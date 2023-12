Nvidia chystá novou grafiku GeForce RTX 4090D „Dragon“. Nový highend má politické pozadí

Z předchozích zpráv to vypadalo, že Nvidia nyní nechystá nový highendový model herních grafik GeForce RTX 4000 generace Ada Lovelace v rámci jejího refreshe, a příští výkonnostní skok by tak byla až GeForce RTX 5090. Nyní se ale náhle objevily informace o kartě označené GeForce RTX 4090D nebo RTX 4090 D, která se přidá na čelo nabídky vedle GeForce RTX 4090. Tento model má ale specifické důvody vzniku související s nedávným děním mezi Nvidií, USA a Čínou.

O této kartě se objevily první zprávy minulý týden na webu WCCFtech. Podle něj chystá Nvidia GeForce RTX 4090 D zaměřenou speciálně na Čínu a možná i exkluzivně dostupnou jen na jejím území (i když Radeon RX 7900 GRE ukazuje, že to nemusí platit výlučně a i takové modely se mohou objevit na našem trhu). Ono „D“ má možná znamenat Dragon a karta by prý mohla stát stejně, jaká je oficiální cena GeForce RTX 4090 (1599 $ – nicméně v prodeji je často spíše za víc).

Vypadá to ale, že tato grafika nebude čímsi jako GeForce RTX 4090 Ti. Čip má mít označení AD102–250. Tento křemík má v modelu RTX 4090 (AD102–300 nebo AD102–301 s drobnou opravou) sice poměrně dost neaktivních výpočetních jednotek (karta používá jen 128 SM ze 144), ale GeForce RTX 4090 D pravděpodobně může jít opačným směrem a spíše pár jednotek vypnout, nebo zachovat stejnou konfiguraci. Podle WCCFtechu je totiž motivací pro tuto kartu vyhnout se sankcím.





Kvůli sankcím na AI

Jak jsme psali před časem, GeForce RTX 4090 se dostala některými výkonnostními parametry nad hranici, kterou stanovily americké sankce na vývoz GPU do Číny, a nesmí se tak do země dovážet. Ze začátku se sice chvíli zdálo, že šlo o omyl, ale nakonec je asi tato restrikce reálná. GeForce RTX 4090 D má být náhradní model, který se vejde pod úřady nastavenou laťku a bude se smět vyvážet.

GeForce RTX 4090 Founders Edition Autor: Nvidia

Zatím ale není jasné, jak toho bude dosaženo. Nvidia by mohla celkově osekat počet výpočetních jednotek a případně frekvence, čímž by se ale snížil i herní výkon této grafické karty. GeForce RTX 4090 D by tak byla pomalejší než obyčejná RTX 4090. Je zde ale asi i možnost, že Nvidia na specifikace nesáhne a ve hrách nebude nic poznat – nebo skoro. Sankce nejspíš regulují zejména výkon ve výpočtech FP64 a v AI akceleraci.

Nvidia by mohla těmto kartám nahrát zvláštní firmware, který by snižoval výkon v těchto úlohách, tedy výkon FP64 jednotek v čipu a výkon tensor jader. Nvidia už si něco podobného nedávno vyzkoušela s Lite Hash Rate kartami, které omezovaly výkon při těžbě kryptoměn. I tehdy šlo o řešení na úrovni firmwaru. Lze tedy asi stavět na stejném základu. V případě snížení výkonu tensor jader nicméně asi může být poznamenán výkon GPU při použití technologie DLSS, byť je možné, že GeForce RTX 4090 má dostatečnou rezervu, aby se to neprojevilo.

Zpomalení FP64 by ve hrách nic neovlivnilo, ale GeForce RTX 4090 má již tyto operace pomalé a důvod, proč se na ni vztahují sankce, je nejspíš ve výkonu tensor jader, tudíž musí být přibrzděna ta. Nicméně toto je samozřejmě jen jedna z možností, nelze vyloučit ani to, že Nvidia oseká GPU celkově. To by pro ní mělo výhodu, mohla by totiž pak do karet uplatnit čipy, které neprošly kontrolou a nemají parametry na použití ve standardních RTX 4090.

V Číně by se GeForce RTX 4090 měla úplně přestat prodávat (mimo šedý dovoz, těžko říct, jak bude rozšířený) a model RTX 4090 D by ji měl tedy plně nahrazovat. Je otázka, zda tuto kartu Nvidia třeba pustí i do dalších zemí, kam se nesmí GeForce RTX 4090 na bázi amerických sankcí (kvůli hrozícímu reexportu do Číny). Pro Nvidii by bylo logické vyvážet tyto karty i tam, byť asi často nemusí jít o významná odbytiště. Nakonec ona regionální exkluzivita může být ze strany Nvidie hlavně doporučení, takže není úplně vyloučeno, že jednou třeba neuvidíte GeForce RTX 4090 D v českém obchodě nebo někde v bazaru.

Datum, kdy se tato karta začne prodávat, ještě známé není, ale sankce už platí a Nvidia se asi bude snažit výpadek prodejů RTX 4090 nahradit tímto modelem, co nejdříve to půjde.

Zdroje: VideoCardz (1, 2), WCCFtech, MEGAsizeGPU