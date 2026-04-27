Nucené aktualizace Windows půjde konečně navždy vypnout. A nejen to

Microsoftu se v posledních měsících opravdu nedaří a vydává jednu nepovedenou aktualizaci za druhou. Zatímco jedna pro mnohé znamenala ztrátu dat, druhá rozbila Wi-Fi a Bluetooth, třetí pro změnu způsobovala zamrzávání her a aplikací.
Možná právě proto nyní Microsoft přichází s několika novinkami, které mají situaci uklidnit a mnohé z nekonečných aktualizací vysvobodit. Tou hlavní je možnost pozastavit aktualizace na konkrétní datum až na 35 dnů. Díky tomu se vyhnete nepříjemným momentům, kdy se počítač začne aktualizovat třeba během práce, pracovních cestách, na konferenci nebo v jiných nejméně vhodných chvílích.
Pozastavení navíc půjde opakovaně prodlužovat, takže v praxi můžete automatické aktualizace odkládat prakticky neomezeně dlouho. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že aktualizace často obsahují důležité bezpečnostní opravy, takže jejich úplné vypnutí nemusí být úplně ideální.
Změny se dotknou takové nabídky napájení. Doteď se občas stávalo, že po aktualizaci nešlo počítač jednoduše vypnout nebo restartovat bez toho, aby se zároveň instalovaly další aktualizace. Nově bude vždy k dispozici samostatná volba pro klasické vypnutí a restart bez aktualizace.
Na základě zpětné vazby také Microsoft zapracoval na přehlednosti aktualizací. Ty budou obsahovat více informací, aby bylo jasné, co přesně a jakou část systému či hardwaru upravují. Kromě toho chce sjednotit aktualizace ovladačů, .NET i firmwaru do jednoho pravidelného cyklu. Ideálně jednou měsíčně, v jednom měsíčním restartu.
