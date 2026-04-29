Cnews.cz  »  Hardware

Hardware   Mobilovinky

Nvidia zvětšuje paměť grafik, ale jenom v noteboocích: Uvádí mobilní GeForce RTX 5070 12GB

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nvidia GeForce RTX 5000 pro notebooky Autor: Nvidia
Mobilní verze GeForce RTX 5070 konečně dostane stejnou 12GB kapacitu paměti, jakou má desktopová verze, díky využití 24Gb čipů GDDR7. Škoda že jako jediná, jelikož slibné karty RTX 5000 Super, které měly zlepšení kapacit také přinést, zůstaly zrušené.

Notebooky postupně zabírají větší a větší část trhu PC na úkor stolních počítačů a když jsou herní PC hlavní výspa, kde ještě desktopový počítač hraje prim, i zde se pořád víc prosazují herní notebooky. Zdá se, že Nvidia teď tento segment zase jednou upřednostní před samostatnými desktopovými kartami. Jedna z mobilních grafik s 8GB pamětí totiž dostane přesně to navýšení kapacity, po kterém se v desktopové oblasti pořád marně volá…

GeForce RTX 5070 pro notebooky dostává o 50 % větší paměť

Nvidia nyní uvedla na trh novou verzi grafiky GeForce RTX 5070 pro notebooky. Ta byla uvedena původně loni v lednu jako model s 4608 shadery (36 bloky SM, použitý je čip GB206) a 128bitovou šířkou pamětí GDDR7, které měly kapacitu 8 GB. Mobilní verze grafik Nvidia se totiž od desktopových značně liší, zpravidla mají o třídu nižší GPU. To v tomto případě také znamená onu nižší kapacitu paměti. Zatímco desktopová karta má 12 GB paměti GDDR7 na 192bitové sběrnici a 6144 shaderů (48 bloků SM, čip GB205).

Nicméně 8GB paměť už v nejnovějších hrách vytváří značné problémy, zvlášť vzhledem k tomu, že u méně výkonné grafiky pro notebooky budou uživatelé chtít používat generování snímků DLSS, které samo v některých hrách potřebuje až gigabajt paměti. Nvidia proto nyní uvádí novou verzi GeForce RTX 5070 s 12 GB paměti GDDR7.

Není to ovšem tak, že by karta dostala větší čip GB206 se 192bitovou sběrnicí (což by vylepšilo propustnost). Zdá sem že je stále použitý GB206. Jeho 128bitová sběrnice je však osazena 24Gb (3GB) paměťovými čipy GDDR7. Tyto čipy s o 50 % vyšší kapacitou proti normálně používaným 16GB (2GB) čipům měly původně využívat i zrušené modely RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super, kde by dovolily zvýšit kapacity paměti z 12 na 18 a z 16 na 24 GB. Dlouho jsme také chovali naděje, že je Nvidia využije k tomu, aby desktopové grafické karty GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti s 8GB kapacitou povýšila na 12 GB. To se dosud nestalo a nemáme zprávy o tom, že by to bylo v plánu.

Modely GeForce RTX 5000 pro notebooky, původní sortiment zatím bez RTX 5070 12GB

Autor: Nvidia

GeForce RTX 5070 pro notebooky je tak zatím jediné GPU z levnějšího pásma, které se dočkalo toho štěstí, že čipy s vyšší kapacitou ponese (jinak je dosud obsahovala jen notebooková GeForce RTX 5090, jejíž 24GB paměť je osazená na 256bitovou sběrnici čipu GB203, tato karta je tak spíše mobilní verzí oné RTX 5080 Super, která byla v desktopu zrušená). Nvidia údajně chystá také zvláštní GeForce RTX 5050 9GB pro desktop, která by patrně také mohla 24Gb čipy GDDR7 používat.

Zdá se, že frekvence GPU by mohly u mobilní GeForce RTX 5070 12GB zůstat stejné. I paměti nejspíš budou mít kvůli nezměněné šířce sběrnice stejnou propustnost 384 GB/s (pokud se nezvýší jejich takt). Hrubý výkon tedy asi zůstane stejný, ale vyšší kapacita paměti by s RTX 5070 12GB měla dělat výrazně zajímavější kartu pro hraní. Samozřejmě tedy za předpokladu, že vyšší kapacita nebude spojená s takovým zvýšením ceny, že bude vycházet lépe mobilní GeForce RTX 5070 Ti také s 12GB pamětí (avšak na 192bitové sběrnici).

Předpokládáme, že notebooky s touto grafikou se cenově budou řadit mezi modely s kartou RTX 5070 8GB (která zůstává současně v nabídce) a RTX 5700 Ti 12GB. Karty s tímto GPU by mělo nabízet MSI, Asus a také Lenovo. Mělo by ale být pinově kompatibilní s původním modelem RTX 5070, takže se teoreticky může objevit jako volitelná konfigurace ve všech noteboocích, které byly s GeForce RTX 5070 nabízeny.

Zdroj: NvidiaVideoCardz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Lidé cupují kulturu pro všechny a bojí se o kvalitu muzeí

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Konec plošného skenování konverzací?

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO