12pinový konektor 12VHPWR končí, ATX 3.1 ho nahradí za „nový“ napájecí kabel 12V-2×6

Nvidia s grafikami GeForce RTX 3000 vymyslela použití nového napájecího konektoru s 12 piny místo klasických 8pinových konektorů PCIe, který později nechala standardizovat v rámci ATX 3.0 a PCIe 5.0. Tento konektor přenáší větší proudy (a dodá tedy i víc wattů) a obvykle grafice stačí jeden, ale je výrazně subtilnější a jak se ukázalo, náchylnější k problémům. Teď místo něj má nastoupit jiný konektor, ale ve skutečnosti jde jen o malou změnu.

Web igor'sLAB od začátku sledoval příchod nového konektoru označeného 12VHPWR a eventuální problémy s jeho zasunováním a poměrně nebezpečným selháváním, kdy docházelo ke zničení konektoru a poškození karty přehřátím. Nyní přišel se zprávou, že ho standard ATX 3.1 a Nvidia alespoň formálně opustí. Podle zatím pracovní verze tohoto nového standardu se místo konektoru 12VHPWR má začít používat konektor označený 12V-2×6 popsaný specifikací CEM 5.1. Ten má spolu se standardem ATX 3.1 (který se týká zdrojů) kodifikovat také standard PCI Express 6.0.

Při bližším zkoumání to ale vypadá, ve skutečnosti nejde o náhradu, a už vůbec ne o změnu kurzu.

12VHPWR v2 12V-2×6

Nový konektor 12V-2×6 je totiž velmi podobný, a skoro by se dalo říci stejný. Fyzické provedení je stejné, a dokonce by měla být zachována kompatibilita. Rozdíl je v tom, že byly upravené čtyři pomocné piny nacházející se na konektoru, sloužící k signalizaci mezi GPU a zdrojem. Mluvíme o konektoru na straně karty, tedy v portu, kam se zasouvá konektor kabelu.

Konektor / port 12V-2×6 má tyto piny zkrácené o 1,7 mm. Proč? Způsobuje to, že jsou při zasunutí propojené až o něco později. GPU by mělo začít odebírat proud až tehdy, kdy dojde k propojení těchto pinů. Zkrácení má zajistit to, že uživatel pořádně zasune (až na doraz) celý konektor, protože bez toho nedojde ke kontaktu signálních vodičů a GPU se nerozjede. Nedostatečné zasunutí konektoru, a tím pádem špatný kontakt napájecích pinů, zřejmě stálo za incidenty, kdy konektory hořely a tavily se. Či přinejmenším za většinou případů – otázka ale samozřejmě je, zda není od začátku chyba i v tom, že celý návrh nemá dost velkou rezervu pro takové případy.

Různé změny a výkresy k tomuto konektoru můžete vidět na igor'sLAB.

Přejmenování kvůli špatné pověsti

Možná si vzpomenete, že nápad zkrátit signální vodiče a tím vynucovat důkladnější zasunování konektorů není nový. O tom, že Nvidia přišla s touto úpravou, která má spolehlivost konektoru 12VHPWR zlepšit, se objevily informace již minulý rok a tato změna měla být připravována s konsorciem PCI-SIG. Zdá se, že místo aby byl tento návrh přijatý jako revize konektoru 12VHPWR, byla nová verze konektoru prostě přejmenována na „12V-2×6“. Plast konektorů by měl být odlišen – stará verze 12VHPWR má mít vylisované označení H+, nová verze místo toho inkrementální H++.

Dost možná se tímto aktéři snaží od špatné pověsti konektoru 12VHPWR odstřihnout z reputačních důvodů, aby tento styl napájení už nebyl spojován s předchozími problémy. To z určitého pohledu není zrovna fér, protože jsou zachovány malé rozměry a subtilnost konektoru, takže část faktorů, jejichž souhrou problémy vznikají, tu zůstává.

Upravený konektor se už bez povšimnutí objevil na RTX 4070

Nové konektory 12V-2×6 by měly fungovat ve starých grafikách a obráceně, změny tedy nejsou takové, aby kompatibilita byla přerušena. Fyzická úprava s kratšími piny dokonce může být přítomna i na zdrojích a adaptérech, které ještě budou označené postaru jako ATX 3.0 / 12VHPWR. Dokonce to vypadá, že Nvidia už takovýto konektor (port) začala používat a objevil se už na GeForce RTX 4070 Founders Edition, jen si toho ze začátku nikdo nevšiml.

<de_cbutton id=„de-cute-id“ class=""></de_cbutton> GeForce RTX 4070 Founders Edition Autor: Nvidia <de_cbutton id=„de-cute-id“ class=""></de_cbutton><de_cbutton id=„de-cute-id“ class=""></de_cbutton>

Na druhou stranu by podle igor'sLAB s přejmenováním konektoru měly vedle bezpečnostní pojistky se zkrácením pinů být provedené i nějaké další změny specifikace, kde mají být zpřísněné požadavky na kvalitu konektorů, což by snad mělo spolehlivost celkově zlepšit.

Naopak se zdá, že nadále budou povolené jak kontakty napájecích vodičů typu NTK, tak kontakty typu Astron, které mají vícebodový kontakt mezi pinem a objímkou a jsou považovány za více náchylné k problémům a přehřívání.

Konektory mají zvládat minimálně proud 9,2 A na jeden pin a při provozu všech párů vodičů v 12pinovém konektoru má teplota stoupnout maximálně o 30 stupňů proti teplotě prostředí. Celý kabel a konektor nesmí překročit zátěž 55 A a zapojený a zajištěný konektor musí odolávat síle aspoň 45 N při tahu v ose. Je ale třeba říct, že 12VHPWR má problémy spíše se silami působícími směrem do stran, které mohou narušovat rovnoměrnost kontaktu a odporu a vedly k přehřívání.

Konektor nicméně také zvyšuje limit spotřeby pro karty. U CEM 5.0/12VHPWR bylo předepsáno, že přes kabel může jít maximálně 600 W, ale spotřeba karty může být také jen maximálně 600 W. U specifikace CEM 5.1/12V-2×6 je sice maximum pro kabel také 600 W, ale karta může jít až na 675 W (kdy 75 W přidá slot PCIe ×16).

Opatrnost pořád namístě

S novým konektorem 12V-2×6 každopádně bude nutné pracovat stále opatrně, stejně jako u konektoru 12VHPWR. Bude třeba dávat pozor na to, aby se kabel za konektorem příliš neohýbal a aby jeho vedení ve skříni nepůsobilo na konektor nějakými silami, které by ho „páčily“ do stran. A samozřejmě bude dobré pořád dávat pozor na to kompletní zasunutí, přestože by v této věci už měl být menší prostor pro chybu.

Tyto malé konektory přenášející velké proudy bude asi pořád dobré více kontrolovat (po instalaci a občas preventivně), zda při provozu nejsou horké nebo nevykazují znaky zahřívání, jako jsou deformace, změněná barva a tak podobně.

Zdroje: igor'sLAB (1, 2)