Na socket AM5 možná míří první big.LITTLE procesory. Některé Ryzeny 7000G budou s jádry Zen4c

Před pár dny jsme informovali o známkách toho, že se AMD konečně chystá vypustil do desktopu na platformu AM5 procesory Ryzen 7000G, tedy APU „Phoenix“ s architekturou Zen 4 a grafikou na bázi RDNA 3, která by měla být dosud nejvýkonnějším integrovaným řešením. Udá se, že to bude složitější. Nové BIOSy pro desky, které podporu pro tato APU chystají, zdá se počítají už s refreshem Phoenixu. A do desktopu s nimi asi přijde i big.LITTLE.

Na zprávu o tom, že v prvních BIOSech (přesněji UEFI firmware) pro desky platformy AM5 se v AGESA objevují komponenty jako SMU firmware pro ona Zen 4 APU Phoenix, zareagoval uživatel fóra ComputerBase s přezdívkou CrashTest, který je analyzoval podrobněji. Podle jeho šťourání prý BIOS překvapivě nemá podporu pro čipy Phoenix, které používají CPUID 00A70F41 a tvoří mobilní Ryzeny 7040H a HS a úspornější modely 7040U, ale pro něco trošku jiného.

Hawk Point?

Desktopová APU by prý podle tohoto BIOSu pro desku Asus EX-B650M-V7 místo toho měla mít CPUID jednak 00A70F52, ale vedle toho také 00A70F80. To první by prý mohl být ve skutečnosti již refresh APU Phoenix. AMD totiž opět chystá podobnou věc jako v minulých generacích, kdy k nové generaci mobilních Ryzenů pro notebooky přidá ještě refresh předchozí generace s určitými úpravami firmware a mikrokódu, který pak doplňuje levnější modely. Šlo například o APU Lucienne (refresh Renoiru), Barcelo (refresh Cezanne). V generaci Ryzen 8000 mají být vedle novinek s architekturou Zen 5 refreshované Phoenixy zřejmě pod označením Hawk Point – nedávno s takovým procesorem byl předčasně oznámen tablet od Minisforum.





Pokud se tedy CrashTest nespletl, je možné, že až vyjdou Ryzeny 7000G pro desktop, budou už odvozené od tohoto refreshe či revize čipu, tedy od Hawk Pointu. Ten bude pro notebooky ale asi oznámen až v lednu na CES 2024, což možná také znamená, že desktopová verze nevyjde dříve a bude se dát koupit až v roce 2024. Použití Hawk Pointu místo Phoenixu by ale v praxi asi nemuselo dělat moc velký rozdíl, i když je teoreticky možné, že refresh může mít opravená nějaká errata, která měl čip Phoenix.

Vzorek procesoru Ryzen pro socket AM5 Autor: AMD

Do desktopu se může proplížit big.LITTLE Phoenix 2

Zajímavější implikace má druhé CPUID hlášené uživatelem CrashTest, neboť 00A70F80 je prý identifikátor pro Phoenix 2, nebo také „Little Phoenix“. To je menší levnější APU, jehož existenci AMD potvrdilo letos v létě a je zajímavé tím, že mixuje dvě velká jádra Zen 4 se čtyřmi kompaktními jádry Zen 4c, což umožnilo zmenšit celkem výrazně jeho plochu. Tento čip se v noteboocích prodává v některých levnějších šestijádrových Rynech 7040U, ale přítomnost jeho identifikátoru v BIOSu desky od Asusu může ukazovat, že AMD vydá procesory s tímto menším křemíkem i v desktopu.

Více: Změna paradigmatu v procesorech AMD. První big.LITTLE Ryzen bude APU Phoenix 2

Tyto modely by mohly mít až šest jader a 12 vláken, ale Zen 4c dosahuje nižších taktů a tak by asi tyto procesory musely mít nižší all-core boosty – jaký je skutečný limit, ale zatím moc nevíme. Možná větší otazník je ale nad konektivitou. Měli jsme za to, že toto APU či SoC bude mít osekaná různá I/O rozhraní a může například poskytovat výrazně méně PCIe linek. Zatímco ostatní Ryzeny 7000 pro desktop mají 24 linek PCIe 5.0 pro GPU (PCIe 5.0 ×16), dvojici NVMe SSD (dvakrát PCIe 5.0 ×4) a ještě navíc čtyři linky pro připojení čipsetu X670/B650/A620, tyto čipy Phoenix 2 by jich mohly poskytovat méně.

Slabší GPU, osekané linky PCIe?

Trošku jsme pochybovali o tom, zda Phoenixy 2 vůbec budou služby v desktopové platformě AM5 schopné. Teoreticky je možné, že nalezené CPUID nic moc neznamená a ve skutečnosti takovéto procesory nebudou pro AM5 vydané. Pokud ale budou existovat (třeba pod označením Athlon), pak mohou teoreticky mít omezený počet PCIe linek pro grafiku (třeba na ×8 nebo dokonce ×4 jako Athlony pro platformu AM4), ale možná i pro SSD nebo dokonce i pro čipset.

Ze dvou rozhraní PCIe ×4 pro sloty M.2 by na deskách například mohlo fungovat jen jedno a druhý slot by se nedal s levným APU použít (možná bychom raději viděli, kdyby každé rozhraní dostalo dvě linky, ale to je možná složitější udělat). Uvidíme také, zda třeba nebude omezený počet obrazových výstupů nebo jiné funkce. Phoenix 2 má jinak také výrazně slabší integrované GPU než Phoenix a Hawk Point – místo 768 shaderů (12 CU) obsahuje jen 256 shaderů (4 CU), byť stále architektury RDNA 3. Na příležitostné hraní by tedy až tak dobrý nebyl, ale použití moderní architektury by toto APU pořád činila lepším proti dnešním Ryzenům 4000G a 5000G, které stále mají jen grafiku na bázi architektury Vega, což není zrovna ideální vzhledem k perspektivě dlouhodobé ovladačové podpory.

Takovéto Athlony či Ryzeny 3 (či jak je AMD pojmenuje) by každopádně byly první případ, kdy AMD pustí do desktopu „hybridní“ (big.LITTLE) procesory. Nemělo by to sice mít až takové dopady jako u hybridů Intelu, ale minimálně budete potřebovat operační systém, který správně rozpoznává preferovaná jádra. Budete totiž potřebovat, aby OS posílal jednovláknové úlohy na správná jádra (dvojici jader Zen 4) a ne na Zeny 4c, u nichž procesor nebude schopen nastavit tak vysoké frekvence, takže by byl výkon ST aplikací degradovaný.

Zdroje: ComputerBase (1, 2)