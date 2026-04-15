Cnews.cz  »  Hardware

Hardware   Hry

Opět možnost získat hru zadarmo ke grafice: Nvidia dává ke kartám GeForce horkou sci-fi novinku

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Bundle Pragmata ke grafikám Nvidia GeForce RTX 5000
Bundle Pragmata ke grafikám Nvidia GeForce RTX 5000
Ceny grafických karet bohužel rostou kvůli apokalyptickému vývoji cen pamětí způsobenému AI horečkou, ale je tu aspoň malá náplast – po omezený čas opět bude možné s grafikou dostat novou hru.

Zdá se, že herních tzv. bundlů by teď opět mohlo být více. Extrémní ceny pamětí asi zdecimovaly množství lidí stavějících herní počítač a tím i prodeje grafik, které se výrobci někdy snaží vylepšit právě pomocí přibalování nějakých atraktivních her. Tentokrát to tak bude u Nvidie, která v únoru a březnu rozdávala s grafikami hru Resident Evil Requiem, ale tato možnost už skončila. Teď ji nahrazuje nový bundle, v jehož rámci lze dostat sci-fi akční adventuru Pragmata od Capcomu vycházející v těchto dnech (opět je to tedy čerstvá novinka).

Hru bude možná dostat zadarmo (tedy přesněji řečeno v ceně) při koupi grafických karet Nvidia GeForce RTX generace 5000, ale podobně jako minule to nebudou všechny. Minimálně bude muset jít o GeForce RTX 5070 a hra bude i ke všem vyšším modelům: RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090. A jako obvykle se také tato nabídka týká notebooků s mobilní verzí GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 nebo RTX 5090 a stolních PC prodaných s jednou ze zmiňovaných grafik.

Akce bude mít omezené trvání – začala včera (14. 4.) a skončí 12. 5., tedy za čtyři týdny. Současně ale také jako vždy musíte grafiku pořídit v jednom ze spolupracujících obchodů, které vám musí ke GPU přidat kupon nebo kód. Je dobré si zkontrolovat při koupi, zda je v nějaké formě hra zadarmo u položky, kterou házíte do pomyslného košíku, uvedená. U nás by měly spolupracovat Datart, TSBohemia, Smarty, Alza a také výrobci počítačů HAL3000 a Digitor.

Autor: Nvidia

Kupon bude jako vždy třeba poté uplatnit v aplikaci Nvidia App – dejte si pozor na to, že i jeho platnost je omezená, je ho třeba použít do 9. 6., jinak vám propadne. V aplikaci Nvidia App za něj již dostanete klíč hry, který by měl být do platformy Steam. Nicméně Nvidia App během toho bude ověřovat, zda máte v PC jednu z dotyčných grafických karet.

TOP100

Pokud nechcete grafiku Nvidia, má teď ještě stále podobnou akci také konkurence. AMD od února dává k ke grafikám Radeon a také k procesorům Ryzen fantasy open world akční RPG Crimson Desert. Tato akce ještě stále trvá, ovšem využít ji bude možné už jenom do 25. 4.

Zdroje: Nvidia (1, 2)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás tato novinka smysl?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


