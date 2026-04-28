Steam Controller se dostane do obchodů za týden: cena je vysoká, má ale unikátní funkce

O novém gamepadu Steam Controller víme už od loňského podzimu, kdy jej Valve představilo společně s počítači Steam Machines. Příští pondělí se dostane na trh včetně tuzemského, takže známe všechny detaily i cenu.
Prémiový gamepad
Nejdůležitějším parametrem je samozřejmě cena. Tu Valve nastavilo na vysokých 99 eur, což u nás může znamenat baťovských 2 490 Kč, případně 2 390 Kč. Tím se Steam Controller dostane výrazně výš než DualSense a Xbox Controller. Levnější je i vylepšený ovladač Nintendo Switch 2 Pro. Valve tak svůj gamepad cenou posadilo někam mezi tyto modely a oblíbený Xbox Wireless Controller Elite.
Při takto vysoké částce budeme očekávat především životnost, o kterou by se měly postarat TMR analogy. Ty by měly eliminovat driftování při opotřebení po několika stovkách herních hodinek, což je častým problémem u zmíněných základních ovladačů k Xboxu a PlayStationu.
Valve nový gamepad navrhlo výrazně konzervativněji než první generaci, která obsahovala jen jediný analog, nevhodně umístěný D-Pad a dvojici trackpadů. Letošní verze bude používat rozložení bližší ovladačům DualSense. Dva trackpady vývojáři umístili pod analogy, kde budou lépe dostupné a zároveň běžnější layout výrazně nerozbijí.
Ovladač nabízí jak Bluetooth konektivitu, tak připojení pomocí bezdrátového adaptéru s nízkou odezvou (8 ms). Ten je zároveň možné využít coby magnetický dongle k dobíjení. Navzdory univerzálnímu Bluetooth nebude možné gamepad použít například pro ovládání her na telefonech či tabletech s Androidem/iOS. Kompatibilní bude čistě s hrami na Steamu, ať už na PC, budoucích Steam Machines nebo Steam Frame. Na mobilních zařízeních bude možné pomocí Steam Controlleru ovládat pouze hry spuštěné prostřednictvím Steam Linku.
