Už máme parametry desktopových APU Ryzenů 8000G. Socket AM4 dostane Ryzen 5000GT

Vypadá to, že po novém roce by mohlo AMD vypustit na trh docela dost nových procesorů pro desktopové počítače. Minulý týden prosákly údajné specifikace Ryzenů 8000G, což bude desktopová verze 4nm SoC Phoenix s architekturou Zen 4. Současně se s tím objevily zprávy o dalších chystaných procesorech pro starou platformu AM4, pro kterou se opět asi objeví nové modely, snad také s integrovanou grafikou.

Tento únik pochází z ne úplně známého a ověřeného zdroje, íránského webu Sakhtafzarmag (přiznám se, že o něm slyším poprvé). Už z předchozích zpráv víme, že AMD chystá desktopovou verzi APU Phoenix, tedy 4nm čipů s architekturou Zen 4 a integrovanou grafikou generace RDNA 3, přičemž levnější modely mají používat menší čip Phoenix 2, v němž má část jader architekturu Zen 4c. Íránský web rovnou uvádí parametry a frekvenci. Není asi zaručeno, že jsou úplně přesné, ale informace je to jistě zajímavá. Snad už v lednu by mohlo být jasné, zda jde o legitimní údaje.

Nejvýkonnější model APU Phoenix pro desktopový socket má být Ryzen 7 8700G s osmi jádry Zen 4 a 16 vlákny. Podle Íránců bude mít tento procesor základní takt 4,2 GHz a maximální boost 5,1 GHz. Maximální takt je tedy o zhruba 200 MHz nižší, než co dostanete s Ryzenem 7 7700, který je založený na 5nm čipletovém designu Raphael. Tento frekvenční deficit u APU byl i v předchozích generacích, není tedy překvapivý. Znamená ale, že asi půjde o horší volbu pro hry (čímž myslíme v počítačích používajících samostatnou grafiku, integrované GPU bude samozřejmě mnohem výkonnější), k čemuž přispěje i menší, jen 16MB L3 cache.

TDP těchto APU Ryzen 8000G je podle stejného zdroje 65 W s možností snížení na 45 W. Toto by tedy bylo beze změny proti předchozím generacím na platformě AM4. Parametry iGPU nejsou uvedené, ale tento model by měl mít plně aktivní konfiguraci se 768 shadery architektury RDNA 3.





Nižší modely pak budou pokračovat procesorem Ryzen 5 8600G se šesti jádry Zen 4 / 12 vlákny a taktem 4,35 GHz v základu a 5,0 GHz v boostu (pro srovnání – model Ryzen 5 7600 má boost 5,1 GHz). Také Ryzen 5 8500G bude šestijádro, ale již má jen dvě jádra Zen 4, další čtyři budou Zen 4c zřejmě s nižšími maximálními takty. I to může zhoršovat herní výkon – dost budeme zvědaví na to, co se o něm v recenzích ukáže. Takty jsou uváděné 3,55 GHz / 5,0 GHz (zde je to tedy dokonce stejný boost, jaký má Ryzen 5 7500F).

Nejlevnější model (alespoň zatím) má být čtyřjádro Ryzen 3 8300G s osmi vlákny. Pravděpodobně jde o jedno velké jádro Zen 4 a tři jádra Zen 4c. Jeho takty mají být 3,45 GHz v základu a 4,9 GHz v boostu. Nízké základní takty u posledních dvou modelů by mohly být dané přítomností jader Zen 4c, které mají maximální takty výrazně níž než Zen 4.

AMD Ryzen 8000G pro desktop (AM5) Model Jádra/vlákna Zákl. takt Turbo TDP Ryzen 7 8700G 8+0/16 4,20 GHz 5,10 GHz 65 W Ryzen 5 8600G 6+0/12 4,35 GHz 5,00 GHz 65 W Ryzen 5 8500G 2+4/12 3,55 GHz 5,00 GHz 65 W Ryzen 3 8300G 1+3/8 3,45 GHz 4,90 GHz 65 W

Vydání 31. 1.

Tisková zpráva Gigabyte uváděla, že tato APU budou vydána na konci ledna. Zřejmě by to mohlo platit doslova, protože podle Sakhtafzarmag je prý vydání naplánováno na 31. 1. Ve stejný den by se prý měl začít prodávat nebo být uveden i Ryzen 7 5700X3D (levnější model s 3D V-Cache pro socket AM4).

35W modely

Sakhtafzarmag píše, že AMD chystá i 35W modely, které opět budou nést označení GE. Jejich specifikace jsou stejné, jen takty budou o něco snížené. Ale pouze ty základní, boosty a s nimi spojený jednovláknový výkon jsou, zdá se, neovlivněné. Ryzen 7 8700GE má mít základní takt 3,65 GHz, ale maximum jednovláknového boostu stále 5,1 GHz. Ryzen 5 8600GE pak poběží na 3,9 GHz v základu a 5,0 GHz v boostu. Ryzen 5 8500GE má uváděno 3,4 GHz v základu a 5,0 GHz v boostu, Ryzen 3 8300GE má běžet na 3,5/4,9 GHz.

Vedle 35W modelů také budou existovat verze Ryzen Pro, čili „Business Class“ verze pro počítače do pracovních stanic a PC sestav pro použití ve velkých firmách a institucích. Tyto modely by měly mít víceméně stejné parametry a budou existovat jak v 65W modelech G, tak jako 35W modely GE.

AMD Ryzen 8000GE pro desktop (AM5) Model Jádra/vlákna Zákl. takt Turbo TDP Ryzen 7 8700GE 8+0/16 3,65 GHz 5,10 GHz 35 W Ryzen 5 8600GE 6+0/12 3,90 GHz 5,00 GHz 35 W Ryzen 5 8500GE 2+4/12 3,40 GHz 5,00 GHz 35 W Ryzen 3 8300GE 1+3/8 3,55 GHz 4,90 GHz 35 W

Chystá se cosi pojmenované Ryzen 5000GT

To, že výše probírané procesory vyjdou, se v podstatě ví, a parametry asi ani nemohou být o moc jiné, takže íránská zpráva není překvapivá. Co se ale nečekalo, je její druhá část. Podle tohoto webu prý AMD chystá nové procesory Ryzen 5000GT, které by byly pro socket AM4 a zřejmě by měly být založené na architektuře Zen 3.

Není úplně jasné, co by tyto modely mohly být zač. AMD už loni vydalo modely jako Ryzen 5 5500 založené na čipu (APU) Cezanne. To by mohl být i případ modelů GT. Údajně půjde o Ryzen 5 5500GT a o Ryzen 5 5600GT, které by prý snad mohly na trhu nahrazovat nyní prodávané APU Ryzen 5 5600G. Snad tedy půjde také o deriváty Cezanne a procesory s integrovanou grafikou. Ty na platformě AM4 jsou zastoupené relativně horším výběrem, zatímco CPU bez grafiky jsou početná (a má se k nim údajně také přidat už dříve prosáklý model Ryzen 7 5700, což je tentokrát už asi určitě osmijádrové Cezanne, ale bez iGPU).

Ryzen 7 5700X, který je založený na čipletovém designu, ne na čipu APU Autor: Ľubomír Samák

Co přesně se oním označením GT myslí, ale nevíme, Mohlo by teoreticky jít o nějaký modifikátor označující jiné TDP než 65 W (modely „G“), ale význam může být i jiný. Pokud ale budou tyto procesory mít zachovánu grafiku, přibudou s nimi do nabídky APU, která se budou dát použít se staršími AM4 deskami k tvorbě kancelářských, HTPC a „internetových sestav“. Například pokud vám taková deska (a RAM) zůstala ze zrušeného herního PC, ve kterém sloužil třeba Ryzen 2700X nebo 3700X a podobně, a nechce se vám k němu pořizovat nějakou základní samostatnou grafiku (což je pro tyto účely hodně neekonomické). Doufejme, že tyto modely 5500GT a 5600GT budou nějak příznivě naceněné.

Zdroje: Sakhtafzarmag, VideoCardz