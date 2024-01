Nvidia uvádí upgrade grafik Ada Lovelace: GeForce RTX 4070 Super, 4070 Ti Super a 4080 Super

Grafiky GeForce RTX 4000 před pár měsíci vstoupily do svého druhého roku na trhu. A podobně jako v předchozích dvou generacích na tento druhý rok dostanou posilu v podobě nových modelů. Nvidia po čtyřech letech opět sáhla po značce použité během generace Turing a tento měsíc vydá tři nové herní grafiky: GeForce RTX 4070 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super a GeForce RTX 4080 Super. A měl by se s nimi o dost zlepšit poměr ceny a výkonu.

GeForce RTX 4070 Super

Tyto tři novinky byly právě teď odhalené na CES 2024, začneme cenově nejdostupnějším z nových modelů. Tato karta, která je jakýmsi upgradem původního loňského modelu RTX 4070, je opět založená na 4nm čipu AD104 s 35,8 miliardy tranzistorů. Ovšem ten byl v předchozí kartě hodně ořezaný, zatímco RTX 4070 Super z něj ponechá o hodně větší kus.

Aktivních je 56 bloků SM (v pěti blocích GPC a 28 blocích TPC), což dává 7168 shaderů architektury Ada Lovelace, 56 RT jader (třetí generace) a 224 tensor jader pro AI (ty jsou v architektuře Ada Lovelace už čtvrté generace). GPU má 224 texturovacích jednotek a 80 jednotek ROP (to je dáno pěti GPC).

GPU je v referenčních parametrech taktováno na 1980 MHz v základu a 2475 MHz v boostu. Shadery mají dodávat 35,5 TFLOPS teoretického výkonu ve výpočtech FP32, v AI je to až 224 TOPS.





GeForce RTX 4070 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Paměti karta ponechává na stejných parametrech, jaké měl model RTX 4070, tedy na kapacitě 12 GB GDDR6X (nicméně je třeba říct, že stejné stačily i silnějšímu modelu RTX 4070 Ti). Sběrnice je tedy 192bitová a efektivní frekvence je 21,0 GHz, což dodává 504 GB/s. Paměťového výkonu dostupnému pro grafické aplikace ale bude pomáhat také velká L2 cache, ta má u modelu RTX 4070 Super kapacitu 36 MB.

GeForce RTX 4070 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Grafika bude mít v referenčních parametrech TDP (respektive TGP, čili Total Graphics Power) 220 W. Toto samozřejmě platí jen pro referenční karty, přetaktované nereferenční modely mohou TGP zvýšit. Podle Nvidie má být typická spotřeba ve hrách obvykle kolem 200 W, při přehrávání videa ve formátu AV1 okolo 16 W a v nečinnosti 11 W.

Napájení by mělo být obvykle řešené 12+4pinem a je doporučený 650W či silnější zdroj. Ke kartě by měly být přidávány adaptéry ze dvou osmipinů. Při napájení přímo nativním kabelem ATX 3.0 / PCIe 5.0, tzv. 12VHPWR či nověji 12V-2×6, má zdroj být schopen na tomto kabelu dávat 300 W.

GeForce RTX 4070 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Karta bude mít dostupné referenční provedení Founders Edition, které vychází z toho použitého u běžného modelu GeForce RTX 4070 a je dvouslotové s dvěma 92mm ventilátory, s třemi výstupy DisplayPort a jedním HDMI. Design verzí Super je ale výrazně tmavší v černých odstínech. Současně ale v prodeji samozřejmě bude také množství partnerských modelů s nejrůznějšími custom chladiči.

Nereferenční grafiky GeForce RTX 4070 Super Autor: Nvidia

Tato karta se začne prodávat jako první již příští týden ve středu 17. 1. v 15:00. Přičemž ve stejný den mají vyjít i recenze karet, které budou za zvýšenou cenu. Modely s cenou nepřekračující doporučenou částku ale budou smět být recenzovány už o den dřív 16. 1. Ona doporučená cena má být 599 $, čili přesně stejná, s jakou na trhu loni odstartovala GeForce RTX 4070. Protože výkon by měl být lepší (uvidíme po recenzích, ale je zde asi slušná šance, že se bude blížit k dražší GeForce RTX 4070 Ti), vylepší se snad o dost poměr cena / výkon. U nás by těmto částkám odpovídaly ceny 16 200 Kč / 662 €.

GeForce RTX 4070 by měla s touto nově vydanou grafikou koexistovat, přičemž se bude prodávat o příčku níž za sníženou cenu 549 $ (něco přes 14 800 Kč / 605 € s DPH).

GeForce RTX 4070 Ti Super

Takovýto upgradovaný model poté přijde také od modelu RTX 4070 Ti. Ten se ovšem má přestat prodávat (do jisté míry by ho asi mohla nahrazovat RTX 4070 Super) a místo něj se dál bude prodávat jen nová RTX 4070 Ti Super. V tomto případě došlo k přechodu z nižšího čipu AD104 na vyšší AD103 s 45,9 miliardy tranzistorů (doteď používaný jen v RTX 4080). V této nové grafice je GPU osekáno na 8448 shaderů, což je 66 bloků SM, a tedy 66 RT jader, 264 tensor jader a 264 texturovacích jednotek.

Grafika má mít referenční takty 2340 MHz v základu a 2610 MHz pro boost, což by mělo dávat teoretických 44,1 TFLOPS výkonu ve výpočtech FP32. U této grafiky se oproti původnímu modelu RTX 4070 Ti nezmění TDP (TGP), to zůstává stanovené na stejných 285 W.

Nvidia tvrdí, že typická klidová spotřeba je 12 W, spotřeba při přehrávání videa 17 W a při hraní je údajně spotřeba v průměru kolem 226 W (je to výrazně méně než TDP, ale to bude pravděpodobně proto,že jsou v průměru zahrnuté méně náročné hry, které kartu plně nevytíží). Na tyto údaje je samozřejmě třeba pohlížet s opatrností, podobně jako na oficiální benchmarky. A také nemusí platit pro přetaktované nereferenční karty, které se mohou chovat jinak

Tato grafika ale spolu s upgradem na čip AD103 také dostala rozšíření paměťové sběrnice na 256 bitů, takže také kapacita její paměti se zvětší na 16 GB GDDR6X. Její propustnost bude 672 GB/s (efektivní frekvence 21,0 GHz). GPU má 48MB L2 cache.

Nereferenční grafiky GeForce RTX 4070 Ti Super Autor: Nvidia

I zde bude napájení řešeno jedním 12pinovým konektorem. U tohoto modelu by patrně nemusely existovat modely Founders Edition, zatím o nich nejsou informace.

Model GeForce RTX 4070 Ti Super se začne prodávat 24. 1. v 15:00, tedy o týden později (recenze budou ale opět roztažené do dvou dnů). Doporučená cena má být 799 $, u nás v přepočtu a s DPH doporučená cena vychází na 21 600 Kč nebo 882 €. Původní GeForce RTX 4070 Ti šla na trh za stejných 799 $, přičemž rychlejší parametry verze Super se opět promění do lepšího poměru cena / výkon.

GeForce RTX 4080 Super

Nejvyšším modelem řady Super bude grafika GeForce RTX 4080 Super, která je zase upgradem modelu RTX 4080, který by asi měla v prodeji nahradit. Je třeba říct, že RTX 4090 není modelem RTX 4080 Super nahrazována a zůstane nad ním stát jako nejvyšší highendový model (a také zřejmě s nezměněnou cenou). Jen v Číně a regionech dotčených americkými sankcemi bude separátně highendem GeForce RTX 4090D – opět nadřazená modelu RTX 4080 Super.

GeForce RTX 4080 Super ovšem z těchto tří modelů přináší asi nejmenší posílení. Čip AD103 má zapnuté všechny zbývající jednotky, které byly v modelu RTX 4080 ponechány neaktivní pro zlepšení výtěžnosti. Znamená to posun z 9728 na 10 240 shaderů, 80 RT jader a 320 tensor jader a 320 texturovacích jednotek. GPU bude mít aktivních všech 112 ROP (plná je i kapacita L2 cache, 64 MB).

GeForce RTX 4080 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Nvidia tomuto modelu zvýší také frekvence, karta Super má základní takt 2295 MHz a boost je uváděný 2550 MHz. Znamená to 52,2 TFLOPS teoretického výpočetního výkonu v operacích FP32.

GeForce RTX 4080 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Paměti zůstávají na kapacitě 16 GB GDDR6X s 256bitovou sběrnicí. Nvidia navýšila o něco málo frekvenci, která je na 23,0 GHz efektivně, což zvýšilo propustnost na 736 GB/s. Naopak opět nezměněná je udávaná spotřeba, TDP (respektive TGP) bylo ponecháno na 320 W. I zde je použité napájení jedním 12+4pinovým konektorem.

Nvidia opět uvádí nižší typickou herní spotřebu 246 W, ale opět to pravděpodobně je způsobeno tím, že jsou v průměru zahrnuté méně náročné hry, které kartu plně nevytíží (tyto údaje nelze chápat jako zaměnitelné s údaji o TDP/TGP). Klidová spotřeba má být u referenční karty údajně 15 W a 22 W při přehrávání videa.

GeForce RTX 4080 Super Founders Edition Autor: Nvidia

Tato karta bude provedení Founders Edition přímo od Nvidie nabízet. Jedná se opět o charakteristický design karet Ampere a Ada Lovelace, zde je ale použitá větší verze s tloušťkou tři sloty.

Nereferenční grafiky GeForce RTX 4080 Super Autor: Nvidia

Tento model vyjde opět o týden později, prodej začne 31. 1. v 15:00. Recenze by opět měly vyjít stejným stylem (30. karty za MSRP, 31. recenze dražších modelů). Oficiální doporučená cena je stanovená na 999 $. Pro Českou republiku by oficiální cena vycházela na něco málo přes 27 000 Kč, pro Slovensko a eurozónu pak 1103 €. Zde je tedy cena dokonce nižší, než měla na startu stanoveno „obyčejná“ GeForce RTX 4080, takže by se opět měl hezky zlepšit poměr cena / výkon, ačkoliv u tohoto modelu specifikace prodělaly o něco menší navýšení, než u dvou nižších karet.

Zdroj: Nvidia