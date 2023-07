Podle prvního testu je GeForce RTX 4060 Ti 16GB horší než 8GB model. Nvidia recenze stopla

Tento týden se začala prodávat GeForce RTX 4060 Ti 16GB – už v květnu předem ohlášená verze této grafiky s větší 16GB pamětí. Tato karta měla utišit kritiku směřující na 8GB kapacitu mainstreamových grafik, která v nejnovějších (a budoucích) hrách může být omezující. Vysoká cena to ale v praxi kazí, a navíc to vypadá, že má karta i nevýhody spíš než že by jí větší paměť moc pomáhala. Nvidia dokonce do poslední chvíle bránila, aby vyšly recenze…

V den vydání (18. 7.) nevyšly, zdá se, vůbec žádné testy. Nvidia jednak nespustila systém zapůjčení těchto karet recenzentům přímo ve vlastní režii. Nebylo ale možné otestovat výkon předem pod NDA ani tehdy, pokud někdo získal vzorek karty na recenzi od partnerských výrobců. Nvidia totiž ani jim neposkytla ovladače, s kterými by 16GB modely fungovaly. Ty dala k dispozici ke stažení až veřejně po vydání.

To, že firmy u některých produktů aktivně nespolupracují s recenzenty tím, že by jim dopředu poskytly servis a vzorky, je běžné a zcela normální. Avšak ono zablokování přístupu k ovladačům ukazuje, že Nvidia vyloženě nechtěla, aby nějaké recenze vyšly v momentu, kdy se grafika začne prodávat. Nevýhodou takovéto situace je, že první kupující nevěděli, do čeho jdou. Protože od karet s větší pamětí se obecně očekává vyšší výkon, dost možná měli větší očekávání, než karta dokáže naplnit.

Teď po vydání, když už ovladače jsou, první benchmarky RTX 4060 Ti 16GB nevypadají úplně lákavě. MSI předvedlo testy výkonu ve svém streamu MSI Insider, přičemž jak už bylo řečeno, firma také k ovladačům získala přístup až v momentě, kdy se karty začaly prodávat, a neměla tedy do té chvíle jasné povědomí o výkonu.

Test od MSI

Stream MSI ukazuje benchmarky v šesti hrách. Je třeba říct, že asi nemusí být úplně přesné, protože nebyly provedené s pečlivostí vyžadovanou po podrobné recenzi (tj. opakované měření pro vyloučení náhodných odchylek, pozor na to, aby se měřila identická scéna), takže je možné, že došlo k určitému zkreslení.

Pokud by ale výsledky seděly, nejsou dobré. Z šesti her je jen jedna, kde je vidět zlepšení výkonu – CS:GO, kde průměrné FPS stouply z 419 na 445 (+6,2 %). Je to sice soutěžní hra, ale zase je to nad hranicí obnovovací frekvence většiny top eSports monitorů (360 Hz).

Mimo tuto hru už je to horší. V Hogwarts Legacy s nastavením Ultra + DLSS + Frame Generation vychází 95–100 FPS jak pro 8GB, tak pro 16GB model. Protože čísla nejsou uvedená přesně, je v tom asi prostor pro to, aby byla 16GB karta o pár procent lepší. Také by možná byl větší rozdíl bez DLSS, kdy by hra reálně vykreslovala s vyšším rozlišením.

Výkon GeForce RTX 4060 Ti 16GB (dle MSI) Benchmark 8 GB (FPS) 16 GB (FPS) Přínos 16GB modelu Cyberpunk 2077 (Ultra + RT) 91,40 (min. 76,7, max. 107) 90,56 (min. 77,1, max. 105,29) −1 % F1 2023 (Ultra + RT) 103 (min. 86, max. 126) 101 (min. 80, max. 120) −2 % Rainbow 6: Siege (Ultra) 387 (min. 296, max. 517) 386 (min. 291, max. 522) −1 % CS:GO (Auto) 419 445 +6 % Fortnite (Epic + RT) 100–110 ~100 ~ −5 % Hogwarts Legacy (Ultra + DLSS + DLSS3) 95–100 95–100 plichta

Zbylé čtyři hry ale podle všeho mají regresi ve výkonu. Není to tedy bohužel ani tak, že by v některých hrách 16GB paměť měla nulový přínos. Fortnite, kde je opět uvedený jen nepřesný výsledek, měla průměr okolo 100 FPS, zatímco na 8GB modelu 100–110 FPS. V dalších třech hrách pak MSI uvádí podrobnější čísla, kde je to zřetelnější. V Rainbow 6: Siege (nastavení Ultra) a Cyberpunku 2077 (Ultra s ray tracingem) je zhoršení výkonu o 1 %, v F1 2023 (Ultra s ray tracingem) je zhoršení o 2 %. Dokonce i minimální FPS jsou na 16GB kartě horší, ačkoliv zrovna u těch by se dalo čekat, že trošku zachrání tvář.

Proč to takto vychází, není úplně jasné. Je asi možné, že jde o problém ovladačů na straně Nvidie nebo nějakého podobného faktoru v testu MSI a po nějakém ladění by 16GB karta vyšla lépe. Zatím se asi jako nejpravděpodobnější vysvětlení jeví, že 16GB model by mohl pracovat s nižšími frekvencemi kvůli limitu TDP. To Nvidia sice pro 16GB karty zvýšila na 165 W (8GB model má 160 W), ale možná to nestačí. GeForce RTX 4060 Ti má osazený dvojnásobný počet čipů GDDR6, které logicky spotřebují více elektřiny. Je možné, že rozdíl je víc jak 5 W, a tak na samotné GPU zbyl menší příděl elektřiny. Toto by teoreticky mohly vyřešit nereferenční modely, pokud by zvýšily TDP nad rámec 16GB karet.

Zdvojnásobení kapacity je dosaženo tzv. clamshell zapojením. 8GB karta má na každém 32bitovém kanálu řadiče jeden 2GB čip, 16GB karta má na každém dva, každý používající jen 16bitovou šířku. Ještě se nabízí, že řadič pamětí v čipu AD107 nefunguje v tomto režimu optimálně a vede k nějaké regresi výkonu. Ale Nvidia používá clamshell zapojení také u profesionálních grafik, které mají vyšší kapacity, takže bychom čekali, že bude mít řadič na toto připravený.

MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X 16G Autor: MSI

V řádu dní by snad měly vyjít další recenze provedené na grafikách běžně koupených v obchodech. Záměr GeForce RTX 4060 Ti otestovat ohlásil například TechPowerUp, takže by měla být k dispozici rigoróznější data a je asi možné, že negativní vyznění prvního testu MSI se ještě změní k lepšímu. Nicméně výhodně asi tato grafika nebude vycházet tak jako tak, což bylo předem dáno oznámenou cenou (13 199 Kč / 549 € / 499 $).

Hlavní problém je tak jako tak cena

Pořád by mělo platit, že tato grafika bude do budoucna mít výhodu, protože nějaké hry, kde 8GB kapacita nebude stačit, rozhodně budou a časem jich bude přibývat. Ve hrách, které budou na tento limit narážet a ztratí na 8GB kartě třeba 10 % výkonu nebo víc, pak samozřejmě 16GB model, byť by normálně byl o 1–2 % horší, skončí jako vítěz.

Tento argument má ale sílu, jen pokud se nebere v úvahu cena. Ta je ale o tolik vyšší, že se 16GB model těžko dá doporučit i tehdy, když vám 8GB limit jinak vadí. Redaktoři AnandTechu často používali rčení, že „nejsou špatné produkty, jen špatné ceny“, což asi shrnuje, kde je u RTX 4060 Ti 16GB problém. Nula výkonu navíc s rizikem jeho propadu je při o 25 % vyšší ceně velmi špatná nabídka, zvlášť když GeForce RTX 4060 Ti 16GB atakuje ceny vyšších modelů konkurence i Nvidie samotné, které tu větší paměť mají také.

