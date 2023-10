Unikla první APU Ryzen 7000G pro socket AM5. Ale možná používají jen šestijádrový big.LITTLE čip

Zdá se, že se konečně začínají ukazovat desktopová APU Ryzen 7000G „Phoenix“, přinášející na platformu AM5 monolitické (a tím úsporné a energeticky efektivní) 4nm procesory architektury Zen 4 zároveň s pokročilou integrovanou grafikou architektury RDNA 3. Na internet se po dřívějších indiciích v BIOSech desek dostaly první informace o konkrétních modelech, takže vydání se blíží. Tato APU by ale mohla být z pohledu výkonu dost zklamání.

Tentokrát o chystaných APU svědčí dokumenty vzniklé při posílání vzorků či exemplářů procesorů zřejmě mezi pobočkami AMD nebo mezi AMD a jeho partnery. Harukaze5719 na Twitteru upozornil na to, že v jedné z importních databází se objevily záznamy o takovém expedování jednak prvních Ryzenů 8000 (ovšem jde o APU Hawk Point, o němž jsme již psali, což bude přeznačený refresh letošních Ryzenů 7040 s jádry Zen 4, takže nejde o takovou novinku). Co je ale zajímavější, také prvních desktopových procesorů Ryzen 7000G se stejným čipem, tedy 4nm APU Phoenix.

Zatím se takto ukázaly jen dva procesory – Ryzen 3 7300G (a jeho verze pro business počítače Ryzen 3 Pro 7300G) a Ryzen 5 7500G, respektive Ryzen 5 Pro 7500G. Tyto procesory mají mít stanoveno 65W TDP a používat socket AM5.





Další specifikace nejsou v dokumentech uvedené. S jednou výjimkou – Ryzen 5 Pro 7500G by prý měl mít čtyři jádra (a asi osm vláken) Zen 4. To je zvláštní, protože Ryzeny 5 jsou už dlouho šestijádra a platí to i u dosavadních Ryzenů 7000 pro socket AM5 založených na čipletovém řešení Vermeer. Ale to nemusí být navždy, ačkoliv ma druhou stranu toto může být jednoduše chyba, vzhledem k tomu, že u ostatních modelů ani není počet jader uveden.

Levnější big.LITTLE křemík?

Rýsuje se tu jedna možnost – totiž že tyto procesory budou výkonnostně mířit níže, než na co jsme u APU byli zvyklí. Před nedávnem se objevila informace, že by pro ně AMD mohlo používat menší big.LITTLE čip Phoenix 2 alias též „Little Phoenix“. Ten má jen šest jader, dvě Zen 4 zvládající vyšší takty pro jednovláknové zátěže a čtyři kompaktní jádra Zen 4c, jejichž frekvenční limit bude níže, a výsledkem tak bude nižší all-core boost.

Je možné, že tyto uniklé modely jsou právě založené na čipu Phoenix 2. Pokud by AMD kvůli ceně 4nm procesu v desktopu nepoužilo velký čip Phoenix, pak by konfigurace mohly být čtyři jádra / čtyři vlákna pro Ryzen 3, čtyři jádra / osm vláken pro Ryzen 5 a šest jader / dvanáct vláken pro Ryzen 7. Pokud je počet jader v úniku uveden chybně, také by Ryzen 3 mohl být čtyřjádro/osmivlákno a Ryzen 5 by mohl být šestijádro s 12 vlákny. A Ryzen 7 by pak v této řadě třeba už vůbec nebyl, vzhledem k jejímu založení na levném úsporném křemíku.

Nevýhoda použití pouze čipu Phoenix 2 by byla, že obsahuje relativně slabší GPU jen se 4 CU (256 shadery), které by navíc u Ryzenu 3 asi bylo částečně ořezané. Tato APU by tedy už neměla proti minulým generacím zajímavý herní výkon a už by se na ně nedalo pohlížet jako na energeticky efektivní řešení třeba pro lehké hraní eSports her. Takto koncipovaná řada APU Ryzenů 7000G by asi místo toho byla zaměřená čistě na lowendová a kancelářská PC. Není samozřejmě vyloučeno, že vedle těchto modelů AMD vydá i vyšší modely založené na osmijádrovém čipu Phoenix s grafikou o 12 CU (768 shaderech), které už bylo zajímavější (ale také dražší). Uvidíme tedy, jaké světlo do tohoto vnesou další úniky.

Slajd z webináře Meet The Experts ukazující roadmapu desktopových APU Autor: AMD

Ryzen 8040 „Hawk Point“

Ve stejném zdroji se pak objevily také modely notebookové řady Ryzen 8040U „Hawk Point“. Jak už bylo zmíněno, toto nejsou ještě úplně nové Ryzeny 8000 s architekturou Zen 5, ale patrně refresh čipu Phoenix pro notebooky. Šlo by tedy o 4nm procesory s architekturou Zen 4, kterými by AMD mířilo do nižších pater nabídky než těch, kam půjdou nové modely s architekturou Zen 5 (ty by měly být označené Ryzen 8050U a 8050H/HS).

AMD podle těchto informací chystá v této řadě Ryzen 5 8540U s 28W TDP a šesti jádry, jenž bude mít i verzi Pro. Dále unikl Ryzen 3 8440U, což by snad ale rovněž mohlo být šestijádro. Nabízí se však, aby šlo o přeznačení modelů 7540U a 7440U, z nichž druhý je čtyřjádrem, takže uvedení šesti jader pro model 8440U opět může být omyl či překlep. Šestijádrové a nižší modely řady 8040 by opět mohly být ve skutečnosti založené na refreshi levnějšího čipu Phoenix 2.

APU Phoenix (Ryzen 7040U/H/HS) Autor: AMD

Vydání jak těchto notebookových modelů, tak nejspíš i desktopových APU se nejspíš uskuteční až po novém roce. AMD by je mohlo oznámit na CES 2024 (který se tentokrát bude konat 9. 1. až 12. 1. 2024).

Zdroje: Harukaze5719 (1, 2, 3), VideoCardz