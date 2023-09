USA uvalily embargo na vývoz GPU na Blízký východ, obcházely se přes něj sankce na Čínu

Zhruba před rokem zakázaly USA vývoz výkonnějších výpočetních GPU do Ruska a Číny z obavy o strategickou bezpečnost – byť je otázka, jak účinné toto opatření je, protože výrobci jen trošku upravili konfigurace, aby se vešly pod kritéria tohoto nařízení a například Nvidia má v Číně zřejmě extrémně vysoký odbyt. Teď se zdá se embargo na GPU používaná pro superpočítače a umělou inteligenci rozšíří ve snaze omezit obcházení těchto sankcí přes třetí země, které slouží jako prostředník.

O tomto opatření informuje Tom's Hardware, zdrojem informace není ale přímo administrativa, ale Nvidia. Ta oficiálně oznámila v jednom z dokumentů (SEC formulář 10-Q), které coby akciová společnost zveřejňuje o svém hospodaření, že americká vláda rozhodla o omezení vývozu výpočetních GPU Nvidia A100 (generace Ampere) a H100 (aktuální generace Hopper) do některých států Blízkého východu a některých dalších oblastí. Které konkrétní země jsou na pomyslné černé listině, není ale řečeno.

Jde o stejné produkty, na které se vztahují předchozí protičínské a protiruské sankce a tyto nově přidané státy budou podléhat zřejmě stejným omezením – tedy že vývoz sice není kompletně zakázaný, ale je pro něj požadována licence udělovaná ministerstvem, které tak může blokovat jednotlivé obchody.





Důvodem těchto sankcí je, že přes státy tohoto regionu jsou GPU oficiálně deklarovaná pro lokální použití dále přeprodávána do Číny (nebo Ruska) v rozporu se sankcemi. V případě obcházení sankcí tímto způsobem bývá takováto reakce častá, takže nejde o překvapivý krok. To, že jde o opatření namířená proti přeprodeji, asi také znamená, že tyto země nemusí být odstřiženy od sankcionovaných GPU kompletně (a na druhou stranu Nvidia nemusí přijít úplně o možnost do nich exportovat). Je možné, že u kontraktů, u kterých bude dostatečně jasné či nějak zaručené, že prodaná GPU skutečně zůstanou na místě a neutečou do Číny, USA budou ony požadované licence udělovat. Nicméně pro instituce a firmy v daných zemích půjde o komplikaci.

Podobné opatření nejspíš bude uvaleno i na vývoz podobných výkonnějších GPU od AMD a Intelu, ale drtivá většina čipů, o kterých se zde mluví, je v současnosti zřejmě od Nvidie.

Systém s GPU akcelerátory Nvidia H100 NVL Autor: Nvidia

USA těmito sankcemi sledují strategickou bezpečnost a cílem je omezení schopnosti Číny ve vývoji umělé inteligence (jejíž aplikace zasahují i vojenské použití). Je ale otázka, jak účinná takováto opatření ještě mohou být, protože akcelerátory AI vyvíjí mnoho firem včetně čínských a v této oblasti je asi jednodušší vyvinout výkonem konkurenceschopný produkt než v oblasti herních GPU nebo procesorů.

Do Číny proudí GPU legálně, jen s malými úpravami

Nvidia i AMD ale také vyrobily speciální varianty GPU pro čínský trh, které omezují některé schopnosti sankcionovaných GPU tak, aby se vešly do kritérií embarga a tyto produkty se dál prodávají do Číny legálně. U Nvidie jsou to AI akcelerátory H800 a A800, které jsou ale tvořeny stejnými čipy jako plnohodnotné GPU H100 a A100. Jen je u nich snížená rychlost rozhraní NVLink pro komunikaci mezi jednotlivými GPU v systémech, které jich mají instalováno více najednou. Podobně by měly být pro Čínu upravená i GPU AMD a Intelu.

Moc se nezdá, že by jen toto omezení opravdu mohlo zamezit v „nebezpečnějším“ použití těchto GPU, je možné, že jde o nějaký kompromis mezi snahou omezit přístup Číny k nejpokročilejším AI akcelerátorům a protichůdným zájmem výrobců GPU na tučných tržbách, kvůli čemuž exportní omezení není moc účinné.

Zdroje: Tom's Hardware, Nvidia