Toto je 5 kreativních způsobů, jak využít NFC v telefonu i jinak než k placení

Dominik Dobrozenský
Dnes
Kreativní způsoby, jak využít NFC tag Autor: Unsplash (úpraca Cnews)
Kreativní způsoby, jak využít NFC tag
NFC v telefonu nemusí sloužit jen k placení. S pomocí nenápadných NFC tagů si můžete jedním přiložením automatizovat každodenní rutiny nebo si výrazně zjednodušit život. A pokud nevíte jak, tady je pár kreativních tipů, jak NFC štíte k využít.

O tom, že v telefonu existuje NFC, ví pravděpodobně všichni. Daleko méně lidí však ví, že se NFC dá využít i mnohem kreativnějším způsobem než jen k bezkontaktním platbám. Možnosti využití jsou mnohem širší, stačí jen trocha kreativity a trocha času. Tady je několik praktických tipů, jak z NFC z mobilu dostat víc.

Základem jsou tzv. NFC tagy. Malé samolepky s čipem, do kterého si uložíte konkrétní akci. Tu pak spustíte jednoduše tím, že k nim přiložíte telefon. Jsou malé, nenápadné a můžete je schovat prakticky kamkoliv.

Jak NFC tag nastavit?

K nastavení NFC štítků není zapotřebí žádné speciální elektroniky. Vše zvládnete pohodlně přímo v mobilu. Pro iPhony a iPady poslouží aplikace Zkratky a automatizace, která je součástí systému. Dobře funguje také aplikace IFTTT, která nabízí i plno dalších automatizačních zkratek.

Pro Android je pak skvělá aplikace NFC Tools, která sice nepatří mezi graficky nejlíbeznější, svůj účel ale plní. Pokročilejší uživatelé mohou sáhnout po aplikaci MacroDroid, která nabízí opravdu bohaté možnosti přizpůsobení a hodí se skvěle i nejen při práci s NFC štítky. 

NFC tag může mít mnoho podob, funkčnost je ale vždy stejná

NFC tag může mít mnoho podob, funkčnost je ale vždy stejná

1. Pracovní režim na jedno klepnutí

Představte si situaci, kdy vás při práci neustále ruší nekončící příval notifikací. Nalepte NFC tag na stůl nebo notebook a nastavte si, aby po přiložení telefonu zapnul režim soustředění, ztlumil notifikace a filtroval nedůležité hovory. Při odchodu ho stejným způsobem opět vypnete.

2. Odchod z domu bez starostlivých drobností

Pokud patříte mezi lidi, kteří před odchodem z domu přepínají telefon do režimu vyzvánění, zhasínají světla, vypínají Wi-Fi nebo zapínají mobilní data, mohou být tyto kroky časem otravné. Opět stačí vzít NFC štítek, přilepit ke dveřím a máte vystaráno. Jedním přiložením uděláte všechny akce, stejným způsobem pak může NFC tag fungovat i při návratu domů.

3. Sdílení Wi-Fi během vteřiny

„Prosímtě, jaké je heslo na Wi-Fi?“ Tuto větu slyšel určitě každý, kdo si domů pozval návštěvu. Namísto ručního diktování nebo sdílení skrze QR kód (který k mému překvapení stále spousta lidí neumí načíst) stačí heslo prostě nahrát do NFC štítku a přilepit třeba na konferenční stůl.

Je to jednoduché, rychlé a překvapivě efektivní.

4. Automatická navigace v autě

Jdete po náročném dni z práce a jen představa nastavování navigace domů a spouštění oblíbené hudby ve vás vyvolává hrozné pocity? Nalepte si NFC štítek do auta a jedním přiložením automaticky spustíte navigaci s trasou dolů, zapnete Bluetooth a váš oblíbený playlist či interpreta.

Jak platit mobilem? Vše, co potřebujete vědět od přidání karty až po správné zabezpečení plateb Přečtěte si také:

Jak platit mobilem? Vše, co potřebujete vědět od přidání karty až po správné zabezpečení plateb

5. Péče o domácnost a rostliny

NFC tagy se hodí i pro praktické věci doma. Například na květináče můžete uložit informace o nutné péči nebo záznamy o posledním zalévání. Podobně poslouží i u čisticích prostředků nebo krmivu pro mazlíčky. Lísteček se záznamem nebo návodem se může snadno zničit nebo ztratit, přilepený NFC štítek nikoliv.

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

