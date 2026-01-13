Další oběť AI? Po pamětech a SSD jsou prý na řadě chladiče a zdroje, ceny hardwaru budou stoupat

Poté, co nám hype kolem umělé inteligence obrazně řečeno „vzal“ paměti a SSD, protože kvůli němu jejich ceny strmě stoupají, se teď patrně AI vrací pro další kořist. Podle informací z čínského průmyslu by dopady na trh mohly zdražit i další komponenty, tentokrát chladiče a zdroje. Jejich výrobcům se totiž prodražují základní suroviny a to se teď promítne i do ceny různých výrobků. Jde například o měď, jejíž cena stoupla na rekordní úroveň.
Čína hlásí stoupající ceny surovin
Na internet se o víkendu dostal dokument jednoho z čínských dodavatelů zabývajících se chladiči a počítačovými zdroji, firmy s krkolomným jménem Guangzhou Xinhongzheng Electronics Technology (což nebude přímo značka produktů na trhu, ale spíše OEM dodavatel, který vyrábí produkty pro různé značky). Jde o oznámení, že firma k 6. lednu musí zvyšovat ceny pro své velkoodběratele, a to kvůli rostoucím nákladům. Protože jde zřejmě o subdodavatele různých dalších firem, promítne se pak takové zdražení do ceny chladičů a zdrojů, které tito prodávají.
Firma uvádí, že k 6. lednu přestává akceptovat objednávky podle předchozích ceníků a nové dodávky budou již za vyšší ceny. Zdražení to má být zhruba o 6–10 % u zdrojů a o 6–8 %, způsobené tím, že v posledních měsících dochází k „ostrému růstu cen surovin, například mědi, cínu, stříbra, ale i dalších“. Toto zdražení by nebylo nijak likvidační, ale ony růsty cen surovin budou patrně pokračovat podobně jako u pamětí a SSD, takže je pravděpodobné, že postupně budou následovat další vlny zdražování, které se nastřádají, a už to taková legrace nebude.
Zejména u chladičů je velká část produkce tvořena v Číně, což se týká nejen přímo čínských produktů (u nás je celkem k vidění třeba značka Deepcool), ale i firem, které sídlí jinde, avšak výrobu provádějí v Asii. I dost počítačových zdrojů nejrůznějších značek včetně západních má dnes dodavatele, který samotný hardware pro výrobce montuje, někde v Číně, proto tato zpráva může být relevantní (bohužel) i pro širší počítačový trh mimo samotnou Čínu.
Signál reprezentativní pro celý trh?
Jde sice o izolovanou zprávu z jednoho zdroje (za který se nemůžeme zaručit) týkající se jen jedné firmy, ale pokud je pravda, že příčina je v cenách surovin a v důsledku toho i komponent (protože měď je například v elektromotorech ventilátorů i kabeláži), může jít o signál něčeho, co se bude dít na celém trhu. Pokud má sektor AI takovou kupní sílu (a apetit), že výrazně pokřivil cen pamětí, bude nejspíš mít podobné dopady i v dalších oblastech. Jsou to mimochodem ceny energií pro běžné občany, které asi stejně jako kryptoměny bude tlačit nahoru, ale právě i všechny druhy počítačových komponentů, které mají PC, notebooky a mobily společné se servery (což je mimo obrazovek, klávesnic, myší a RGB LED hodně věcí).
Konkrétně u mědi, kterou chladiče používají v nemalé míře, se objevily obavy, že jí nebude na trhu dost pro někdy značně megalomanské plány budování AI datacenter a související infrastruktury. A skutečně, ceny této suroviny jsou teď zřejmě na historickém maximu (jak můžete vidět na následujícím grafu) a stále rostou.
AI akcelerátory mají vysokou spotřebu a velké nároky na chlazení, což v kombinaci s jejich škálami vytvoří i značnou poptávku přímo po samotných komponentech chlazení pro datacentra (ať již pasivních a vodních částí, nebo ventilátorů). To asi samo může zvyšovat ceny nehledě na faktor zdražení surovin. Serverové chlazení bude ve výrobním plánu firem soutěžit s výrobou chladičů pro PC, přičemž na serverovém budou obvykle vyšší marže, takže dostane přednost. Nebo to minimálně výrobce bude motivovat k tomu, aby zvýšil marže (ceny) u chlazení pro PC a nepřipravoval se o zisk.
Stejné to bude i u různých elektrických součástek používaných ve zdrojích a VRM soustavách pro regulaci napětí na deskách a GPU, výrobě PCB a dalších oblastech. Zdražení mědi je něco, co se dotkne hodně velkého množství zboží. Ne zrovna příjemná představa.
Zdroj: VideoCardz