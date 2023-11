Ryzen 7 5700X3D a Ryzen 5 5500X3D? AMD prý chystá další levná CPU s 3D V-Cache. Ale…

V létě AMD vydalo Ryzen 5 5600X3D, šestijádrovou verzi herního procesoru s 3D V-Cache pro socket AM4. Tato poměrně žádaná levnější konfigurace se ale prodávala exkluzivně jen v americkém obchodě Microcenter. Vypadá to ale, že ti, kdo by chtěli levnější možnost upgradu herního počítače s AM4 deskou, budou mít ještě jednu šanci – respektive dvě. AMD prý chystá ještě levnější CPU v tomto stylu, byť je otázka, zda budou podobně schopná.

Podle leakera z Twitteru používajícího přezdívku Chi11Eddog prý AMD připravuje k vydání dva nové modely série 5000X3D pro platformu AM4 – osmijádro a šestijádro. Podle označení by oba měly být stále založené na architektuře Zen 3 a čipletovém designu Vermeer s 64MB V-Cache (96MB L3 cache celkem), stejně jako model 5800X3D. Je ale otázka, zda budou ve hrách pořád fungovat podobně dobře, protože mají, zdá se, mít o dost zredukované frekvence.

Osmijádro (s 16 vlákny) se bude jmenovat Ryzen 7 5700X3D. Takty u něj mají být snížené na jen 3,0 GHz v základu a maximální boost bude pouze 4,1 GHz. L3 cache však zůstává 96MB, tedy v plné kapacitě. TDP není uvedeno, je ale možné, že tentokrát by se mohlo snížit na 65 W, vzhledem k nízkému taktu.





Ryzen 7 5800X3D Autor: Ľubomír Samák

Druhý model Ryzen 5 5500X3D bude postavený pod onen omezeně dostupný model 5600X3D. Obsahuje sice také šest jader (a 12 vláken), ale frekvence budou jen 3,0 GHz v základu a už pouze 4,0 GHz v maximálním boostu. Teoreticky by ještě tato CPU mohla přidávat nějaké „neoficiální turbo pásmo“ navíc, ale to může být jen třeba 50 MHz. I tento procesor podle zdroje má mít zachovanou plnou 96MB L3 cache. TDP sděleno zase není.

Označení 5500X3D bude trochu mást, protože model Ryzen 5 5500 je založený na úplně jiném základu (jde o APU Cezanne s vypnutým iGPU). Model 5500X3D na rozdíl od něj stále bude čipletový a poskytovat podporu PCIe 4.0 (předpokládáme).

Zdá se tedy, že takty budou vesměs o 400 MHz nižší. Už původní modely 5800X3D a 5600X3D je měly dost nízké a často na to trpěly. S další redukcí se výkon v aplikacích (a případně některých hrách, které reagují na takty CPU, a nikoliv na cache) může ještě o něco propadnout. Přitom tyto procesory pravděpodobně zase nepůjdou přetaktovat, takže s tím moc neuděláte. Na druhou stranu by s takto nízkými takty mohla být hodně nízká i spotřeba. Mohlo by tak jít o dobrou volbu do hodně kompaktního herního počítače v mini-ITX formátu.

Zatím nemáme informace o tom, kdy by se tyto procesory měly začít prodávat nebo kolik budou stát. To, jak nízké mají takty, trochu svádí k domněnce, že v nich AMD zužitkovává méně kvalitní křemík, který zbyl z výroby předchozích dvou modelů, protože nesplňoval požadované parametry. Je-li tomu tak, je i dost pravděpodobné, že tyto procesory budou dostupné jen v omezeném množství. Teprve tedy uvidíme, zda se vůbec objeví ve volném prodeji (AMD by je teoreticky mohlo udat jen nějakým OEM výrobcům PC) a jestli budou někde v nabídce i na našem trhu.

Zdroj: Chi11Eddog