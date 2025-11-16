Čekali jste na nové grafiky? GeForce RTX 5000 Super jsou zrušené či odložené. I nová generace Nvidie se opozdí

Boom či bublina na trhu s AI během letoška vyvolaly nedostatek pamětí NAND, SSD, operačních pamětí, ale i pamětí pro grafické karty. Růst cen dokonce podle všeho akceleruje. Zdá se, že tato situace by mohla zamíchat i s trhem herních grafik. Během letošního roku se vršily zprávy o tom, že Nvidia patrně příští rok opět vydá aktualizovanou řadu grafik GeForce RTX 5000 Super s většími kapacitami paměti, ale tento plán možná vzal za své.
GeForce RTX 5000 Super
Nvidia má aktuálně na trhu generaci grafik GeForce RTX 5000 a zatím oficiálně neřekla nic o jejich next-gen nástupci, ani o případném refreshi uprostřed cyklu. Dle neoficiálních úniků je ale takový refresh plánován, podobně jako loni vyšly karty „Super“ v generaci RTX 4000. Osvědčený leaker Kopite7kimi už sdělil i jejich připravované parametry, takže víme, že by měly vyjít modely RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super.
Jejich specialitou mělo být použití 3GB (24Gb) čipů GDDR7, což by dovolilo u první karty zvednout kapacitu paměti na 18 GB a u druhých dvou na 24 GB (z dnešních 12 GB a 16 GB). Zejména u modelu RTX 5070 Super by tedy šlo o velký pokrok a řešení hlavního problému modelu RTX 5070.
Ovšem teto měsíc začaly přicházet zprávy, že plán narazil na problém nedostatku čipů na trhu s pamětí. Čipy s 24Gb kapacitou jsou dražší na výrobu – o 50 % vyšší kapacita také zvětšuje jejich plochu, takže se z jednoho waferu dá vyrobit méně čipů. Na druhou stranu výrobci pamětí by rádi uvolnili co nejvíc kapacity pro dražší typy pamětí používané v AI akcelerátorech.
GeForce RTX 5000 Super postihne zrušení, nebo alespoň odklad?
Před týdnem se od Uniko’s Hardware objevila zpráva o tom, že Nvidia kvůli nedostatku pamětí ruší plány na herní grafiky s 3GB čipy, tedy ony tři karty Super. Navíc prý nedostatek povede ke zdražení stávajících karet používajících běžné 2GB (16Gb) čipy GDDR7.
Tuto zprávu poté ale zpochybnil další leaker s přezdívkou MEGAsizeGPu, který bývá z těch spolehlivějších. Ovšem není úplně důvod k jásotu, protože problém s pamětí je i podle něj skutečný – podle MEGAsizeGPU sice Nvidia tyto karty nezrušila, ale výrazně odložila jejich vydání. Původně měly prý vyjít v prvním čtvrtletí příštího roku, ale nyní jsou odložené až na třetí kvartál roku 2026.
Tuto zprávu pak potvrdil z vlastních zdrojů ještě hongkongský web HKEPC, který se zřejmě může opřít o kontakty v tamních firmách vyrábějících grafiky. Uvádí, že odklad na Q3 2026 je skutečný. Podle VideoCardz dokonce prý jde o informaci, kterou potvrdily přímo zdroje ve firmě Nvidia. Web BenchLife k tomu dodal, že Nvidia ještě „závazně“ nespustila přípravy k vydání a žádný z výrobců karet dosud nedostal specifikace připravovaných grafik GeForce RTX 5000 Super, takže zatím nemohou nijak chystat výrobu. Ta se tedy nerozběhne v nejbližší době.
Všimněte si, že třetí kvartál příštího roku je už doba, kdy by v dřívějších dobách pomalu byl čas na vydání úplně nové generace (RTX 2000, RTX 3000 a RTX 4000 vycházely v září až říjnu). Toto může znamenat, že nová generace herních grafik GeForce RTX 6000 nevyjde v tomto termínu, ale opět asi až v první polovině roku následujícího (2027), ne-li ještě později. Je dokonce možné, že nedostatek pamětí a celkový chaos, který teď panuje na trhu kvůli ambiciózním plánům na výstavbu obřích kapacit AI datacenter, způsobil opoždění i této další generace GPU.
Odklad karet GeForce RTX 5000 Super na třetí čtvrtletí přitom nemusí být definitivní slovo. Nvidia tak nejspíš jen reaguje na podmínky na trhu. A vzhledem k tomu, že nedostatek pamětí mohou podle různých odhadů trvat velmi dlouho, může po tomto odkladu přijít i další na ještě vzdálenější termín, jelikož podmínky pořád nebudou – nebo může být vydání nakonec úplně zrušeno. Alternativně by asi mohlo dojít ke změně jejich specifikací, kdy by modely Super mohly například pouze dostat zvýšená TDP pro vyšší hrubý výkon, ale kapacity pamětí by se nezměnily proti dnes prodávaným kartám.
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB zmizí z obchodů?
Jak už bylo zmíněno, nedostatek a vysoké ceny pamětí mohou postihnout i již vydané grafické karty. Podle MEGAsizeGPU bude jednou z obětí grafika GeForce RTX 5060 Ti v 16GB verzi. Nvidia zřejmě prioritizuje stavbu dražších modelů a omezí výrobu této karty. Tento model údajně v následujících měsících půjde špatně sehnat. Počítejte s tím, že karta v obchodech nebude vůbec, nebo výrazně stoupne její cena. Může to údajně nastat „velmi brzo“.
Nvidia však také (podle MEGAsizeGPU) plošně zdražila ceny pamětí GDDR7, které účtuje výrobcům karet (kteří od ní často kupují GPU i paměti pro ně v balíku, místo aby čipy kupovali sami od Hynixu, Samsungu či Micronu). Prý se tak stalo před několika týdny. Může to znamenat, že zdraží i ostatní modely grafik GeForce RTX 5000, které tuto paměť všechny používají až na základní model RTX 5050.