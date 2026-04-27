Nucené aktualizace Windows půjde konečně navždy vypnout. A nejen to

Dominik Dobrozenský
Dnes
Windows Update
Microsoft po sérii problematických aktualizací otáčí a přináší zásadní změny, které vám konečně dají větší kontrolu nad tím, kdy a jak se váš počítač aktualizuje.

Microsoftu se v posledních měsících opravdu nedaří a vydává jednu nepovedenou aktualizaci za druhou. Zatímco jedna pro mnohé znamenala ztrátu dat, druhá rozbila Wi-Fi a Bluetooth, třetí pro změnu způsobovala zamrzávání her a aplikací.

Možná právě proto nyní Microsoft přichází s několika novinkami, které mají situaci uklidnit a mnohé z nekonečných aktualizací vysvobodit. Tou hlavní je možnost pozastavit aktualizace na konkrétní datum až na 35 dnů. Díky tomu se vyhnete nepříjemným momentům, kdy se počítač začne aktualizovat třeba během práce, pracovních cestách, na konferenci nebo v jiných nejméně vhodných chvílích.

Aktualizace půjde pozastavit na konkrétní datum

Pozastavení navíc půjde opakovaně prodlužovat, takže v praxi můžete automatické aktualizace odkládat prakticky neomezeně dlouho. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že aktualizace často obsahují důležité bezpečnostní opravy, takže jejich úplné vypnutí nemusí být úplně ideální.

Změny se dotknou takové nabídky napájení. Doteď se občas stávalo, že po aktualizaci nešlo počítač jednoduše vypnout nebo restartovat bez toho, aby se zároveň instalovaly další aktualizace. Nově bude vždy k dispozici samostatná volba pro klasické vypnutí a restart bez aktualizace.

Přibude možnost vypnout a restartovat bez nutnosti aktualizace

Na základě zpětné vazby také Microsoft zapracoval na přehlednosti aktualizací. Ty budou obsahovat více informací, aby bylo jasné, co přesně a jakou část systému či hardwaru upravují. Kromě toho chce sjednotit aktualizace ovladačů, .NET i firmwaru do jednoho pravidelného cyklu. Ideálně jednou měsíčně, v jednom měsíčním restartu.

Přes 30 let jsme nemohli formátovat flashku s FAT32 na větší kapacitu. Toto umělé omezení Microsoft konečně zrušil Přečtěte si také:

Přes 30 let jsme nemohli formátovat flashku s FAT32 na větší kapacitu. Toto umělé omezení Microsoft konečně zrušil

zdroj: blog.windows.com

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Domnívám se, že Microsoft si neuvědomuje v čem je vlastně problém. Ten totiž netkví v tom, že se jim nepovedla nějaká aktualizace nebo že nemaj sjednocený Ovládací panely a Nastavení nebo v tom, že se nedá hejbat s hlavní lištou. Problém je v tom, že ta firma ztrácí důvěru uživatelů vůbec tím, čím Jedenáctky vlastně jsou. Že operační systém už neslouží uživatelům k používání a 100 % správě počítače, nýbrž slouží Microsoftu k vytěžení informací o uživateli, k prodeji předplatných a k…
primotop


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

AI boti zaplavují internet a zpomalují weby

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Konec plošného skenování konverzací?

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

ČMIS reaguje na hlad po AI, rozšiřuje kapacitu datacenter

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO