Ke grafikám a procesorům od AMD teď můžete dostat fantasy akční hru zadarmo

Jan Olšan
Dnes
Crimson Desert ke grafikám a procesorům AMD Autor: AMD
Ceny hardwaru rostou, ale aspoň výrobci grafik (a v tomto případě i procesorů) zase nabízejí při nákupu hry zdarma.

Podmínky na trhu počítačového hardwaru jsou hodně špatné, s cenami pamětí a SSD několikanásobnými proti stavu před rokem či dvěma, navíc zdražují i další komponenty, například chladiče, ale i grafické karty. Jejich prodeje se s tím asi dost sníží a vypadá to, že jejich výrobci už to cítí, jelikož teď zase nabízí jako bonus hry zadarmo. U AMD je teď „bundlu“ nová akční fantasy open world hra od tvůrců Black Desert Online.

Ode dneška by měla běžet akce nazvaná „Own Your Destiny“, což je bundle hry Crimson Desert od korejského studia Pearl Abyss. Mělo by jít o titul vyvíjený původně jako „prequel“ k MMO hře Black Desert Online, ale v průběhu vývoje se odštěpil do svébytné hry a příběhu, přičemž každopádně nejde o onlinovku, ale o akční dobrodružnou hru pro jednoho hráče s open-world fantasy světem. Hra ještě není venku, vydání má být 19. března.

AMD bude tuto hru od dneška (10. 2.) dávat zadarmo (nebo možná lépe řečeno v ceně nákupu) k nákupům grafik Radeon, procesorů Ryzen, a také celým počítačům, případně notebookům, které tyto komponenty mají uvnitř. Běžet tato akce bude do 25. 4. 2026.

Tento bonus bude k mání jen ke dvě vyšším modelům nové generace grafik – Radeonu RX 9070 XT a Radeonu RX 9070. Obě karty vzhledem k osazení 16GB pamětí asi budou zdražovat či už zdražují, takže hra zadarmo toto ztrpčení aspoň trošku vynahradí.

Kromě toho bude Crimson Desert také přiložený k nákupům herních procesorů Ryzen 9000 s 3D V-Cache, konkrétně k Ryzenu 7 9800X3D, novému Ryzenu 7 9850X3D a vyšším modelům Ryzen 9 9900X3D a 9950X3D.

Procesory, grafické karty a notebooky, kterých se bundle týká

Autor: AMD

Také různé notebooky s procesory AMD budou moci dostat tento bonus, přičemž v tomto případě se počítají i starší generace, jde například o výkonnější procesory Ryzen 7000HX, 8000HX, 9000HX, X3D procesory pro notebooky, a pak mobilní Ryzeny AI generace 300, 400, ovšem jen u modelů Ryzen 7 a Ryzen 9. V tabulce můžete vidět konkrétní notebooky, kterých by se to mělo týkat.

Pokud byste akce chtěli využít, platí obvyklé podmínky, což znamená, že je třeba nakoupit během stanoveného období, a zejména u jednoho z obchodů, které se na této akci podílejí. U nás jsou to Alza, Smarty a T.S.Bohemia, na Slovensku také Datacomp. Právě obchod vám totiž musí dodat kód či kupon, kterým hru získáte. Při nákupu by měla být přidaná hra u položky jasně uvedená (pokud byste koupili něco, kde uvedená nebude, už se pak asi nedomůžete).

Crimson Desert ke grafikám a procesorům AMD

Autor: AMD

Získaný kupon se pak musí uplatnit u AMD (web amdrewards.com), kde je třeba se registrovat a spustit nástroj pro ověření hardwaru. Během toho tedy bude nutné mít něco z komponent, kterých se tato akce týká, v PC (nebo notebooku). Potom už byste měli dostat vlastní klíč hry (pro distribuční platformu Steam). Pozor na to, že k uplatnění kuponu je jen omezený čas, musíte ho zadat do 23. 5. 2026.

HR26

V situaci, kdy se prodejům grafik nedaří tak dobře, by snad tyto akce mohly být častější, takže teď snad aspoň bude bundlů víc.

Zdroj: AMD (1, 2)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

