Opět možnost získat hru zadarmo ke grafice: Nvidia dává ke kartám GeForce horkou sci-fi novinku

Zdá se, že herních tzv. bundlů by teď opět mohlo být více. Extrémní ceny pamětí asi zdecimovaly množství lidí stavějících herní počítač a tím i prodeje grafik, které se výrobci někdy snaží vylepšit právě pomocí přibalování nějakých atraktivních her. Tentokrát to tak bude u Nvidie, která v únoru a březnu rozdávala s grafikami hru Resident Evil Requiem, ale tato možnost už skončila. Teď ji nahrazuje nový bundle, v jehož rámci lze dostat sci-fi akční adventuru Pragmata od Capcomu vycházející v těchto dnech (opět je to tedy čerstvá novinka).
Hru bude možná dostat zadarmo (tedy přesněji řečeno v ceně) při koupi grafických karet Nvidia GeForce RTX generace 5000, ale podobně jako minule to nebudou všechny. Minimálně bude muset jít o GeForce RTX 5070 a hra bude i ke všem vyšším modelům: RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090. A jako obvykle se také tato nabídka týká notebooků s mobilní verzí GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 nebo RTX 5090 a stolních PC prodaných s jednou ze zmiňovaných grafik.
Akce bude mít omezené trvání – začala včera (14. 4.) a skončí 12. 5., tedy za čtyři týdny. Současně ale také jako vždy musíte grafiku pořídit v jednom ze spolupracujících obchodů, které vám musí ke GPU přidat kupon nebo kód. Je dobré si zkontrolovat při koupi, zda je v nějaké formě hra zadarmo u položky, kterou házíte do pomyslného košíku, uvedená. U nás by měly spolupracovat Datart, TSBohemia, Smarty, Alza a také výrobci počítačů HAL3000 a Digitor.
Kupon bude jako vždy třeba poté uplatnit v aplikaci Nvidia App – dejte si pozor na to, že i jeho platnost je omezená, je ho třeba použít do 9. 6., jinak vám propadne. V aplikaci Nvidia App za něj již dostanete klíč hry, který by měl být do platformy Steam. Nicméně Nvidia App během toho bude ověřovat, zda máte v PC jednu z dotyčných grafických karet.
Pokud nechcete grafiku Nvidia, má teď ještě stále podobnou akci také konkurence. AMD od února dává k ke grafikám Radeon a také k procesorům Ryzen fantasy open world akční RPG Crimson Desert. Tato akce ještě stále trvá, ovšem využít ji bude možné už jenom do 25. 4.