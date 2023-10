Amerika dál rozšíří embargo GPU, končí H800 i A800 a do Číny už nesmí ani GeForce RTX 4090

Loni Spojené Státy Americké vyhlásily embargo na vývoz výkonných GPU pro akceleraci AI do Číny. Tehdejší zákaz ale byl stanoven na základě schopností propojovací logiky a ne výkonu, takže výrobci včetně Nvidie rychle vydali modely pro Čínu, které měly jen lehce omezené funkce a vesele prodávali dál. USA s tím asi došla trpělivost, protože nyní uvalí na GPU silnější embargo, pod nímž se ocitne dokonce i herní grafika GeForce RTX 4090.

Současná americká administrativa plánuje několik opatření, která mají s ohledem na strategickou bezpečnost omezit schopnosti Číny ve vývoji umělé inteligence, hlavně ve vojenské oblasti. Předchozí sankce na výkonná výpočetní GPU postihla nejvýkonnější modely Nvidie posledních dvou generací (A100 a H100) a obdobné produkty Intelu a AMD.

Firmy ale vydaly speciální verze (u Nvidia označené A800 a H800), které tyto sankce obcházely. Kritérium bylo totiž stanoveno zejména na základě propustnosti komunikačních rozhraní jako je NVLink a schopnosti spojovat tato GPU do klastrů a multi-GPU serverů. Ale samotný výkon při akceleraci AI tolik omezen nebyl, takže GPU jako H800 a A800 pro Čínu nebyla o moc pomalejší.

Nyní (údajně do 30 dnů) mají vstoupit do platnosti nová pravidla, která budou zakazovat už i export GPU převyšujících určitou hranici výpočetního výkonu, a mají už postihnout i ony regulaci přizpůsobená GPU jako H800 a A800. Zprávy se soustředí hlavně na akcelerátory Nvidie, ale stejně by na tom asi měla být i konkurence. Opatření by mělo speciálně pamatovat i na čipletová GPU, jaká vyrábí AMD a také bránit vývozu výkonnějších akcelerátorů tohoto typu.





Systém s GPU akcelerátory Nvidia H100 NVL Autor: Nvidia

Embargo i na GeForce RTX 4090

Nvidia vydala k této věci prohlášení (formulář 8-K), podle kterého toto opatření znemožní prodej akcerátorů Nvidia A100, A800, H100, H800, L40, L40S, ale také GeForce RTX 4090, tedy herní grafiky, která se ale asi hrubým výpočetním výkonem v TFLOPS/TOPS také dostala přes hranici.

To znamená, že by také tato herní karta nyní nesměla být exportována do Číny a také by asi nemohla být vyráběna v čínských továrnách pro jiné trhy, takže někteří partneři Nvidie asi budou muset výrobu přesouvat.

Toto je poměrně zajímavé a Nvidii se nejspíš před tím, než tyto sankce vstoupí do praxe, o dost zvýší odbyt po tomto modelu na Čínském trhu (což bude platit i u oněch výpočetních produktů).

Proti reexportu

USA zároveň rozšíří počet států, u nichž také vývoz GPU bude podléhat potřebě získat speciální povolení americké administrativy, protože u nich hrozí, že export bude poté přesměrován do Číny a tyto destinace slouží jen jako krytí pro obcházení sankcí. Opatření by mělo navazovat na to, o čem jsme psali zde, nyní na seznam těchto zemí přibude 40 států, celkově by jich snad mělo být 46. Je mezi nimi například Vietnam, Saudská Arábie, Spojená Arabské Emiráty. Amerika také rozšířila seznam zemí, kterým nebude bez licence (a tedy speciálního přezkoumání a schválení) možné dodávat vybavení pro výrobu čipů, opět asi s ohledem na přeprodej do Číny.

Podobně nemají Americké firmy dovolené toto zboží dodávat firmám kdekoliv ve světě, pokud je jejich vlastník nebo mateřská firma z Čína, Macaa nebo jiných zemí, které jsou na sankčním seznamu. Na vždy mají povinnost tyto sankce dodržovat jen čistě americké společnosti, spadají na také na firmy, které mají v USA část aktivit.

Sankce na čínské pokusy o GPU

Vedle těchto zákazů také USA přidají na svůj sankční seznam některé čínské firmy, které se zabývají vývojem lokálních vlastních GPU. Mělo by jít o Biren, což je firma usilující o AI GPU, a Moore Threads Technology, o které jsme několikrát psali. Jde asi o nejznámější případ v Číně vyvinutého herního GPU. Také asi prvního, které se v reálné podobě opravdu dostalo na trh, i když pořád není úplně použitelné pro běžné hraní.

Grafika Moore Threads MTT S80 Autor: Moore Threads

Tyto firmy budou nyní podobně jako třeba Huawei na seznamu firem, kterým nesmí Americké firmy dodávat služby nebo zboží a pravděpodobně je to může odstřihnout také od možnosti vyrábět své čipy v TSMC, což bude (pro ně) velký problém. Tyto firmy budou muset přepracovat své návrhy pro méně kvalitní technologie čínského výrobce SMIC (jenž je také pod sankcemi), také ale přestanou mít přístup k IP blokům a vývojovým nástrojům od firem jako Cadence nebo Synopsys, které budou muset v budoucích návrzích nahrazovat. Toto může hodně zbrzdit vývoj jejich budoucích produktů.

Jak Biren, tak Moore Threads se údajně chtějí proti rozhodnutí odvolat, nicméně zvrátit ho nemusí být snadné. Tyto firmy (Biren primárně, Moore Threads paralelně s pokusy o herní GPU) usilují o vývoj AI akcelerátorů, takže z pohledu USA je embargo logické.

