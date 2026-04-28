Cnews.cz  »  Hardware

Hardware

Steam Controller se dostane do obchodů za týden: cena je vysoká, má ale unikátní funkce

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Valve Steam Controller
Všechny fotografie
Už 4. května se začne prodávat druhá generace gamepadu od Valve. Cena je nastavena vysoko, čekáme ale precizní zpracování s dlouhou životností. Kompatibilita je omezena na Steam hry.

O novém gamepadu Steam Controller víme už od loňského podzimu, kdy jej Valve představilo společně s počítači Steam Machines. Příští pondělí se dostane na trh včetně tuzemského, takže známe všechny detaily i cenu.

Prémiový gamepad

Nejdůležitějším parametrem je samozřejmě cena. Tu Valve nastavilo na vysokých 99 eur, což u nás může znamenat baťovských 2 490 Kč, případně 2 390 Kč. Tím se Steam Controller dostane výrazně výš než DualSense a Xbox Controller. Levnější je i vylepšený ovladač Nintendo Switch 2 Pro. Valve tak svůj gamepad cenou posadilo někam mezi tyto modely a oblíbený Xbox Wireless Controller Elite.

Při takto vysoké částce budeme očekávat především životnost, o kterou by se měly postarat TMR analogy. Ty by měly eliminovat driftování při opotřebení po několika stovkách herních hodinek, což je častým problémem u zmíněných základních ovladačů k Xboxu a PlayStationu.

Zdroj: Youtube.com

Valve nový gamepad navrhlo výrazně konzervativněji než první generaci, která obsahovala jen jediný analog, nevhodně umístěný D-Pad a dvojici trackpadů. Letošní verze bude používat rozložení bližší ovladačům DualSense. Dva trackpady vývojáři umístili pod analogy, kde budou lépe dostupné a zároveň běžnější layout výrazně nerozbijí.

Ovladač nabízí jak Bluetooth konektivitu, tak připojení pomocí bezdrátového adaptéru s nízkou odezvou (8 ms). Ten je zároveň možné využít coby magnetický dongle k dobíjení. Navzdory univerzálnímu Bluetooth nebude možné gamepad použít například pro ovládání her na telefonech či tabletech s Androidem/iOS. Kompatibilní bude čistě s hrami na Steamu, ať už na PC, budoucích Steam Machines nebo Steam Frame. Na mobilních zařízeních bude možné pomocí Steam Controlleru ovládat pouze hry spuštěné prostřednictvím Steam Linku.

Zdroj: Valve

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky.

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


