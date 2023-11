Zen 4 APU pro socket AM5 se blíží. Zřejmě vyjdou jako Ryzen 8000G, Zen 5 asi bude Ryzen 9000

Od vydání desek platformy AM5 před více než rokem se čeká, až pro ně AMD vydá APU, tedy relativně úsporné monolitické procesory se silnou integrovanou grafikou. Tato chvíle se konečně přiblížila, podpora už se objevila v AGESA a aktualizacích BIOSů pro desky Asus a ASRock. Objevují se ale informace, že by tato APU mohla vyjít už jako Ryzen 8000G a procesory na bázi Zenu 5 by pak byly rovnou Ryzen 9000.

K přicházejícím APU se postupně objevilo několik informací, naznačujících, že se vydání zase o něco přiblížilo. Minimálně firmy ASRock a také Asus (ostatní značky se nejspíš brzo přidají, pokud tak už neučinily) začaly vydávat aktualizace BIOSů, či lépe řečeno UEFI firmwarů pro desky platformy AM5, založené na verzi AGESA 1.1.0.0. Úlohou této verze má být primárně podpora pro APU založená na čipech Phoenix a pravděpodobně také Phoenix 2.

Tato AGESA nemá novou verzi SMU firmwaru pro dosavadní desktopové Ryzeny 7000. Jak se zdá podle rozboru zveřejněných BIOSů utilitou AMD SMU Checker, jejich „blob“ pořád obsahuje stejnou verzi 84.79.223 jako přdchozí vydání. Nová AGESA ale má aktualizovanou binárku verze 76.72.0 pro APU Phoenix a Phoenix 2 (jde o odlišnou větev, proto nižší číslo). Zdá se, že AGESA 1.1.0.0 by měla být první „produkční verze“ AGESA pro tato APU, která už by měla být rozumně optimalizovaná. AMD zřejmě začlenilo prvotní podporu těchto přicházejících procesorů již do AGESA 1.0.8.0 (SMU firmware 76.66.0), ale tato verze ještě nebyla zcela vyladěná. Její rolí je asi hlavně to, aby procesor Phoenix/Phoenix 2 v desce nabootoval a bylo možné aktualizovat bezbolestně na novější BIOS.





Vydání BIOSů s AGESA 1.1.0.0 už by snad mělo signalizovat, že se na dostupnost těchto AM5 APU nebude dlouho čekat, ale stále je asi pravděpodobné, že letos se do obchodů nedostanou a AMD je vydá až po Vánocích.

Ryzen 8000G, ne 7000G

Z čínských kanálů se také začaly šířit zvěsti, že tato APU nebudou označená jako řada Ryzen 7000G, ale již Ryzen 8000G. Uvádí to například web HKEPC, který to prý zjistil od výrobců desek. Navíc se zdá, že nová generace výkonných čipletových procesorů pro socket AM5, která by měla vyjít na jaře nebo kolem poloviny roku již s architekturou Zen 5, se pak bude nazývat Ryzen 9000. Naznačuje to únik letáku od Dellu, který uvádí Ryzeny 9000 jako možnost pro chystaný desktopový herní počítač značky Alienware.

Ryzeny 8000G budou založené na čipech APU používaných v mobilních Ryzenech 7040 Phoenix a Phoenix 2 Autor: AMD

Pokud by APU dostala toto označení, bylo by to podobné situaci v roce 2020, kdy desktopová verze 7nm APU Renoir šla na trh jako Ryzen 4000G, zatímco výkonnější čipletové modely generace Zen 2 („Matisse“) se jmenovaly Ryzen 3000X (nebo 3000XT) a na konci roku pak vyšly desktopové Ryzeny 5000 s jádry Zen 3 na bázi čipletového designu „Vermeer“.

Čtyři modely

Podle HKEPC by na trh mohly přijít čtyři modely. Levnější modely by byly založené na hybridním APU Phoenix 2, které AMD nedávno uvedlo oficiálně do notebooků. Ryzen 3 8300G by měl jedno jádro Zen 4 a tři jádra Zen 4c (osm vláken), zatímco Ryzen 5 8500G by poskytoval dvě jádra Zen 4 a čtyři jádra Zen 4c (12 vláken). Tyto modely by měly mít GPU s 256 shadery (4 CU).

Další dva modely by ale už byly založené na plnotučném APU Phoenix. Ryzen 5 8600G bude mít šest jader Zen 4 a 12 vláken, jeho integrované GPU by snad mělo mít 512 shaderů architektury RDNA 3 (8 CU). Nejvyšší model Ryzen 7 8700G by pak byla plně aktivní verze s osmi jádry Zen 4 a 16 vlákny. Tento procesor by měl plně aktivní GPU se 768 shadery (12 CU) architektury RDNA 3.

Socket AM5 Autor: Ľubomír Samák

Předchozí úniky sice ukazovaly modely Ryzen 3 7300G a Ryzen 5 7500G, ale šlo zřejmě jenom o neveřejné vzorky. Tato jména mohla být neoficiálně pracovně používána někdy dříve, než se AMD rozhodlo procesory pojmenovat Ryzen 8000. Teď to vypadá, že z 7300G a 7500G se prostě stane 8300G a 8500G.

Doklad tohoto se zřejmě už objevil. Na internet se totiž dostal údajný balík čipsetových ovladačů obsahující podporu APU Phoenix. Metadata tohoto ovladače (5.11.02.217 WHQL) uvádějí podporu pro řadu Ryzen 8000 (AMD PMF-8000 Driver), což asi indikuje, že desktopová verze APU odvozená od mobilních Ryzenů 7040 bude už označená jako generace 8000 (pokud tedy nejde o nějaký artefakt podpory pro mobilní Ryzeny 8000, mezi nimiž mají být přeznačené modely Phoenix alias Hawk Point).

Zdroje: HKEPC, Chiphell, VideoCardz (1, 2), HXL