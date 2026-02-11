Hra zadarmo ke grafikám: Nvidia dává k GeForce RTX 5000 zadarmo nejnovější díl Resident Evil

Včera jsme psali o akci, v které AMD přidává hru zadarmo ke koupeným grafikám Radeon a procesorům Ryzen. Ve stejný den oznámila úplně stejnou akci i Nvidia, takže se najednou sešly konkurenční „bundly“ od obou firem. Ten od Nvidie se týká jenom grafik, protože procesory Nvidia neprodává. Nebo alespoň zatím – brzo by se to ale mohlo změnit.
Zatímco k Radeonům/Ryzenům dává AMD fantasy, Nvidia přikládá ke grafikám GeForce hru hororovou, a to zatím poslední díl ze slavné série Resident Evil Requiem. Také zde je to novinka, která teprve vyjde (27. 2.), a určitě očekávaná.
Tuto hru je možné dostat zadarmo, pokud koupíte ve stanoveném období, po které akce běží, grafiku aktuální generace, ovšem pouze modely GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090. Platí to také pro notebooky s těmito modely v mobilní verzi (které se specifikacemi a výkonem o dost liší, ale ne pro účely této akce), tedy pro notebooky s GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 a RTX 5090. Také na celé desktopy s některou z uvedených karet se akce vztahuje.
Tato nabídka bude platit kratší dobu než konkurenční – běží od 10. 2. jen do 16. 3. 2026. Kromě toho, že je podmínkou koupit grafiku/PC nebo notebook, je ještě jako obvykle třeba to provést v některém z (internetových) obchodů, které na akci spolupracují. Pro ČR jsou to Alza, Smarty, T.S.Bohemia a také by hra měla být k dostání se sestavami od firem HAL3000 a Digitor. Na Slovensku spolupracuje Datacomp.
Prodejce vám musí ke kartě dodat kupon nebo kód, který pak uplatníte u Nvidie (pro jistotu si zkontrolujte, jestli je hra u kupované grafiky uvedená, někdy v katalogu bývají třeba starší položky bez bonusu). Uplatnění se provádí v ovladačích grafik Nvidia, přesněji v programu Nvidia App, kde je třeba se přihlásit k účtu, uplatnit kód z eshopu a poté dostanete kód na hru do Steamu. Nvidia App při tom bude kontrolovat, zda máte v počítači jedno z GPU, kterých se tato akce týká.
Pozor na to, že kupon získaný s koupí je časově omezený, je nutné ho uplatnit do 16. 4. 2026 (tedy nejpozději do měsíce od konce samotné akce).
Jak jsme už psali včera, tyto akce bohužel přichází v době, kdy ceny grafik stoupají (a nejspíš právě proto). Bonusovou hrou ale takovéto bundly vyšší cenu aspoň trošku vykompenzují. Otázka je samozřejmě, zda ceny GPU nebudou brzo tak vysoké, že bude i tak lepší nechat si na rok-dva zajít chuť a vrátit se radši ke starším hrám nepotřebujícím upgrade na nový hardware.