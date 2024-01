Nvidia uvádí GeForce RTX 4090D pro Čínu. GPU má 89 % jednotek SM, za stejnou cenu

Už prosáklo avízo, že tento měsíi by Nvidia měla během CES oznámit a později začít prodávat nové grafiky GeForce představující refresh generace RTX 4000, modely „Super“. Ještě v posledních dnech starého roku ale Nvidia oficiálně odhalila další grafiku – GeForce RTX 4090D („Dragon“). Tento speciální model pro Čínu a Asii, vzniklý takříkajíc z politických důvodů, by měl nyní být druhou nejvýkonnější herní grafikou v nabídce Nvidie.

GeForce RTX 4090D byla „způsobena“ americkými sankcemi na vývoz GPU do Číny a potažmo do zemí, kde je podezření, že dodávky budou do Číny přesměrovány. Tyto sankce jsou sice zaměřené na výpočetní GPU pro akceleraci AI, ale model GeForce RTX 4090 se patrně dostal nad hranici některých parametrů, které americké regulace stanovily. Z tohoto důvodu Nvidia pro Čínu vydává tento alternativní highendový model, který bude o něco pomalejší, a zatímco kartu RTX 4090 už Nvidia a její partneři v Číně prodávat nesmí, tato model D má parametry takové, aby se prodávat směl.

Nvidia oficiálně oznámila GeForce RTX 4090D (či někde také RTX 4090 D) ve čtvrtek 28. 12. a potvrdila konečné specifikace tohoto modelu. Sama firma tomu nedopřála moc publicity, zdá se, že nedošlo k nějakému oficiálnímu oznámení, ale na čínských stránkách jednoduše zmizela GeForce RTX 4090 a její specifikace, aby je nahradila GeForce RTX 4090D a její parametry.





GeForce RTX 4090D

Karta je založená na stejném GPU, AD102, ale ve více ořezané verzi AD102–250 místo AD102–300. Zatímco model GeForce RTX 4090 má aktivních 16 384 shaderů (128 SM, 128 RT jader, 512 tensor jader), čínský model GeForce RTX redukuje počet jednotek o 11 % na 14 592 shaderů (114 SM, 114 RT jader, 456 tensor jader).

Nvidia mírně zvýšila udávanou základní frekvenci na 2280 MHz (místo 2235 MHz u běžné 4090), ale ponechala stejný takt boostu (2520 MHz), od kterého se odvozují oficiální udávané výkony v TFLOPS. Zatím těžko říct, jaký bude skutečný rozdíl v dosahovaných taktech, protože grafiky GeForce (a od RDNA i ty od AMD) běžně ve hrách jedou na vyšších taktech, než jsou ty udávané. Frekvence GeForce RTX 4090D by mohlo o něco brzdit to, že má nastavenou nižší spotřebu – zatímco TDP běžného modelu je 450 W, karta GeForce RTX 4090D má TDP 425 W (snížení o 6 %).

Specifikace GeForce RTX 4090D nahradily na čínském webu Nvidie původní RTX 4090 Autor: Nvidia (Čína), via: VideoCardz

Nvidia ale naopak ponechala stejný paměťový subsystém s 384bitovou sběrnicí a 24 GB paměti GDDR6X na 21,0 GHz efektivně, který dodává propustnost 1008 GB/s. Nevíme jen, zda se třeba nezmenšila L2 cache, což by efektivní paměťový výkon mohlo o něco utnout – toto ale ve specifikacích na svém webu Nvidia nesděluje.

GeForce RTX 4090 Founders Edition Autor: Nvidia

Karta bude stát 1599 $ (respektive odpovídající částky v Číně – 12 999 jüanů), oficiální cenovka je tedy stejná jako u standardního výkonnějšího modelu GeForce RTX 4090. Nicméně ten v Číně běžně koupit nepůjde, takže si firma může cenovku diktovat. A současně je také pravda, že GeForce RTX 4090 se také běžně prodává za vyšší než tuto oficiální cenu, ač jde o více než rok starou grafiku, u jaké by se normálně daly čekat spíše určité slevy.

Žádné OC verze

Model pro Čínu má ještě jednu zvláštnost. Zřejmě stále kvůli sankcím a jako pojistka proti případným tahanicím tato karta není dostupná v žádných přetaktovaných edicích, které jsou jinak běžné. Je to asi proto, aby výrobci pomocí OC nenaháněli výkony zase výš a nedostali se zase do konfliktu s oním embargem. Patrně by dokonce mohlo být zablokované i uživatelské přetaktování, ale to se asi potvrdí až s recenzemi a až karty dostanou první majitelé. Samotná provedení karet, jejich chladiče a PCB ale budou stejné jako u neregulovaných nereferenčních modelů pro světový trh.

Reálný start prodejů bude totiž zřejmě až později. Kartu sice již v Číně lze předobjednávat, ale reálně bude dostupná zřejmě až na konci ledna. Ve finále tedy vlastně přijde na trh jako taková postranní součást „Super“ refreshe. Její vydání by se zřejmě mělo uskutečnit i na dalších trzích, které jsou sankcemi zasažené sekundárně (kvůli oněm reexportům). Zatím těžko předvídat, jestli se třeba v budoucnu nějaké přebytečné kusy těchto karet nedostanou oklikou i na evropský trh.

Zdroje: VideoCardz (1, 2)