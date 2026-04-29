Nvidia zvětšuje paměť grafik, ale jenom v noteboocích: Uvádí mobilní GeForce RTX 5070 12GB

Notebooky postupně zabírají větší a větší část trhu PC na úkor stolních počítačů a když jsou herní PC hlavní výspa, kde ještě desktopový počítač hraje prim, i zde se pořád víc prosazují herní notebooky. Zdá se, že Nvidia teď tento segment zase jednou upřednostní před samostatnými desktopovými kartami. Jedna z mobilních grafik s 8GB pamětí totiž dostane přesně to navýšení kapacity, po kterém se v desktopové oblasti pořád marně volá…
GeForce RTX 5070 pro notebooky dostává o 50 % větší paměť
Nvidia nyní uvedla na trh novou verzi grafiky GeForce RTX 5070 pro notebooky. Ta byla uvedena původně loni v lednu jako model s 4608 shadery (36 bloky SM, použitý je čip GB206) a 128bitovou šířkou pamětí GDDR7, které měly kapacitu 8 GB. Mobilní verze grafik Nvidia se totiž od desktopových značně liší, zpravidla mají o třídu nižší GPU. To v tomto případě také znamená onu nižší kapacitu paměti. Zatímco desktopová karta má 12 GB paměti GDDR7 na 192bitové sběrnici a 6144 shaderů (48 bloků SM, čip GB205).
Nicméně 8GB paměť už v nejnovějších hrách vytváří značné problémy, zvlášť vzhledem k tomu, že u méně výkonné grafiky pro notebooky budou uživatelé chtít používat generování snímků DLSS, které samo v některých hrách potřebuje až gigabajt paměti. Nvidia proto nyní uvádí novou verzi GeForce RTX 5070 s 12 GB paměti GDDR7.
Není to ovšem tak, že by karta dostala větší čip GB206 se 192bitovou sběrnicí (což by vylepšilo propustnost). Zdá sem že je stále použitý GB206. Jeho 128bitová sběrnice je však osazena 24Gb (3GB) paměťovými čipy GDDR7. Tyto čipy s o 50 % vyšší kapacitou proti normálně používaným 16GB (2GB) čipům měly původně využívat i zrušené modely RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super, kde by dovolily zvýšit kapacity paměti z 12 na 18 a z 16 na 24 GB. Dlouho jsme také chovali naděje, že je Nvidia využije k tomu, aby desktopové grafické karty GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti s 8GB kapacitou povýšila na 12 GB. To se dosud nestalo a nemáme zprávy o tom, že by to bylo v plánu.
GeForce RTX 5070 pro notebooky je tak zatím jediné GPU z levnějšího pásma, které se dočkalo toho štěstí, že čipy s vyšší kapacitou ponese (jinak je dosud obsahovala jen notebooková GeForce RTX 5090, jejíž 24GB paměť je osazená na 256bitovou sběrnici čipu GB203, tato karta je tak spíše mobilní verzí oné RTX 5080 Super, která byla v desktopu zrušená). Nvidia údajně chystá také zvláštní GeForce RTX 5050 9GB pro desktop, která by patrně také mohla 24Gb čipy GDDR7 používat.
Zdá se, že frekvence GPU by mohly u mobilní GeForce RTX 5070 12GB zůstat stejné. I paměti nejspíš budou mít kvůli nezměněné šířce sběrnice stejnou propustnost 384 GB/s (pokud se nezvýší jejich takt). Hrubý výkon tedy asi zůstane stejný, ale vyšší kapacita paměti by s RTX 5070 12GB měla dělat výrazně zajímavější kartu pro hraní. Samozřejmě tedy za předpokladu, že vyšší kapacita nebude spojená s takovým zvýšením ceny, že bude vycházet lépe mobilní GeForce RTX 5070 Ti také s 12GB pamětí (avšak na 192bitové sběrnici).
Předpokládáme, že notebooky s touto grafikou se cenově budou řadit mezi modely s kartou RTX 5070 8GB (která zůstává současně v nabídce) a RTX 5700 Ti 12GB. Karty s tímto GPU by mělo nabízet MSI, Asus a také Lenovo. Mělo by ale být pinově kompatibilní s původním modelem RTX 5070, takže se teoreticky může objevit jako volitelná konfigurace ve všech noteboocích, které byly s GeForce RTX 5070 nabízeny.
Zdroj: Nvidia, VideoCardz