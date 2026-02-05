Cnews.cz  »  Software  »  Další zpackaná aktualizace Windows zasekává hry: Nvidia rovnou radí její odinstalaci

Chyba způsobuje grafické artefakty a propady FPS.
Prokletá lednová aktualizace shazuje aplikace při práci s cloudem, znemožňuje vypnout počítač a hráčům snižuje grafický výkon. Podle Nvidie je nejlepší cestou k nápravě odstranění updatu ze systému.

Rok 2026 nezačal pro Microsoft a Windows 11 zcela úspěšně. V rámci lednového Patch Tuesday vydal aktualizaci KB5074109, která opravovala například chyby napájení. Následně se ukázalo, že v některých případech vinou této aktualizace přestaly fungovat aplikace pracující s cloudovými soubory. Po nápravě tohoto zádrhelu je tady ale další – hráči hlásí po aktualizaci výrazné propady snímkové frekvence a grafické artefakty. Nvidia radí aktualizaci ze systému odstranit.

Problémy s grafikami Nvidie

Uživatelé si na fóru Nvidie začali po instalaci stěžovat především na černou obrazovku v některých titulech. Zároveň se v obraze objevují v průběhu hraní artefakty a především může vykreslovací frekvence klesnout o 10–20 FPS. Problém se týká pouze sestav s grafickou kartou od Nvidie, není proto divu, že se na fóru rozjelo kritické vlákno. Do diskuze se ale zapojili i zástupci Nvidie, kteří na odstranění problému aktivně pracují.

Podle jejich příspěvku může za problémy právě zmíněná aktualizace KB5074109, která způsobuje chybu DisplayPortu. Do doby, než Microsoft sám vydá opravu, Nvidia proto uživatelům radí kompletní odinstalaci.

UXDay26

Zamiřte proto do Windows Update, otevřete Historii aktualizací, najděte tu s označením KB5074109 a odinstalujte ji. Po restartu počítače by problémy ve hrách měly zmizet.

Zdroj: Nvidia Forums

