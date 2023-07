GeForce RTX 5090 má mít 512bitové paměti, žádná RTX 4090 Ti se mezitím nechystá

Je ještě dlouho do vydání nové generace grafických karet (také to není ani rok, co začala vycházet ta nynější), ale objevily se první údaje o tom, jak bude vypadat ta následující. Ač jsou ve velkém předstihu, pocházejí od velmi spolehlivého zdroje, leakera s přezdívkou Kopite7kimi, který prozradil předem mnoho o GPU Nvidia generací GeForce RTX 3000 a 4000. Teď má zajímavé zprávy o highendu v příští generaci a také něco o GeForce RTX 4090 Ti.

512bitová paměťová sběrnice u highendu

Kopite7kimi už delší dobu nic z tajných plánů Nvidie netweetoval, ale informace z přípravy příští generace už teď zřejmě dorazily k jeho zdrojům. Včera přinesl informaci, že nové herní GPU Nvidie v příští generaci bude mít širší paměťovou sběrnici než předchozí architektury. Highendový herní čip je údajně vyvíjený s 512bitovou sběrnicí, zatímco od doby GPU GT200 použitého v GeForce GTX 280 a 285 (před 15 lety) Nvidia měla vždy strop na 384 bitech.

Širší sběrnice umožňuje osadit více paměťových čipů pro vyšší kapacitu, ale také zejména zvyšuje paměťovou propustnost. Širší sběrnice by mohla indikovat, že se Nvidia bude snažit dosáhnout výrazně vyšší grafický výkon (tedy velký skok proti předchozí generaci) a potřebuje vysokou paměťovou propustnost, aby paměti stačily hrubému výkonu GPU.

Přitom se očekává, že GeForce RTX 5000 budou používat nové paměti GDDR7, které mohou mít efektivní frekvenci až 32,0 GHz, takže by byly o třetinu až o polovinu rychlejší než dnešní GDDR6X. Bude-li k tomu navíc 512bitová šířka pamětí, opět zvýšila propustnost o 50 %, takže by GeForce RTX 5090 mohla mít celkově 2× až 2,25× vyšší paměťovou propustnost než GeForce RTX 4090 – čísla nad 2 TB/s. Pokud má toto odpovídat výkonnostním ambicím, pak by šlo o jeden z největších skoků. Budoucí GeForce RTX 5090 by tedy mohla být velmi zajímavá.

Je samozřejmě možné, že je zde nějaký další faktor – například že GDDR7 v první generaci poběží na nižších frekvencích, nebo že Nvidia záměrně chce použít raději nižší frekvence a kompenzovat to šířkou kvůli tomu, aby se spotřeba pamětí snížila a nebo se mohly použít levnější paměťové čipy (toto mělo zřejmě za cíl AMD se svým posledním 512bitovým GPU, což byl čip Hawaii v Radeonech R9 290X / 390X).

GeForce GTX 280 poslední karta GeForce, která měla 512bitové paměti Autor: Cnews

Tento highendový čip by měl být v grafice GeForce RTX 5090 – nebo jak se bude nejvyšší model herní řady jmenovat. Paměti GDDR7 mají mít kapacitu 2 GB nebo 3 GB na čip, takže karta by měla v plné konfiguraci kapacitu 32 nebo 48 GB.

Lze čekat, že se nová generace herních grafik bude jmenovat GeForce RTX 5000, protože Nvidia moc schéma nemění, ale zatím je to asi jen předpoklad. Není pořád ani jasné, jaké má nová architektura kódové označení – i Kopite7kimi i zatím označuje jen Ada Next (čímž se myslí generace následující po Ada).

Tip: GeForce RTX 5000 vyjde až v roce 2025. Nvidia říká, že cyklus bude delší než obvyklé dva roky

Do vydání nové generace už nemá vyjít výkonnější karta, RTX 4090 Ti mrtvá

Zmínili jsme informace k GeForce RTX 4090 Ti, Kopite7kimi totiž zároveň sdělil něco k plánům Nvidie v aktuální generaci RTX 4000 předtím, než vyjda ta nová (podle roadmapy Nvidie v roce 2025). Ke GeForce RTX 4090 Ti ta informace bohužel je, že zřejmě už nebude. Kopite7kimi uvádí, že dle jeho zdrojů ji Nvidia přestala připravovat – GeForce RTX 4090 tedy zřejmě bude až do konce nejvýkonnějším modelem této generace.

Asi není všem nadějím konec, protože toto je zrovna rozhodnutí, která firma může zase zvrátit a další model opět vrátit do výzbroje poměrně rychle. Byl by totiž založený na stejném GPU AD102, které již vyrábí, jen by měl aktivovaných víc jednotek. Totéž platí o možném modelu Titan, který měl mít asi velmi vysokou spotřebu a masivní chladič, který se několikrát objevil na fotkách uniklých na internet. Nvidia ho plánovala a pak asi dala k ledu. Tato karta a asi i GeForce RTX 4090 Ti ještě mohou být rozmražené, ale vyžaduje to, aby Nvidia chtěla.

Nvidia prý ještě chystá nějaké nové modely generace Ada, ale ty mají být v nižších patrech nabídky. Údajně takto mají vyjít nějaké nové modely s čipem AD106 (možná něco jako GeForce RTX 4060 Super?) a s čipem AD103 (RTX 4070 Super?).

Zdroj: Kopite7kimi (1, 2)