minulý týden proběhl v Brně pravidelný Wikiklub, na kterém se setkávají především zkušení Wikipedisté. Zajímavostí se podle facebookového příspěvku stalo především dvacetileté výročí jednoho z nejaktivnějších tuzemských wikipedistů – Harolda. Ten se do projektu zapojil 24. dubna 2006 a na kontě má stovky tisíc zásahů a editací na Wikipedii.

Přes 40 editací denně

Jak vypadá jeho práce si lze prohlédnout na jeho veřejném profilu, který eviduje každou aktivitu na Wikipedii. V průměru Harold zvládne 41 editací za den, často je to ale mnohem větší penzum. Podle Marka Blahuše stojí za 1 % celé české Wikipedie.

Zdroj: Youtube.com

O některá zajímavá čísla o české Wikipedii se podělil v jedné ze svých starších přednášek „Jak je důležité míti Harolda aneb Význam jednotlivce“. Z nich mimo jiné vyplývá, že:

  • 10 % české Wikipedie vytvořilo 6 nejaktivnějších wikipedistů
  • 50 % české Wikipedie napsalo 120 lidí
  • nejaktivnější uživatel Kacíř napsal 112 milionů znaků

Nejčastější aktivitou je průběžná údržba článků, opravy faktických i formálních chyb, práce se šablonami, kategoriemi, odkazy, referencemi a kontrola změn. Nejde tak primárně o vytváření nových článků, ale korekce a aktualizace těch současných.

Školení Linux

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Já těm 120 lidem co napsali půlku České Wikipedie samozřejmě děkuji. Ale stalo se mi že někdo z odborného článku smazal pravdivé informace jen proto že nebyli ozdrojované. Což si myslím že je špatně. Člověk co dané problematice nerozumí by neměl zasahovat do článku. I když to je v dobré víře. Hodně lidí spoléhá na Wikipedii a se sepisováním faktů se už neobtěžuje. S nástupem AI zmizelo hodně obsahu někam za paywall. Takže není kde vzít zdroj. Wikipedie to bude mít těžké. A právě v době kdy na…
Sing


