Nvidia dává ke grafickým kartám zadarmo Jamese Bonda. A tentokrát i k levnějším modelům

Vypadá to, že vysoké ceny pamětí mají aspoň jedno malé pozitivum. Značně kvůli nim klesají prodeje PC komponent a výrobce grafických karet, respektive GPU – v tomto případě Nvidii – to tlačí k tomu, že ke kartám zase častěji přidávají hru zadarmo (nebo možná lépe-řečeno v ceně), aby přilákaly kupující. Už včera sice skončila akce, kdy kupující ke grafikám GeForce dostali hru Pragmata, ale dnes byla nahrazena novým bundlem.
007 First Light k vybraným modelům GeForce RTX 5000
Ode dneška (13. 5.) spustila Nvidia akci, kdy k nově koupené grafické kartě GeForce dostanete hru 007 First Light, což je, jak název napovídá, hra, kde se převtělíte do filmového agenta Jamese Bonda, a to v jeho mladém vydání. Mělo by jít o určitý „prequel“ či příběh jeho začátků.
Hru dostanete jenom k vybraným modelům nové generace s architekturou Blackwell, ovšem zastoupené karty tentokrát jdou o něco níž do levnějšího cenového pásma. Bundle se týká GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti a RTX 5070, ale nově také GeForce RTX 5060 Ti, ke které v předchozích akcích hra zadarmo nebyla. Nárok by měly mít i celé počítače s těmito kartami, ale také notebooky – u těch se akce týká modelů s GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 5070 a GeForce RTX 5060.
Akce se bude dát využít jen čtyři týdny, od 13.5. do 10. 6., kdy skončí. Jako obvykle je také podmínkou, že musíte jednu z výše uvedených grafik či počítačů koupit u jednoho z obchodů, které na akci spolupracují – musíte tedy kupovat vyloženě takové zboží, které má přidanou hru v popisu uvedené, jelikož nárok na hru máte jenom skrze kupon nebo kód, který vám prodejce k hardwaru musí přiložit.
Podle Nvidie by se u nás na akci měly podílet obchody TSBohemia a výrobci/distributoři počítačů Digitor a HAL3000. Alza zatím hru zadarmo u grafik v nabídce nemá, ale Smarty.cz je zdá se zapojen také. Na Slovensku se na akci podílí Datacomp.sk.
Tento kupon se pak uplatňuje v aplikaci Nvidia App, která by vám za něj měla dát kód na hru pro obchod Steam. Aplikace bude kontrolovat, zda v počítači opravdu je hardware, kterého se akce týká, což má být překážka proti přeprodávání kuponů. Nárok tedy nejde uplatnit předtím, než PC sestavíte nebo zapnete (aplikace samozřejmě nemůže zkontrolovat, jestli máte nainstalovanou přesně tu kartu kterou jste s kuponem koupili, kontroluje jen, zda je v PC něco patřícího na seznam).
Pokud akci budete chtít využít, dejte si pozor na to, že i získaný kupon má omezenou platnost. Musíte ho do aplikace zadat do 8. 7. letošního roku, jinak vám propadne.
Zdroj: Nvidia