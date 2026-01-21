Může Nvidia nahradit procesory Intel a AMD? Její Arm čipy N1 konečně jdou do PC, už chystá generaci N2

Arm procesory N1 a N1X od Nvidie trošku připomínají její podobný pokus dostat se na trh PC a notebooků před více než deseti lety s procesory „Project Denver“, na něž se čekalo několik let. O tom, že Nvidia opět chystá procesory pro PC a notebooky, píšeme už od roku 2023. Očekávalo se, že je Nvidia odhalí loni v květnu na Computextu nebo koncem roku, ale nic z toho nebylo. Teď už to ale prý má konečně klapnout a N1/N1X prý konečně vyjdou.
Notebooky s procesorem Nvidia už v tomto čtvrtletí
Procesory N1 a N1X by měly jako vzorky existovat už delší dobu, ale Nvidia zřejmě narážela na různé problémy, kvůli kterým se vydání opozdilo, třebaže se odhalení čekalo už loni na jaře. Podle zdrojů Tchajwanského webu DigiTimes zřejmě tyto průtahy končí. Nvidia má teď údajně vydání těchto procesorů naplánováno na Q1 2026, tedy asi únor nebo březen. Znamená to, že (opětovný) příchod jejích Arm procesorů do počítačů s Windows už není tak daleko.
V prvním čtvrtletí mají vyjít první notebooky s výkonnější verzí procesorů N1X, která skýtá až 20 jader a GPU generace Blackwell s 6144 shadery, tedy konfigurací blížící se mobilní GeForce RTX 5070 (ovšem s nižším TDP a propustností pamětí). V druhém čtvrtletí se mají objevit další modely, nejspíš levnější – má údajně jít o tři další modely procesoru.
Co od Nvidia N1X lze čekat, částečně ukázal procesor GB10, který firma vydala v AI zařízeních DGX Spark. Jde o procesor MediaTeku s 10 jádry Cortex-X925 a 10 jádry Cortex-A725, k němuž je připojeno GPU Nvidia na samostatném čipletu. Podle dosavadních znalostí je N1X stejný křemík jako GB10, jen možná v novější revizi. Start prodeje DGX Spark se několikrát opozdil, podobně jako N1X. Jeho detaily jsme probírali zde:
Není vyloučeno, že vyjdou i nějaké desktopy s N1X (které by asi byly spíše kompaktní mini PC než klasické ATX desky a desktopy). Hlavním záměrem Nvidie jsou ale asi zejména notebooky. N1X bude používat operační systém Windows (byť Linux by měl být podporován), takže v prvé řadě bude konkurovat Arm procesorům Qualcomm Snapdragon X2 Elite.
Podobně jako ty bude stále nutno některý x86 software pouštět v emulaci, takže minimálně zpočátku asi nedojde k nějakému masivnímu vytlačení a nahrazení procesorů AMD a Intel za Arm.
N2X v Q4 2027
Pokus Nvidie o prosazení na trhu procesorů pro PC a notebooky nebude jen jednorázový, firma má celou roadmapu procesorů. DigiTimes prozrazuje, že druhá generace, zřejmě pojmenovaná N2 (N2X) vyjde relativně brzy – údajně už v poslední čtvrtině roku 2027. Tento krátký odstup může být dán i tím, že je generace N1/N1X opožděná.
Zdroje: DigiTimes, Tom’s Hardware