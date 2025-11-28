AI ukradla Vánoce. Operační paměti zdražily až o 500 %, ceny SSD stouply na dvojnásobek

Během léta a podzimu jsme tu měli několik zpráv, které upozorňovaly na nadcházející zdražení pamětí – DRAM, ale i NAND. Letošní situace způsobená mánií okolo AI bude nebo už je výrazně horší než předešlé cenové cykly. To už asi naznačovaly zvláštní kroky výrobců, kteří v jednom momentě přestali brát nové objednávky před skokovým zdražením a čekali, kam se ceny vyvinou. To, co přišlo, je hlavně u operačních pamětí hodně drastické.
Vánoční čas investičních pamětí
Během posledních dnů a týdnů přicházely různé zprávy o tom, k jak vysokému zdražení došlo z různých zdrojů. Ty také současně mluví o nedostatku pamětí – hotových modulů pro PC i samotných čipů DRAM. Někteří distributoři hardwaru prý začali prodej paměťových modulů vázat na nákup základních desek. Část výrobců PC (uvádí se například Lenovo) údajně nakoupila značné zásoby dopředu, což ale pochopitelně zhoršuje podmínky pro zbytek trhu. Tento vývoj už nevyhnutelně dorazil i k nám.
DDR5 u nás: Ceny lezou až na čtyřnásobek
Pokud jste v posledních dnech pomyslně vyrazili do eshopu s úmyslem stavět počítač, už to pro vás nebude novinka, ale hlavně v operačních pamětech DDR5 došlo k opravdu drsnému nárůstu. Někdy v červenci či srpnu přechodně panovala situace, kdy po zdražení pamětí DDR4 byly moduly DDR5 chvíli levnější, což byl ideální moment k přechodu na novou platformu. 32GB sady DDR5 (například s udávanou rychlostí DDR5–6000) se tehdy daly koupit okolo třech tisíc korun.
Pokud se podíváte dnes, je cena některých 32GB sad modulů v extrémních případech, například u některých modulů Kingston, i 8 až 12 tisíc Kč (za což už paradoxně můžete koupit rovnou 64GB sadu). Ceny u některých jiných značek ještě tolik nestouply a 32GB sady jsou u nich k mání třeba kolem šesti tisíc, ale u těch se asi dá čekat růst v dalších dnech.
Pokud potřebujete kupovat PC a ještě někde vidíte relativně levnější nabídku, asi se vyplatí nečekat a brát, byť už tak hodně proděláváte proti někomu, kdo nákup spáchal o prázdninách (a jehož hardware teď nabývá na hodnotě, místo aby deprecioval). Vyhledávače cen stále vidí i nižší ceny například v menších eshopech, ale to asi mohou být poslední kusy za staré ceny, případně po prokliknutí zjistíte, že už zboží není dostupné.
DDR4 už zase není dražší než DDR5
U pamětí DDR4 je to nyní o něco mírnější a stále se dají najít levnější možnosti s cenou 32GB dvoumodulového kitu (bavíme se o rychlostech dejme tomu DDR4–3200) okolo čtyř až čtyř a půl tisíce korun. Jejich cena tedy nenarostla tolik a opět se staly levnější alternativou DDR5 (která vás ale nutí zakoupit starou platformu u AMD desku AM4 a procesory s architekturou Zen 3, které už výkonem hodně zaostávají za dnešním etalonem).
Je to sice zdražení jen asi o polovinu proti letním cenám, které byly okolo třech tisíc, ale je třeba pamatovat, že v první polovině roku byly ceny i poloviční a 32 GB paměti DDR4 se dalo pořídit už od patnácti set. Což znamená, že při ceně čtyři a půl tisíce také jde o trojnásobné zdražení, jen to začalo dříve než u DDR5.
Přijde zdražení až na šestinásobné ceny?
Zdražování zřejmě akceleruje Na začátku měsíce (listopadu) například tchajwanský CTEE uváděl, že cena DRAM meziročně stoupla o 171 %, ale 19. listopadu už TrendForce informovala o nárůstu spotových cen některých modulů až o 300 % (dlouhodobé kontraktuální ceny ale mohou být nižší než spotové). Aktuálně už bude míra zdražení vyšší a je otázka, kam se nakonec vyšplhá.
Americký výrobce PC sestav CyberPowerPC teď oznámil, že bude od 7. 12. zdražovat a cituje přitom, že ceny operační paměti stouply o +500 % – tedy na šestinásobek proti dřívějšímu stavu. Jde samozřejmě jen o údaj jednoho výrobce a další firmy pracující s jinými distributory na tom mohou být lépe. Případně nelze vyloučit, že firma trochu přehání. Ovšem vzhledem k celkovému vývoji trhu se obávám, že to budou marné naděje.
Dvakrát dražší SSD
Ušetřena zdržování kvůli AI nejsou ani SSD. Stejná firma uvádí, že jejich ceny stouply v poslední době o 100 % (na dvojnásobek). I v tomto případě jste to už asi v eshopech zaregistrovali, takže otázka je asi spíš, jestli bude zdražování dál pokračovat a o kolik.
Zdá se, že dnešek a nadcházející měsíce (či roky?) nebudou dobrý čas na upgrade počítačů nebo pořizování nových. Asi bude rozumné snažit se teď vydržet se starými sestavami a notebooky, a to i v případě, že vás u nich tlačí nepodpora Windows 11. Zkuste v takových případech raději získat (v EU zdarma dostupnou) prodlouženou podporu Windows 10, nebo nainstalovat Windows 11 i přes to, že je hardware oficiálně považován za nepodporovaný. Stará PC teď opravdu nevyhazujte, protože mohou pomoci krizi v cenách nových PC překonat.
Zdroje: Dan Nystedt, CTEE, VideoCardz, CyberPowerPC, TrendForce