GeForce RTX 5000 jsou tady: Máme modely, ceny i výkon. A trošku komplikací s exkluzivním DLSS 4

Už jsme se obšírně zabývali tím, co všechno AMD zatím neřeklo o chystaných Radeonech RX 9070 XT, které patrně neměly být na CES odhalené, ale všichni jsme si to tak nějak mysleli. Poté měla úvodní prezentaci i Nvidia a s ní to máme jednodušší, protože její GPU už odhalená byla a máme i specifikace – a ceny. Od těch se čekaly nepříjemné věci, ale je to nakonec tak napůl. GeForce RTX 5090 je hrůza, nižší modely spíš jako obvykle.

Nvidia už nové grafiky rovnou odhalila, a to rovnou čtyři modely. Nejprve možná něco k jejich architektuře. GPU jsou založená na 4nm procesu TSMC (mělo by jít o dále vyladěnou variantu procesu 4N použitého u minulé generace Ada Lovelace / RTX 4000). Největší highendový model má čip GB202 s dokonce 92 miliardami tranzistorů.

Nová architektura Blackwell

GeForce RTX 5000 mají novou architekturu Blackwell (pojmenovaná by měla být po tomto vědci). Dle Nvidie je optimalizovaná pro operace umělé inteligence, například tensor jádra aby měla efektivněji koexistovat s shadery. Ale i architektura shaderů určených pro obecné výpočty má být vylepšena (údajně 2× lepší logika vykonávání shaderů mimo pořadí).

Tensor jádra páté generace pro AI nově umožňují pracovat s datovým typem FP4, což dovoluje zdvojnásobit výkon dvojnásobně proti FP8 (a snížit paměťové nároky). Ale tyto hodnoty jsou velmi nepřesné (jen čtyři bity informace na jedno číslo), takže výsledky mají horší kvalitu.





RT jádra jsou už čtvrté generace, proti třetí generaci v grafikách Ada Lovelace / RTX 4000 mají mít zdvojnásobený výkon při hledání průsečíků paprsků s trojúhelníky (výkon v hledání průsečíků s pomocnými BVH boxy zmíněn není). Také mají používat lepší kompresi dat pro zmenšení zabrané paměti.

Blackwell dále přidává některé technologie, které chyběly v předchozí generaci. Tato GPU poprvé umí PCI Express 5.0 (který neměla ani konkurence) a tím dvojnásobnou propustnost mezi GPU a CPU. Zejména ale podporují DisplayPort 2.1b (což konkurence umí už dva roky a u předchozí generace GeForce šlo o celkem nepříjemný deficit). DP 2.1 je podporovaný s maximální propustností UHBR20.

GPu generace Blackwell (ilustrace) Autor: Nvidia

Díky tomuto se zvedá maximální podporované rozlišení na 8K při 165 Hz, stejné jako u Radeonů RX 7000. V některých dokumentech má ale Nvidia uvedené nižší maximum – jen 8K s 120 Hz. Nadcházející HDMI 2.2 zatím není, ale to se ani čekat nedalo. GPU by na druhou stranu měla mít o generaci novější multimediální enginy (9. generace NVEnc, 6. generace NVDec).

DLSS 4 je jako DLSS 3, ale teď víc interpolace

Zdá se, že hlavní novou „technologií“ u GeForce RTX 5000 je DLSS 4. O jeho příchodu se už vědělo, ale nebylo jasné, co přinese. Zdá se, že jádrem je rozšíření techniky generování snímků z DLSS 3. Ta doteď přidávala jeden interpolovaný (umělý, nepravý) mezisnímek mezi každé dva reálně vykreslené snímky hry, tedy jinými sloty 50 % snímků bylo reálných, 50 % uměle dointerpolovaných. O tom, jak generování snímků probíhá a jaké to má výhody či nevýhody, jsme psali zde:

Novinka v DLSS 4 je tzv. „Multi Frame Generation“, což není nic jiného, než že se nyní mezi reálné snímky vkládá více umělých dointerpolovaných. Mohou to být dva snímky (66 % „umělých snímků ve výsledném výstupu“, teoreticky 3× FPS proti reálné frekvenci hry) nebo tři snímky, což znamená, že 75 % snímků, které uvidíte, je uměle dointerpolovaných (což znamená potenciálně horší kvalitu) a jen 25 % reálných. Můžete ale teoreticky mít 4× vyšší koncové FPS, než hra a GPU reálně vykreslují.

Autor: Nvidia

Nevýhoda je, že zatímco při zobrazení 50 % : 50 % se asi celkem dobře schovávají případné chyby v interpolovaných snímcích, nyní většinu času vidíte umělé snímky, takže už to může fungovat spíš obráceně a ve vjemu může dominovat „interpolovaná kvalita“.

Nakonec tedy paradoxně DLSS 4 přináší přesně to, co jsme od boku tipovali jako možnost v tomto článku (a spíš skepticky – osobně jsem spíš předpokládal, že tak snadné to uhodnout nebude a že by mohlo být připravené něco sofistikovanějšího/ zcela nového).

Multi Frame Generation je jenom pro nové grafiky RTX 5000 Autor: Nvidia

Důležitá poznámka: DLSS 4 sice má fungovat na všech grafikách GeForce RTX, ale jen v základní formě, podobně jako DLSS 3/3.5. To však nezahrnuje onu novou techniku Multi Frame Generation, ale jen další dílčí zlepšení v AI modelech a podobně. Multi Frame Generation ale Nvidia zpřístupní jen a pouze novým grafikám GeForce RTX 5000. I předchozí RTX 4000, které podporují jednosnímkové generování, mají tentokrát smůlu.

Modely: GeForce RTX 5090

A teď konečně k novým kartám samotným. Vrcholem nabídky je GeForce RTX 5090. Jak předpověděl (respektive prozradil, náhoda do nebude) leaker Kopite7kimi, grafika má aktivních 170 bloků SM, což dává 21 760 shaderů, Blackwell má tedy nadále 128 shaderů na jeden blok SM. Frekvence těchto jednotek je 2,01 GHz v základu a 2,41 GHz v boostu (je ale možné, že typická provozní frekvence bude výš).

Paměti mají opravdu mimořádnou sběrnici o šířce 512 bitů, což dovolilo osadit 32 GB paměti GDDR7. Ta má mít efektivní frekvenci 28,0 GHz, což dává na herní GPU extrémní propustnost 1792 GB/s.

GeForce RTX 5090 Founders Edition Autor: Nvidia

Zatím to bylo samé úchvatné, teď však ty horší správy. Jak jsme psali před pár dny, spotřeba této karty bylavyhnána na šílených 575 W, zatím zdaleka nejhorší úroveň žíznivosti na energii (a úroveň produkce odpadního tepla), jaká u grafické karty kdy byla. Sice tedy půjde o nejvýkonnější grafiku všech dob (než přijde zase další generace a zase ji přebije, tento superlativ v počítačích moc neznamená), ale není až zas tak úctyhodné, když výkon neroste o moc víc než příkon.

GeForce RTX 5090 Founders Edition Autor: Nvidia

Napájení je dle specifikací jedním 600W kabelem s 12+4pinovým konektorem, takže bude třeba dávat pozor na správnou instalaci a raději průběžně kontrolovat, zda při hraní kabel u konektorů (u GPU, ale i na straně zdroje) nedosahuje nebezpečných teplot. 12+4pinové konektory měly ne zrovna vzácná destruktivní selhání už u 450W GeForce RTX 4090 (už to byla extrémní spotřeba, třebaže se to nějak obešlo bez moc velké kritiky), takže bude lepší dávat pozor. Zde může riziko být opět o něco vyšší (i když je třeba říct, že jsou použité vylepšené konektory s kratšími piny). Je možné, že některé nereferenční karty raději poskytnou dva konektory – což by mělo být vždy v podstatě bezproblémové.

Druhá špatná zpráva je navýšení ceny. Nvidia za tuto grafiku chce oficiálně 1999 $. U nás to s DPH momentálně vychází 58 450 Kč, na Slovensku (s nyní zvýšenou DPH) by to bylo 2361 €. Oficiálně jsou nicméně pro nás stanovené o něco vyšší částky: 59 599 Kč a 2389 €.

Marketing slibuje 2× výkon, realita kolem +25–40 %?

Nvidia představila také projekci výkonu – jde o to, čemu říkáme oficiální benchmarky, a u čeho obvykle varujeme, že tyto výsledky mohou být marketingem přikrášleny (například mohou být vybrány hry, kde to vychází nejlépe a vynechány ty, kde je to horší). V případě benchmarků těchto nových grafik je největší „háček“ v tom, že Nvidia u GeForce RTX 5000 uvádí výkon se započítáním DLSS 4 včetně multisnímkové interpolace, tedy nejspíš se 75 % umělými snímky na 25 % reálných. U grafik předchozí generace je ale výkon ukazovaný bez této pomůcky, jen s DLSS 3, tedy s jen 50 % umělých snímků. Při třech umělých snímcích by automaticky měly být výsledné FPS (ne reálně vykreslené hrou) dvojnásobné proti DLSS 3 a čtyřnásobné proti reálným.

Průměrné zlepšení, které Nvidia uvádí pro GeForce RTX 5090 oproti GeForce RTX 4090, je v tomto kontextu dost nízké, jen 2× zlepšení výkonu i se započtením DLSS 4. To zní, jako by multisnímkové DLSS 4 alespoň v některých případech konzumovalo tolik výkonu, že silnější GPU nakonec ve hře produkuje stejnou reálnou snímkovou frekvenci jako GeForce RTX 4090. Není tomu tak ale – když se podrobněji podíváte na grafy výkonu, kterým se Nvidia chlubí, je vidět, že 2× proti GeForce RTX 4090 je až průměr z her, které podporují DLSS 4 (a tedy mají ten automatický dvojnásobek výsledných umělých FPS) a her, které ho neumí a panují v nich tím pádem rovné podmínky jak pro aktuální, tak pro předchozí generaci GPU.

Oficiální benchmarky. Pozor: vysoké sloupce s 2× výkonem jsou efekt DLSS 4, které model předchozí generace nemá zapnuté. Relevantní jsou první dvě sady sloupců (bez DLSS 4) Autor: Nvidia

V těch druhých hrách by se měl ukazovat skutečný rozdíl ve výkonu, oficiální grafy ho ale trochu znejasňují tím, že sloupce nejsou popsané. Počítáním pixelů se zdá, že GeForce RTX 5090 má být asi o +27 % (plus minus nějaké procento) rychlejší než RTX 4090 ve hře Far Cry 6 s ray tracingem a o +42 % lepší ve hře A Plague Tale: Requiem s ray tracingem. Ta už má ale započítaný i efekt DLSS3. Výkon v nějaké neraytracingové hře Nvidia neuvádí.

Další výsledky už jsou s onou manipulací vlivem DLSS 4: je v nich zrychlení od 2,32× u Cyberpunku 2077 s plným ray tracingem až po 2,47× (Black Myth Wukong). To byl ale po zohlednění onoho dvojnásobného umělého faktoru DLSS 4 znamenalo nárůst reálných FPS ve hře jen o 16 % a 23,5 %. Ale aspoň to není nula (na druhou stranu, je to při navýšení ceny grafiky o 20 % a navýšení spotřeby o 28 %).

GeForce RTX 5080

Vzhledem k uvedené ceně většinu z vás asi začne zajímat až druhá karta v pořadí, u které možná trošku přeskočíme a zmíníme cenu rovnou. GeForce RTX 5080 má nastavenu cenu „jen“ 999 $. Cena je tedy poloviční proti RT 5090. U nás to vychází na 29 250 Kč nebo na Slovensku na 1181 €, ovšem oficiálně stanovené ceny pro naše kraje jsou zase o trošku vyšší – 29 999 Kč a 1199 €.

Tato cena je celkem dobrá v tom kontextu, že RTX 4080 před dvěma lety šla na trh za ještě horších 1199 $. Pořád jde však o velmi drahou grafiku – vzpomeňte si, že když se Nvidia cítila pod tlakem v generaci Ampere (2020), stála GeForce RTX 3080 jen 699 $, tedy blíže tomu, za co býval highend ještě v letech 2014–2016. A to přitom šlo o kartu založenou na stejném čipu jako tehdejší top model RTX 3090. To zde neplatí, RTX 5080 obsahuje již menší GPU GB203.

I specifikace GeForce RTX 5080 jsou plus minus poloviční proti RTX 5090. GPU má 10 752 shaderů (84 bloků SM), ovšem na vyšší frekvenci – 2,30 GHz v základu a 2,62 GHz v boostu.

Karta dostala 16GB paměti GDDR7, ale na taktu 30,0 GHz efektivně, což by dává propustnost 960 GB/s.

Autor: Nvidia

Spotřeba této grafiky je 360 W, ta tedy poloviční není. Jde o navýšení o 30 W proti RTX 4080. I tato karta má napájení jedním 12+4 pinem, zde by snad ještě nemuselo být problematické (i když je pravda, že OC edice mohou mít spotřebu zvýšenou a blížit se TDP GeForce RTX 4090).

Výkon o třetinu lepší než RTX 4080?

Zde už přeskočíme ona marketingová čísla nafukující výkon pomocí DLSS 4 a omezíme se jenom na údaje z her, kde má GPU rovné podmínky.

Podle grafů to vypadá, že GeForce RTX 5080 by měla proti RTX 4080 být o +33 % rychlejší ve Far Cry 6 s ray tracingem a o +36 % rychlejší v A Plague Tale: Requiem (RT + DLSS3). Opět to je s určitou nepřesností, protože nemáme přímo čísla. A samozřejmě nevíme, zda jde o reprezentativní hry, nebo zda Nvidia nevybírala takové, kdy vypadá zvlášť dobře. Firma opět ve svých materiálech tvrdí, že výkon je dvojnásobný, ale opět je číslo zkreslené skrze DLSS 4.

Oficiální benchmarky. Pozor: vysoké sloupce s 2× výkonem jsou efekt DLSS 4, které model předchozí generace nemá zapnuté. Relevantní jsou první dvě sady sloupců (bez DLSS 4) Autor: Nvidia

GeForce RTX 5070 Ti

Třetí model je GeForce RTX 5070 Ti, tato karta by měla používat ořezanou konfiguraci čipu GB203 z RTX 5080. Má aktivních 8960 shaderů (70 bloků SM) na frekvenci 2,30 GHz v základu a 2,45 GHz v boostu.

Grafika nese 16 GB paměti GDDR7, ale už jen na frekvenci 28,0 GHz efektivně. Propustnost je díky tomu, že sběrnice je pořád 256bitová, na 896 GB/s. Spotřeba karty (TGP) je 300 W. Tedy o 15 W výš než v předchozí generaci, což není nijak zatraceníhodné.

Nereferenční RTX 5070 Ti od různých partnerů. Founders Edition u tohoto modelu asi nebude Autor: Nvidia

Cena modelu je 749 $, naopak o něco málo lepší, než za co šla na trh GeForce RTX 4070 Ti před dvěma lety (799 $) stále však vysoká částka na kartu označením jakoby z vyššího mainstreamu. U nás by to vycházelo na cca 21 850 Kč s DPH nebo na Slovensku 883 €, oficiální (doporučené) ceny jsou podle Nvidie 22 399 Kč a 899 €.

Oficiální benchmarky. Pozor: vysoké sloupce s 2× výkonem jsou efekt DLSS 4, které model předchozí generace nemá zapnuté. Relevantní jsou první dvě sady sloupců (bez DLSS 4) Autor: Nvidia

Pokud jde o výkon, Nvidia zase tvrdí, že má karta být 2× rychlejší než RTX 4070 Ti (spoiler: zase je to uděláno pomocí DLSS 4). Reálně to podle grafů vypadá, že je karta o +33 % rychlejší ve Far Cry 6 s ray tracingem a o +42 % rychlejší v A Plague Tale: Requiem (RT + DLSS3)

GeForce RTX 5070

Ve čtvrtém modelu je již GPU GB205, v kterém je aktivních 6144 shaderů (48 bloků SM), na frekvenci 2,16 GHz v základu a 2,51 GHz v boostu.

Karta má už jenom 12GB paměti GDDR7, na 192bitové sběrnici, což na taktu 28,0 GHz efektivně dává propusntost 672 GB/s. Spotřeba této grafiky je 250 W, (proti 200W u RTX 4070 už je to značný skok).

GeForce RTX 5070 Founders Edition Autor: Nvidia

Cenu Nvidia nastavila na 549 $, zase tedy o padesát dolarů nižší než u RTX 4070 při vydání (ta byla za 599 $). Česká cena s DPH vychází v přepočtu na 16 050 Kč, slovenská na 648 €, ale oficiálně je to o trochu více: 16 499 Kč / 659 €.

Stran výkonu tentokrát asi neuhádnete, co výrobce tvrdí: RT 5070 prý má být 2× rychlejší než RTX 4070. Zase ovšem až po zapnutí DLSS 4. Při pohledu na graf to vychází reálně na +32 % ve Far Cry 6 a +41 % v A Plague Tale.

Oficiální benchmarky. Pozor: vysoké sloupce s 2× výkonem jsou efekt DLSS 4, které model předchozí generace nemá zapnuté. Relevantní jsou první dvě sady sloupců (bez DLSS 4) Autor: Nvidia

Vydání v lednu a únoru

Nvidia prozradila, že GeForce RTX 5090 i RTX 5080 vyjdou ještě tento měsíc, i když těsně. Vydání s fyzickou dostupností v obchodech bude 30. 1. V této době by se snad měly dostat ven recenze, takže uvidíme, jak poctivá byla Nvidia v oněch oficiálních benchmarcích (u generace RTX 4000 poněkud přeháněly, Nvidia slibovala až 2× výkon RTX 4090 proti RTX 3090, což platí jen ve zvlášť vybraných hrách – a 4× výkon, samozřejmě to zase bylo se ošidným započítáním DLSS3). S hodnocením každopádně počkejte až na nezávislé testy, jak vždycky upozorňujeme. Tentokrát jsem osobně hodně zvědavý, jako to nakonec vyzní (a jak to bude přijato obecenstvem).

Druhé dvě levnější karty vyjdou něco později – mělo by to být v únoru.

Zdroje: Nvidia (1, 2, 3, 4, 5)