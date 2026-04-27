Velké změny ve Windows Insider: kompletně se mění struktura, novinky nebudou vázané na build

Matěj Vlk
Dnes
Logo Windows Insider Autor: Microsoft
Prvním buildem v rámci nového kanálu Experimental je 26300.8289.
Windows Insider byl pro mnohé nepřehledným především nečitelností trojice různých kanálů. Ty se nyní mění jen na dva, které mají jasné určení.

Microsoft mění fungování programu Windows Insider a zavádí přehlednější strukturu testovacích verzí. Úpravy se týkají jak samotného rozdělení buildů, tak toho, jak se k uživatelům dostávají nové funkce. Směr je zřejmý. Zrychlit testování a oddělit experimenty od stabilnějších větví.

Nové rozdělení: Experimental a Beta

Microsoft v první řadě výrazně zjednodušuje model s mnoha testovacími kanály. Hlavní novinkou je větev označená jako Experimental. Ta slouží pro rychlé testovací experimenty bez jistoty, že se někdy objeví ve finální verzi Windows. Buildy v této větvi mohou obsahovat nedokončené nebo jen dočasné funkce a počítá se s tím, že nebudou vždy stabilní.

Nucené aktualizace Windows půjde konečně navždy vypnout. A nejen to

Vedle ní zůstává kanál Beta, který je kompromisem mezi použitelností a novými funkcemi. Ty jsou blíž k finálnímu vydání, ale stále se ladí na základě zpětné vazby. Původní kanály Dev a Canary v této podobě končí a nahrazuje je jasnější rozdělení mezi experimentální a předprodukční verze.

Mění se i způsob, jakým se novinky distribuují. Už nebudou pevně svázané s konkrétními buildy systému. Microsoft dál rozvíjí model postupného zapínání funkcí na straně serveru. V praxi to znamená, že dva uživatelé se stejnou verzí systému mohou mít k dispozici jinou sadu funkcí. Ty navíc bude možné pomocí běžných přepínačů vypínat či zapínat v nastavení programu Windows Insider.

Microsoftu to umožňuje přesněji testovat jednotlivé změny a rychleji reagovat na problémy bez nutnosti vydávat nový build.

Nové místo pro dokumentaci změn

S reorganizací souvisí i přesun dokumentace pro nové buildy. Informace o verzích a změnách se sjednocují na nové platformě Windows Insider Program Documentation Hub, která má novinky zpřehlednit. Klasické release notes tak přestávají být jediným místem, kde hledat přehled změn.

Pro testery změny znamenají především jednodušší a přehlednější strukturu programu. Kdo chce mít k dispozici nové funkce co nejrychleji a nebojí se testovat nedokončené nástroje, zapne si větev Experimental. Naopak uživatelé, kteří chtějí stabilnější systém s dostupnými novinkami, budou směřovat do kanálu Beta.

Microsoft opravoval tmavý režim, ale dopadlo to jako vždycky: Průzkumník vás oslepí

Zdroj: Microsoft

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

