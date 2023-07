Otvírá se cesta k větším pamětem na grafikách i v PC. Micron chystá 4GB čipy DDR5 a 3GB GDDR7

U příležitosti GeForce RTX 4060 Ti 16GB se probíralo, že pro většinu grafických karet dvojnásobné kapacity pamětí nebudou na stole, dokud na trh nepřijdou patřičné větší čipy. To se ale, zdá se, teď stane. Micron oznámil plán na paměťové čipy DRAM s vyšší kapacitou. Jednak půjde o větší čipy DDR5, díky nimž bude možné mít v běžném PC až 256 GB RAM. Ale také jsou v plánu větší čipy GDDR7, což dovolí zvednout kapacity paměti na grafikách.

Micron odhalil roadmapu pamětí DRAM, tedy operačních pamětí a s nimi souvisejících pamětí typu GDDR a HBM, používaných zejména u GPU a podobných akcelerátorů. Zajímavého je tam toho víc. Pokud začneme u výkonných pamětí pro GPU, Micron indikuje, že v roce 2026 by měla přijít do výroby nová generace pamětí HBM. Ta zatím nemá jméno a je označená jen „HBMNext“, asi také proto, že dotyčný standard ještě není hotov. Patrně by ale mohlo jít o HBM4. Tyto paměti mají mít kapacitu 36–64 GB na jedno pouzdro (šlo by asi o 12 vrstev po 3 GB v prvním případě a osm vrstev po 8 GB v druhém). Propustnost má být 1,5–2,0 TB/s na jedno pouzdro i vyšší, takže GPU s šesti pouzdry by mělo propustnost i přes 12 TB/s…

Větší kapacity pamětí pro next-gen grafiky

Nicméně pro nás jsou důležitější levnější grafické paměti typu GDDR. Roadmapa Micronu ukazuje, že GDDR7, tedy příští generace, kterou nedávno oznámil i Samsung, má jít do výroby v roce 2024. Ovšem asi v jeho druhé polovině (s tím může souviset, že Nvidia prý novou generaci grafik posunula až do roku 2025). Také GDDR7 od Micronu má běžet na efektivní „frekvenci“ 32,0 GHz.

Zajímavé ale jsou kapacity. GDDR7 se bude vyrábět v základní kapacitě 16 Gb (2GB) a zřejmě už ne nižší. To je stejná kapacita, jaká je dnes maximem a v současné generaci převážně používaným typem u GDDR6. Umožňuje osadit 8 GB na grafiku se 128bitovou sběrnicí, 12 GB na 192bitovou, 16 GB na 256bitovou a tak dále. S tzv. clamshell zapojením, kdy je čipů dvojnásobek, jsou pak možné dvojnásobné kapacity, což je případ RTX 4060 Ti 16GB, nepoužívá se to však často.

Ale ve výrobě mají jako novinka být také 24Gb čipy GDDR7, kde by kapacita byla 3 GB na jeden čip. A to dovolí grafiky s kapacitou paměti o 50 % vyšší. Vedle předchozí citované řady tedy bude možné mít také 12GB grafiky se 128bitovou sběrnicí, 18GB grafiky se 192bitovou, 24GB grafiky s 256bitovou sběrnicí, nebo kapacitu 36 GB u GPU s 384bitovou šířkou sběrnice. Při clamshellu opět dvojnásobky.

Otevírá se tedy možnost, aby grafiky příští generace dostaly více paměti. Skok jen o 50 % bude znamenat, že náklady na zvětšení paměti nebudou tak velké, jako kdyby byl příští skok až na 32Gb/4GB čipy. Snad tedy AMD a Nvidia budou o něco ochotnější tyto větší čipy používat. Také by mělo být šikovné, že mezi dvěma možnými konfiguracemi grafiky nebude tak velký skok. Dnes je například u GeForce RTX 4060 Ti dilema, že buď má karta 8 GB, což se považuje za málo, nebo se s dvojnásobkem čipů skočí rovnou na 16 GB, což je zase z pohledu výrobních nákladů hodně. S 24Gb čipy na trhu by byly možnosti 8 GB, 12 GB (a 16 GB / 24 GB s clamshell zapojením). Mainstreamové grafiky snad skočí na 12GB, na druhou stranu modely s širokými směrnicemi budou moci stále použít menší čipy (například 24 GB pro 384bitové GPU), aby je „příliš velká“ paměť cenově neznevýhodňovala.

Roadmapa pamětí DRAM od Micronu, červenec 2023 Autor: Micron, via: AnandTech

128GB paměťové moduly pro desktop a notebooky

Také operační paměti pro PC ale čeká zlepšení. Micron v roadmapě odhaluje, že chystá 32Gb (4GB) čipy DDR5. Ty by se přidaly k nyní vyráběným kapacitám 16 Gb (2 GB) a 24 Gb (3 GB) a ve výrobě by měly být od roku 2024.

Znamená to, že kapacita modulů DIMM pro PC bude moci dosáhnout až 32 GB u běžného jednostranného modulu a 64 GB u oboustranného (a dual-rank) modulu. V desktopových deskách se čtyřmi sloty tedy bude možné osadit 256 GB paměti RAM, nebo 128 GB v mini-ITX deskách s jen dvěma sloty. Podobně by měly narůst také kapacity pamětí SO-DIMM pro notebooky. Možnost osadit 128 GB (ve dvou modulech) bude pro pracovní PC asi dost zajímavá, pokud samozřejmě uživatel pracuje s tak náročným softwarem (jako Chrome a aplikace založené na knihovně Electron).

Tyto vyšší kapacity ale samozřejmě budou drahé. Ceny pamětí RAM v posledních dvou dekádách neklesaly zrovna rychle, takže sice platí, že možnosti se ohromně zlepšily, ale jen pokud na to máte štědrý rozpočet.

Zdroj: AnandTech