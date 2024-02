A přece se hoří. Problémy 12pinových konektorů grafik Nvidia nekončí, ale je kolem toho spousta omylů

Opět přichází zprávy o roztavených 12pinových napájecích konektorech a poškozených grafikách GeForce – tentokrát jde o stovky případů s adaptéry CableMod – a s tím je tu zpět i debata o tom, zda je 12pin nebezpečný. Bohužel se většinou vede černobílými argumenty, které jsou dost mimo. Pokusíme se na takové omyly upozornit. Problematika je totiž o dost komplikovanější, než jaké pozice jsou v ní obvykle zastávané.

Ve zprávách se tento týden objevila informace, že 12pinové (či přesněji 12+4) napájecí konektory (označované 12VHPWR, ale někdy i ATX 3.0, PCIe 5.0) pořád jsou zdrojem problémů. Ty se vynořily hned po vydání GeForce RTX 4090 a úplně neustaly ani poté, co byla jako pravděpodobná příčina stanoveno špatné zasouvání, na které si snad uživatelé od té doby dávají pozor. Nyní firma CableMod oznámila, že má jen u svých vlastních adaptérů přes 250 případů selhání s poškozením komponent a stahuje je z trhu. Debata se (stejně jako konektory?) rozhořela znovu, bohužel ale trpí celou řadou vlastních problémů.

V této diskusi se objevuje hodně nerealistických pohledů na věc. Na jedné straně je to přeceňování nebo nafukovaní problémů, nebo vynášení kategorických odsudků, ale na druhé straně zase bagatelizování nebo nepřipouštění si problémů, které jsou reálné.

272 selhání na vzorku 25 300 kabelů

Jaké jsou tedy nové informace? Firma CableMod prostřednictvím americké asociace na ochranu spotřebitelů iniciuje stažení z trhu svých úhlových adaptérů pro napájení grafik GeForce. S těmi se dal směr kabelu otočit o 90 nebo o 180 stupňů. To bylo vnímáno jako něco, co by mělo spolehlivost zlepšit, protože právě ohýbání subtilním 12+4pinovým konektorům zřejmě může způsobovat problémy.





Ale bohužel se ukázalo, že samotné adaptéry od CableModu pak k problémům vedly. A to přesto, že firma například použila konstrukci bez drátů, aby nevznikalo pnutí v kontaktech. Problém nakonec nastal jinde: podle zprávy docházelo k uvolnění konektoru v portu grafiky, horší kontakt pak vedl přechodovým odporem k přehřátí až spálení a roztavení adaptéru a portu na kartě.

Firma, respektive Consumer Product Safety Commission, která stažení produktu z trhu zastřešuje, uvádí, že má zaznamenáno 272 případů problémů či rovnou roztavení, kdy byly poškozené grafické karty uživatelů. Obvykle jsou to GeForce RTX 4090, což dává smysl, protože s tou je konektor nejteplejší kvůli vysokému protékajícímu proudu. Škody dosáhly 74 500 $. Je to ve vztahu k „více než 25 300 kusům“ prodaných adaptérů, které se budou z trhu stahovat.

Oznámení o stahování adaptérů CableMod z trhu Autor: Consumer Product Safety Commission

„Problémů je celkem málo?“

První věc, proti které je asi třeba se ohradit, je názor, že takovýto počet selhání (více než 1 % – zatím) je ve skutečnosti „celkem málo“. To není, už protože to vedlo k plošnému stažení z trhu. Výrobce si vygeneruje slušnou ztrátu, protože vrací peníze. Jeden adaptér stál 40 $ (takže přes milion dolarů celkem), alternativně firma nabízí 60$ kredit na nákupy jiných jejích produktů. Toto bude pro menší firmu docela rána, je myslím dost nepravděpodobné, že by přímo sama problém nějak zveličila, aby si udělala reklamu, či podobné pochybnosti o tom, jestli je opravdu průšvih tak závažný. Vedle přímé škody je tu ještě to, že se jí nezaplatí náklady na prvotní výrobu, distribuci a propagaci vadného zboží. A ještě má reputační problém.

„Ale jiné adaptéry stažené nebyly?“

Samozřejmě že jde o selhání jen jednoho konkrétního produktu (ve dvou variantách). CableMod dál prodává jiné druhy 12pinových kabelů. Nicméně to neznamená, že se tím pádem dá incident zcela ignorovat. Už jenom – CableMod určitě naráz nezruší celé portfolio, protože to by ekonomické škody byly ještě horší. Tato velmi vysoká incidence se sice týká jen konkrétního produktu (jak časté jsou problémy a reklamace u ostatních, ale nevíme).

CableMod 12VHPWR 90 Degree Angled Adapter v1.1, jeden z adaptérů, které se musí stáhnout z trhu kvůli riziku roztavení Autor: CableMod

Jenže pořád je to dáno použitím technologie 12pinového konektoru, který pravděpodobně k problémům nějak přispívá. Je tedy na místě přijmout tuto nejnovější epizodu do korpusu zkušeností s 12pinovými konektory a vzít si z ní ponaučení. Používaly tyto adaptéry komponenty s nedostatečnou kontrolou kvality? Může design takového adaptéru v kombinaci s parametry 12pinového konektoru vytvářet faktory pro selhání? Pokud ano, pak se stejná věc může vyskytnout u dalších výrobců a je to třeba chápat jako riziko, které není vůbec jen záležitostí CableModu, ale musí se hlídat a nějak řešit obecně, aby se případ neopakoval jinde.

„Větší robustnost by stála hromady peněz, to nechcete?“

Další námitka, kterou jsem zaregistroval, je zhruba v tom duchu, že 12pin má spolehlivost správnou a to, že 8piny mají proti němu mnohem méně problémů (pokud vůbec nějaké – je třeba uznat, že o roztavení a poškození GPU s tradičním způsobem napájení jaksi zprávy nepřcicházejí), vlastně není dobře. Podle této argumentace to znamená, že 8piny mají absurdně velkou rezervu, která je zcela zbytečná a podle této konstrukce je nežádoucí, protože se tím pro všechny zákazníky výrobek zdražuje a tak dále.

Toto je myslím pomýlené. Připodobňuje se to ke stavebnictví a protože jde také trochu o bezpečnost uživatele, není to srovnání úplně mimo. Ve stavebnictví to ovšem nikdy není tak, že nenecháváte žádnou rezervu, protože „zbytečná“ rezerva v nosnosti a pevnosti stavby investora ochudí. Naopak, rezerva se musí započítat vždy, už například kvůli tomu, že musíte brát v úvahu možnost kolísavé kvality materiálu, skrytých vad tvárnic/dílů/traverz/výztuží a podobně. Velikost rezervy inženýr přizpůsobí i potřebám konkrétní stavby, ale rozhodně ji nebude eliminovat. Ve skutečnosti se řeší něco jiného – otázka je, jak velkou rezervu nechat, ne zda ji mít nebo nemít.

A to je zcela jistě také jádro problému u 12 pinů. I jejich parametry nechávají určitou rezervu. Ale hlášené incidenty naznačují, že minimálně za určitých okolností, buď vlivem charakteru použití (špatná instalace, ohýbání kabelů a pnutí vodičů proti konektoru) nebo kolísavé výrobní kvality, tato rezerva nemusí být dostatečná. Je myslím zcela legitimní debata, zda ji není třeba zvětšit.

U této argumentace je asi dost velká chyba i operování s představou, že rezerva prodražuje produkt a nějak významně kvůli ní jako zákazník trpíte, takže je dokonce správné, že 272 karet bude zničeno nebo poškozeno, protože se tím v masovém měřítku ušetří tolik a tolik. Taková argumentace ale nemá smysl, pokud nemáte v rukou skutečná čísla, která by ukázala, že ekonomická cena je opravdu tak závažná. Ve skutečnosti je to pravděpodobně představa velmi přehnaná. V případě konektoru na grafikách to bude zcela jiné než u stavby, kdy rezerva znamená přidání betonu, železa, a cena opravdu roste s každým procentem, protože roste váha (objem materiálu) celé stavby a věci se pak nabalují.

Tohle u konektoru grafické karty vůbec nebude. Pokud se podíváte dejme tomu na tři osmipinové konektory, kterými by se alternativně dala napájet GeForce RTX 4090 místo 12pinu, určitě nejde o nějaké drahé komponenty, jejich cena bude skoro zanedbatelná proti celku komponent a zbytek konstrukce už není ovlivněn. Na většině grafik je na PCB místa dost, takže prostorová úspora nehraje roli (nahuštěné grafiky Founders Edition jsou výjimka, ale tam je to volba Nvidia, která sama o sobě PCB dost prodražuje).

Naopak je i slušná pravděpodobnost, že modernější konektor 12+4 fakticky stojí víc (i když bude jen jeden), takže argument je ve skutečnosti zcela mimo. Je to asi jako s USB-C – tento konektor dokáže přenést vyšší rychlosti než USB 3.0, ale je také dražší. Konstrukce 12pinu je pokročilejší, není to 20 let zavedený a vyráběný design. Pokud to nebude stačit, tak to, že se kvůli choulostivosti budou muset aplikovat striktnější výrobní tolerance a pečlivější kontrola kvality, už jeho cenu nejspíš nad hranici osmipinů zvedne. Osobně si myslím, že v našem případe to bude spíš naopak: onu údajně „zbytečně velkou rezervu“ u 8pinů ve skutečnosti nemá smysl eliminovat, protože tím nejspíš stejně neušetříte. Nakonec možná také velká rezerva znamená, že není třeba tak hlídat kvalitu, konektor můžete koupit kdekoliv v Číně bez obav a nakonec to vyjde levněji.

Konektor 12VHPWR neboli 12pin (přesněji 12+4pin) Autor: Gigabyte

„Neselhávají i osmipiny? Není to celé iluze?“

Slyšel jsem také námitku, že celá kauza kolem 12pinů by mohla být umělá. Zde se nabízí vysvětlení, že si třeba story o selháních vymýšlejí fanoušci opačné strany. Nicméně tím asi sotva lze vysvětlit všechny případy. A i kdyby takhle vymyšlená byla polovina z nich (což bych považoval za nepravděpodobné), zůstává příliš velké množství incidentů.

V porovnání s tím se nezdá, že by se moc objevovaly případy, kdy by se podobně poškodil či roztavil tradiční osmipinový konektor. Přitom by se dalo podobně argumentovat tím, že fanoušci druhé strany by měli mít motivaci si je teď vymýšlet (a že se to neděje, může být i vodítko, že to nebude tak horké s falšováním svědectví okolo 12pinu). Obecně se asi dá říct, že vymýšlet historky o selháních si mohou anonymně lidé na fórech, ale když se bavíme o situaci Cablemodu, kdy se k hlášeným případům pojí i konkrétní reklamace, už to obvykle bude reálná věc.

„Zcela špatně, šmejd, vymyslel to idiot?“

Osobně musím říct, že mám k 12pinovému napájení teď už poněkud narušenou důvěru a pokud bych takovou grafiku používal, asi by mě to vedlo k častějšímu kontrolování zapojení a podobně (zatímco u dvou osmipinů u momentálně osazeného Radeonu by mě to nenapadlo). Je to asi celkem přirozená reakce u osob, které mají tendenci vyhýbat se rizikům, a bát se nečekaných problémů. Ale flegmatičtější povahy by to dost možná „nesly“ jinak (nebo dokonce nijak).

I kvůli tomu, že určité pochybnosti budou nevyhnutně vznikat, by se problémy 12pinového napájení ale neměly prostě ignorovat, měly by být zodpovědně řešené. Což se třeba v případě úprav konektorů proti nedostatečnému zasunutí děje, a doufejme bude odpovídající reakce i v rámci kontroly kvality a studií, jak zlepšit konkrétní designy používaných komponent.

Toto ale neznamená, že jsou na místě názory, že tento nový konektor je od základu špatně, navrhoval to úplný idiot a tak podobně. Jak už to u zjednodušujících názorů (a „řešení“ problémů) bývá, je to také pomýlené. Problém obvykle bývá spíš dílčí, nikoli prosáklý celou technologií od začátku do konce.

Použitý konektor nemá sám o sobě nějaké designové vady nebo koncepční chyby. Zdá se, že problémy plynou čistě z toho, že se v praxi může dostat mimo „obálku“, kterou zvládá (tedy je slabý na tuto aplikaci). Bylo by dobré studovat, zda je to čistě vlivem typických teplot při správném používání (které jsou příliš vysoké i běžně, čili ona otázka rezervy), nebo mají větší roli deformace vlivem pnutí a ohýbání kabelu (tedy že snadno nastanou nestandardní podmínky, na které rezerva navržená není). Toto od stolu na internetu nevyřešíme.

Součástí řešení by mohlo být navýšení oné rezervy, které by třeba nemuselo být nějaké extrémní a stejně stačilo by na to, aby problémy vymizely. Je otázka, zda na to budou třeba nějaké nové zpevněné verze konektorů, nebo je řešení v lepší kontrole kvality. Je totiž možné, že průměrný výrobek má plně dostačující rezervy, ale problémy vytváří nějaká malá část špatně vyrobených konektorů, dutinek či špatně provedeného sestavení. Pak by možná jediným potřebným řešením bylo zpřesnit výrobu, bez jakýchkoli změn designu.

S velkou pravděpodobností ale mají pravdu ti, kteří namítají, že vzdor hlášeným problémům je možné tuto technologii dál používat (byť třeba budou nutné úpravy!) a není pravda, že je nějak koncepčně zle a nelze ji nijak zachránit (jen je při tom nutno dodržet, že se hlášené problémy budou zohledňovat a ne popírat).

Adaptér na 12+4pinový konektor přímo od Nvidie Autor: Ľubomír Samák / HWCooling

Obecně řečeno – chtělo by to držet se takříkajíc vědeckého přístupu, který kouká na empirická data (častost selhání, která je proti osmipinům dost zhoršená, to nelze popírat). A nikoliv hledat důvody, proč by se tato data měla ignorovat. Jenže současně ale musí na faktech a reálném základu stát i ta kritika. V debatě o 12pinech se to bohužel nedodržuje a dělají se z komárů velbloudi, ale současně také z velbloudů komáři.

Problémy neznamenají nutně, že 12pin musí pryč

Situaci s 12pinem by možná mohla ilustrovat analogie se světem SSD, konkrétně s TLC a QLC NAND. Paměti TLC mají fakticky vyšší životnost (vydrží více přepisů, než přestanou být spolehlivé), takže mezi těmito dvěma alternativami je reálný technický rozdíl, který je dobře popsaný a je více méně akceptovaný. Striktně vzato je QLC ve všem horší, až na výrobní náklady, a tedy cenu.

Ovšem i přes to, že QLC NAND má reálně horší výdrž, a někdo by tak mohl argumentovat, že jsou méně bezpečné (pro data), tato SSD reálně fungují, prodávají se a mají svoje místo na trhu.

Všimněte si, že problém životnosti QLC NAND by se asi dal připodobnit k problému spolehlivosti, respektive rezervy u 12pinu. Životnost QLC NAND je sice horší, ale je předpoklad, že tyto paměti pořád mají dostatečnou životnost, aby se daly používat. Je však třeba hlídat, aby aplikace, na kterou je SSD použito, těmto vlastnostem odpovídala. Na ukládání dat to asi není nikdy problém, ale je otázka, zda třeba už výdrž nenarazí na to, že například webové prohlížeče i jiné aplikace mají dnes tendenci denně zapisovat překvapivé objemy dat. V kombinaci se swapem už to může znamenat, že by se QLC SSD nemělo používat jako systémové SSD pro operační systém.

Je ale hloupost argumentovat, že by kvůli tomuto měla SSD s QLC NAND být zrušená a přestat se prodávat. Podobně jako je hloupost celkově zavrhovat 12pinový konektor jako takový. Stejně absurdní je ale i opačný extrém, kdy by například nějaký fanoušek Intelu (ten QLC NAND prosazoval více než ostatní výrobci) začal popírat to, že je vůbec nějaký rozdíl ve výdrži QLC a TLC NAND, což by zase byla analogie fanoušků popírajících existenci jakýchkoli problémů s 12pinem.

Je na tom také vidět, že obhajování 12pinového konektoru nemusí být nějaký černobílý názor. I u QLC NAND a SSD na ní založených můžete mít osoby, které budou popírat přímo realitu zhoršené výdrže, a osoby, které prostě budou podotýkat, že ačkoliv tu tato realita je, neznamená to, že by tato SSD neměla právo na existenci (podobně jako HDD, která jsou také v mnohém horší než SSD, ale mají svoje místo).

GeForce RTX 4070 Super Founders Edition s 12+4pinovým konektorem Autor: Nvidia

Je 12pin potřeba? Máme, nebo nemáme alternativu?

Zaregistroval jsem názor, že jiná cesta než 12pin prostě není. Nebo minimálně tehdy, pokud chceme mít grafiky se spotřebou 450–600 W, což by potřebovalo osmipinů už příliš moc. Je možné, že to tak je a choulostivosti 12pinu se budeme muset prostě přizpůsobit. Podobně jako si u LGA desek musíme dávat pozor, abychom neohnuli piny v socketu (nedávno jsem měl příležitost mírné poškození rovnat a zatímco piny na CPU se opravují celkem snadno, rovnání miniaturních a komplikovaně tvarovaných pinů v socketu je hodně těžké a nepříjemné).

Osobně musím říct, že tímto argumentem si nejsem moc jistý. I pokud akceptujeme vysoké spotřeby, pak nikdo neříká, že musí být řešené zrovna tímto konektorem. Asi by se daly najít alternativy, v porovnání s formátem PCIe konektoru se napájecí konektor dá celkem jednoduše nahradit z generace na generaci. Ukázal to ostatně už 12pin.

Všimněte si, že i na tuto argumentaci by se dalo podívat i z opačného směru – kdyby byla Nvidia nucena se na 12pin vybodnout a přejít zpátky na 8piny, byl by to vůbec problém? Vadilo by nám, že bychom ty 450W až 600W grafiky nemohli mít a maximum by bylo třeba 350–400 W s dvěma-třemi osmipiny? Osobně bych to bral jako impulz možná spíš konstruktivní než destruktivní, ale názory na to se asi budou lišit.

Konec 12pinu také není jediné možné řešení problémů, pokud už se dohodneme, že je v současné podobě chybou (že jsou tyto problémy příliš významné). Úplně stejně by totiž stačilo trošku slevit ze zátěže, která se na 12pin klade. Jak ukazují statistiky selhání adaptérů CableMod, poškozeny byly většinou GeForce RTX 4090, protože nižší grafiky berou nižší proud a způsobují na konektoru a portu menší zahřátí. A míra generovaného tepla je zde hlavní faktor, jeho redukce pravděpodobně bude stačit na to, aby konektor najednou zvládal i všechny patologické scénáře, které nyní u karet GeForce RTX 4090 vedou k selháním. Rozšířilo by to rezervu v návrhu na takovou, která by již byla dostatečná.

Nabízí se tedy řešení omezit 12pinové kabely na ne 600 W, ale jen na 300 W. Je možné, že toto by všechny problémy eliminovalo a stále bychom měli kabel, kterým se dá dodávat do grafik dvakrát více proudu než 8pinem. I ony hypotetické 600W grafiky by stále potřebovaly jenom dva konektory, zatímco „normální modely“ se spotřebou okolo 300 W (což je teď u Nvidie vše pod RTX 4090) by pořád měly konektor jen jeden.

Jediná katastrofa by na tom byla, že by Nvidia na svých designových grafikách Founders Edition musela utrpět dva konektory místo jednoho. Což by byla pro lidstvo si taková devastující ztráta, jako když musel Apple rezignovat na tzv. Touchbar místo funkčních kláves nebo nechvalně známou motýlí klávesnici, která psala písmenka buď málo nebo moc (pardon za sarkasmus).

PCB grafiky Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition. Velké nahuštění komponent způsobuje, že Nvidia měla potřebu na kartu osadit jen jeden konektor (šlo by ale použit i alternativní řešení, karty s krátkým PCB někdy používají napájecí konektory připojené k PCB kabelem/dráty) Autor: Nvidia

Pravda jako obvykle složitá

Problematika je to složitější a nečernobílá. Pokud bychom to měli na závěr shrnout: S těmito konektory to není zas tak jednoduché a je třeba u nich vzít do úvahy více věcí, o což jsme se tu pokusili. Rozhodně to ale nemůžete vzít černobíle a priori je odsuzovat z antifanouškovských (anti-Nvidia) pozic. V podstatě by to znamenalo tvrdit, že jsou nevhodné za všech okolností pro všechna možná použití, což pravda není.

Současně si ale je třeba dát pozor na opačný přístup, tedy za každou cenu toto řešení hájit s fanouškovskými motivacemi (pro-Nvidia), protože nechcete připustit chybu firmy. Zvlášť v případech, kdy dochází k poškození hardwaru a existuje asi i určité riziko způsobení požáru (byť asi o dost menší, než u AC kabelů, které se z trhu třeba u notebooků stahují často), by se lidé měli emocionálního bagatelizování takovýchto problémů vystříhat.

Jak už to chodí (velmi často, i když jsou výjimky), pravda je někde mezi. Nedá se popřít, že implementace 12pinového napájení u grafik GeForce RTX 4000 vedly a vedou k problémům. Je na místě se bavit, jak velké tyto problémy jsou, nebo asi spíše co přesně je třeba udělat, aby se v dalších generacích karet eliminovaly. To, že tyto problémy nejsou zanedbatelné a nedají se prostě akceptovat, podle mého názoru moc sporné není.

Konsorcium PCI-SIG, respektive hlavně Nvidia, která asi byla při standardizaci tohoto napájení vedoucím hybatelem, představilo i nějaká řešení. Zatím je to hlavně změna konektoru se zkrácením signalizačních pinů, což má omezit problémy s nedostatečným zasunutím. Není ale jisté, že toto bude zcela stačit.

Klidně se může ukázat, že zůstávají problémy s deformací vlivem ohýbání vodičů kabelu, takže bude třeba další úprava s nějakým robustněji řešeným uzamykáním konektoru při zasunutí a pevnější fixaci vodičů v konektoru. Pokud ale je problém v tom, že je rezerva opravdu příliš malá, pak logicky 12V2×6 celkový problém nevyřeší a bude se muset snížit maximální proud (wattáž) kabelu.

Tudíž i zde je třeba nechat (odbornou) diskusi otevřenou a sledovat, jak se bude problém vyvíjet, nikoliv jenom zastávat stanoviska předem daná podle fanouškovského klíče.

Zdroje: VideoCardz, Consumer Product Safety Commission