Toyota proměnila luxusní autosedačku v herní židli: má pás s USB-C, vyhřívání i chlazení

Herní židle se v posledních letech staly běžnou součástí výbavy hráčů i lidí, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače. Důraz na ergonomii, pohodlí a funkce přitom neustále roste. A právě na tyto prvky nyní sází i Toyota.
Netradiční doplněk se spoustou funkcí
Novinka s názvem Crow Seat Desk Chair byla představena společností Toyota Boshoku, která se zabývá návrhem interních komponentů vozů. Samotná židle vychází z léty ověřeného ergonomického designu, konkrétně z vozů Toyota Crown. Jde o jednu z nejdéle vyráběných modelových řad, která spadá do vyšší střední třídy.
Produkt disponuje vyhříváním, systémem chlazení a elektronickým polohováním. To, že jde o sedačku převzatou z automobilu, poznáte okamžitě. Návrháři totiž zachovali sponu bezpečnostního pásu, ve které je integrovaný USB-C port. Disponuje tak i zabudovanou baterií.
Pokud jste si na novinku dělali zálusk, nejspíš vás zklame, protože se bude prodávat pouze na domovském japonském trhu. Cena činí zhruba 2 660 eur bez DPH (asi 65 000 korun) a k dispozici bude jen 70 kusů. Předobjednávky odstartovaly 23. dubna 2026. Pokud bude více zájemců než dostupných kusů, bude Toyota vybírat zájemce pomocí systému losování.
Toyota není první automobilkou, která představila herní křeslo inspirované automobilovými sedačkami. Už v roce 2021 se na trhu objevila limitovaná edice od společnosti Secretlab, inspirovaná supersporty Lamborghini.
Zdroj: Tom's Hardware, Notebookcheck