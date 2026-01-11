Žádné nové grafické karty. Nvidia zrušila plány vydat GeForce RTX 5000 Super s větší pamětí

To, že se kvůli mánii kolem AI rozpoutaly obří problémy s nedostatkem pamětí DRAM včetně grafických pamětí GDDR6 a GDDR7, už je obecně známé. Bohužel se zdá, že důsledkem vysokých cen pamětí bude zrušení nových herních grafických karet, které chystala Nvidia na letošní rok. Ačkoliv se dříve očekávalo, že by mohly být oznámené teď na CES 2026, nestalo se tak, a firma dle zdrojů z Asie Nvidia plány na tzv. „Super“ karty zcela zastavila.
GeForce RTX 5000 Super nebude
Grafické kary GeForce RTX 5000 „Super“ měly být vylepšeným refreshem aktuálních grafických karet s architekturou Blackwell, podobným tomu, jak Nvidia v minulosti občerstvila nabídku grafik GeForce RTX 2000, RTX 4000, a z části i RTX 3000 (kde ale tyto kary nesly označení Ti, ne „Super“).
Mělo se jednat o nové verze karet RTX 5070, RTX 5070 Ti a RTX 5080, jimž by se zvýšil výkon a zejména kapacita paměti. Ta by stoupla z 12 na 18 GB a z 16 na 24 GB. Plány na přípravu těchto karet nebyly veřejně oznámené, ale víme o nich na základě několika informačních průsaků z loňského roku:
Právě toto plánované zvětšení paměti celý plán překazilo. Kvůli podmínkám na trhu Nvidia nejdřív vydání odložila na třetí kvartál roku 2026, místo toho, aby vyšly teď začátkem roku. Nyní ale přišly nové zprávy z okruhu asijských výrobců karet na webu Board Channels, podle kterých už ani to neplatí. Nvidia podle nich přípravy karet zastavila. Výrobce informovala, že modely Super už nefigurují v aktuálních plánech na nadcházející dobu.
Důvodem je primárně cena a špatná dostupnost pamětí, která by výrobu těchto modelů prodražila. Nepoužívaly by standardní 16Gb (2GB) čipy GDDR7, ale 24Gb (3GB) čipy, které jsou pravděpodobně ještě více nedostatkové a směřují primárně do výpočetních karet, jelikož dovolují na 512bitovou sběrnici GPU GB202 osadit 96 GB grafické paměti. Nejde jen přímo o cenu těchto čipů.
Nvidia dává prioritu výrobě AI akcelerátorů a profi modelů karet Nvidia RTX před výrobou herních karet a jedním z důvodů zrušení modelů Super je to, aby herní grafiky co nejméně „ujídaly“ z množství komponent, dostupných pro výrobu GPU určených pro trh AI. Ačkoliv Nvidia má v průměru velmi vysoké marže (okolo 75 %), GPU pro trh AI jsou v rámci toho ziskovější než herní, a firma jim tedy dává přednost.
Board Channels uvádí jako další důvod to, že Nvidia není ohrožena konkurencí ze strany AMD, které také nevydává nové modely. Toto nejspíš ale není reálný faktor. Grafiky Radeon RX 9000 s architekturou RDNA 4 jsou považovány za konkurenceschopnější a povedenější než Radeony RX 7000 s architekturou RDNA 3. Proti těm ale Nvidia loni neměla problém vydat refreshované grafiky GeForce RTX 4000 Super.
Problém s tím, že AMD Nvidii „nijak neohrožuje“, jak se populárně říká, je spíš v přístupu zákazníků, u nichž je postavení její značky GeForce tak dominantní, že by ji zřejmě neohrožovalo prakticky nic. To, že Nvidia model GeForce RTX 5000 Super chystala, je známo z poměrně spolehlivých zdrojů a jediné, co se od té doby změnilo, je situace s cenou a dostupností pamětí. Tudíž jde zcela evidentně rozhodující příčinou zrušení těchto refreshových karet a nebýt pamětí, Nvidia by proti Radeonům RX 9000 karty Super vydala.
Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell je karta, která víceméně odpovídá GeForce RTX 5090 Super, ale je osazena 96 GB paměti GDDR7 díky použití 32 kusů 24Gb čipů
Odklad na neurčito, v praxi si zrušení
Jedná v podstatě o odklad karet GeForce RTX 5070 Super, RTX 507 Ti Super a RTX 5080 Super na neurčito, ale v praxi to zřejmě znamená jejich zrušení, byť ne absolutní v tom smyslu, že už určitě nikdy nevyjdou. Pokud by se podmínky na trhu (cena pamětí) dostatečně změnily, pak by pro Nvidii neměl být velký problém plány oživit, výrobci by toliko potřebovali určitý čas na to, aby výrobu karet přichystali. Ovšem na takovou změnu podmínek bude jenom omezené „okno“ před tím, než má vyjít nová generace grafik – podle aktuálních zpráv jsou grafiky s GPU Rubin (nejspíše GeForce RTX 6000, ale jak se budou jmenovat, ještě nevíme jistě) očekávány v druhé polovině příštího roku.
Nvidia pravděpodobně nevydá refresh karet GeForce RTX 5000, pokud by do uvedení RTX 6000 zbývalo už jen dejme tomu 6–9 měsíců, navíc třeba vydání po dejme tomu polovině listopadu 2026 je problematické kvůli tomu, že by už nestihlo Vánoční sezónu.
Nejspíš by proto bylo nutné, aby ceny pamětí klesly na normálnější úroveň a zároveň byla na trhu hojná dostupnost těchto čipů už někdy během léta, jinak jednoduše nebudou podmínky k tomu, aby firma plány na karty GeForce RTX 5000 Super oživila. To je asi nereálné, pokud v nejbližší době nedojde k nějakému extrémnímu náhlému kolapsu sektoru umělé inteligence, který by vedl ke skokovému zmizení poptávky po AI akcelerátorech a serverech a prakticky okamžitému zastavování výroby těchto produktů, které by na trhu uvolnilo zásoby čipů DRAM. Nějaký půl rok je ale na takový teoretický vývoj asi relativně málo času.
Zdroje: VideoCardz, Board Channels