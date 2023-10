Grafiky Radeon RX 7900 GRE se už samostatně prodávají v Evropě i v českých e-shopech

Dříve to chodilo tak, že když byly nějaké grafiky nebo procesory uvedené jako regionální speciální produkt pro Čínu, k nám se nedostaly. Když ale letos AMD vydalo čínský (označení odkazuje k roku králíka) Radeon RX 7900 GRE, ukázalo se nakonec, že bude dostupný i ve světě a v Evropě na OEM trhu – tedy pro nás v rámci hotových sestav. Ale jak jsme trochu doufali, už si do internetových obchodů našly cestu i jen samotné karty.

Web VideoCardz přišel o víkendu se zprávou, dle níž se Radeony RX 7900 GRE začaly samostatně prodávat ve Španělsku a Rumunsku. Tamní obchody začaly prodávat patrně karty určené pro OEM trh, jelikož jde o dodávku „bulk“ bez retailového balení s obvyklou krabicí (a ničím moc dalším, jelikož na cédéčka se už dnes nehraje). U těchto prodejců se objevila v nabídce karta od Sapphire (Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE Gaming OC).

Podívali jsme se, jestli se náhodou toto netýká i nás, a zdá se, že zájemci o netypický model mají štěstí, podle Heureky totiž Radeon RX 7900 GRE nabízí dva internetové obchody a podle googlení jich nejspíše bude i více, jen ještě databáze všechny nezaregistrovala. U nás jde ovšem o jinou kartu – XFX Radeon RX 7900 GRE, jež podle obrázku používá referenční chladič. Ten je podobný tomu používanému na referenční kartě Radeon RX 7900 XT, ale je lehčí. Mělo by jít o tu kartu, kterou recenzoval německý web ComputerBase.





XFX Radeon RX 7900 GRE Autor: XFX, via: BScom

Model XFX by měl mít referenční parametry, a tedy 260W TDP, čímž může být zajímavý, protože by měl mít lepší efektivitu než Radeon RX 7800 XT. Použité GPU Navi 31 XL je hybridem Navi 31 v pouzdře čipu Navi 32, takže má jen čtyři MCD. Obsahuje 5120 shaderů, 320 TMU a 80 ray acceleratorů pro raytracingové efekty (80 CU, o třetinu více než 60 CU v čipu Navi 32 u Radeonu RX 7800 XT). Takty by měly být 1270 MHz (v základu), 1880 MHz (Game Clock) a 2245 MHz (boost).

Čip má aktivních 192 ROP, 64MB Infinity Cache a 256bitovou paměťovou sběrnici s 18,0GHz pamětmi GDDR6, které dávají propustnost 576 GB/s. Sběrnice je plná PCI Express 4.0 ×16 a měla by být zachovaná podpora DisplayPortu 2.1 UHBR13.5. Napájení je klasicky dvěma osmipinovými sloty.

XFX Radeon RX 7900 GRE Autor: XFX, via: BScom

Ceny v oněch zahraničních obchodech jsou 720 € / 3700 Leu, což je na půl cesty mezi Radeonem RX 7800 XT a Radeonem RX 7900 XT, ale je třeba říct, že výkonem je karta o dost blíž k RX 7800 XT, i když OC to asi může změnit, protože 7900 GRE začíná s výrazně nižšími takty.

U nás ceny vypadají dost podobně, Mironet (zatím jediný „velký“ e-shop, který bulk Radeon RX 7900 GRE má v katalogu), ji nabízí za 18 043 Kč. Menší e-shopy mohou být i levnější, Heureka už je zdá se také začíná indexovat. Doporučená cena dle AMD je 649 $, což je po připočtení DPH asi 18 300 Kč / 744 €.

Toto možná dává naději, že se u nás začne prodávat také Ryzen 5 7500F, levnější šestijádrový procesor s architekturou Zen 4 bez integrované grafiky, který by se hodil do herních počítačů. I toto CPU začalo jako čistě čínský produkt a poté se dostalo do Evropy a k nám, ale jen na OEM trhu (tj. jako komponent pro výrobce hotových počítačů, v nichž se u nás dá koupit). Na předvánočním trhu by se levnější alternativa Ryzenu 5 7600 hodila.

Zdroj: VideoCardz