APU Ryzen 8000G pro socket AM5 vyjdou koncem ledna, datum vydání prozradila firma Gigabyte

Zdá se, že máme konečně odpověď na otázku, kdy AMD konečně vydá „APU“, čili energeticky efektivní monolitické procesory s výkonnějším integrovaným GPU pro platformu AM5, vydanou již na podzim 2022. Prozradil to výrobce desek Gigabyte, což sice není oficiálně přímo od AMD, ale coby partner má Gigabyte o tomto zřejmě správné informace (i když je asi nebylo úplně povolené zveřejnit). Firma „vykecala“ termín vydání APU v tiskové zprávě.

Gigabyte vydala tiskovou zprávu k vydání nové verze BIOSů (či přesněji řečeno UEFI firmwarů) k deskám s čipsety X670(E), B650(E) a A620, o nichž jsme psali v jedné z předchozích zpráv. Tyto firmwary založené na AGESA 1.1.0.0 mají přinášet podporu právě pro APU Phoenix – tedy 4nm monolitické procesory, odvozené od mobilních Ryzenů 7040. Gigabyte toto v tiskové zprávě plně potvrzuje a uvádí, že přináší podporu pro „next-gen APU“ (next-gen ve smyslu desktopu, v noteboocích již jsou na prodej). Jejich označení by podle jiných zdrojů mohlo být Ryzen 8000G (tedy už ne řada 7000).

Tato „next-gen APU“ pro socket AM5 podle Gigabyte budou vydána na konci ledna 2024 – je to poprvé, co se někde termín objevil. AMD toto oficiálně zatím neoznámilo ani nepotvrdilo, firma tak pravděpodobně učiní až při oficiálním odhalení těchto procesorů. To by mohlo být klidně až v novém roce na CES 2024.

Nicméně firma má na Mikuláše (6. 12. letošního roku) naplánovanou akci nazvanou Advancing AI, kde bude prezentovat různé novinky, zejména asi kolem výkonných akcelerátorů AI řady AMD Instinct. Nicméně je možné, že při této příležitosti něco řekne i k APU Ryzen 8000G.

November 10, 2023 – GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, a leading manufacturer of motherboards, graphics cards, and hardware solutions, released the latest AGESA 1.1.0.0 beta bios for AM5 next gen APU support on X670, B650, A620 motherboards. The forthcoming AM5 next gen APU will be launched at the end of January 2024.