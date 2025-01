AMD (ne)poodhalilo Radeon RX 9070 a 9070 XT. Co víme o nových grafikách generace RDNA 4

Včera v podvečer proběhla „keynote“ AMD, kde firma odhalila řadu procesorových novinek pro rok 2025, ale ne grafických. Ač totiž panovalo přesvědčení, že nová GPU s architekturou RDNA 4 budou mít premiéru, na Radeon RX 9070 a RX 9070 XT řada nepřišla. Jak se ukázalo, na CES 2025 měla mít nová GPU ještě jen „preview“. V keynote se téměř ztratilo, ale mimo videoprezentaci už něco informací k novým grafikám uvolněno bylo.

Radeony RX 9000 byly na CES 2025 nakonec jen předběžně nakousnuté, nikoliv odhalené: Ve slajdech, které AMD předalo médiím, je použito sloto „previewing“ místo „announcing“. Vypadá to, že dosavadní očekávání počítající s odhalením teď na CES a vydáním na konci ledna se mýlila a onen termín koncem měsíce mohl hovořit teprve o (papírovém) odhalení, zatímco samotná dostupnost nastane až o další čas později.

Kdy budou grafiky?

Během keynote AMD zmínilo jenom to, že ke grafikám s architekturou RDNA 4 bude odhaleno více někdy v prvním kvartálu roku (leden až březen). Bude tedy pro ně pořádaná nějaká separátní akce mimo CES (že by ten konec ledna? Oficiálně to nikde řečeno není, toto berte jen jako náš tip). Tato separátní akce pro grafiky ale ještě zase nebude hned startem dostupnosti, takže i kdyby byla v lednu, neznamená to, že hned začne i prodej, může jít o dnes obvyklé papírové odhalení před samotným vydáním.

AMD přislíbilo, že v rámci prvního kvartálu dojde k vydání (s reálnou dostupností) zřejmě aspoň dvou z těchto nových grafik – jsou výslovně zmíněny modely Radeon RX 9070 XT a Radeon RX 9070. To by měly být karty s čipem Navi 48 o 4096 shaderech a s 16GB pamětí GDDR6 na 256bitové sběrnici (toto je neoficiální info). To může budit dojem, že grafiky vyjdou třeba až koncem března a dost možná to tak i bude, ale vyloučen není asi ani termín někdy v únoru. Březen je nejzazší termín, ne nejbližší.





Tyto dva modely mají nahrazovat pásmo grafik od Radeonu RX 7900 XT až po Radeon RX 7900 GRE a Radeon RX 7800 XT, což by se možná dalo brát jako náznak toho, kde má být jejich výkon – celkem to i sedí s neoficiálními úniky a dohady, což je až překvapivé. Ale raději si počkejme na recenze.

Takto by měly být nové grafiky umístěny v hierarchii výkonu (a ceny?). Omluvte zhoršenou kvalitu, slajdy pod NDA mají záměrně špatnou kvalitu a dost možná různé vodoznaky pro odhalení leakerů Autor: AMD, via TechPowerUp

Je implikováno, že Radeon RX 7900 XTX nebude nahrazen a zůstane v nabídce. Nebude to asi jen o tom, že má větší (24GB) paměť proti 16GB Radeonu RX 9070 XT, nejspíš i bude nepřekonán výkonem, který bude tím pádem u RX 9070 XT nižší (čili někde mezi 7900 XT a XTX?).

Slajd už ukazuje, že budou existovat i karty řady Radeon RX 9060 s druhým čipem Navi 44 o 2048 shaderech (můžou to být dva modely, RX 9060 XT a RX 9060 bezXT), které zatím AMD na březen neslibuje. Tyto karty by měly nahrazovat Radeon RX 7800 XT (ten je asi na pomezí modelů 9070 a 9060 XT), Radeon RX 7700 XT i Radeon RX 7600 XT. Naopak obyčejný Radeon RX 7600 nahrazen není, což znamená, že přetrvá jako pomalejší nižší alternativa k Navi 44 – používá totiž ještě 6nm čip, takže asi bude levnější na výrobu.

RDNA 4: Lepší ray tracing… a AI?

Zatímco v keynote Radeony nedostaly místo, separátně byly zveřejněné slajdy a nějaké informace z prezentace, takže určité poodhalení nastalo, jen ne živě online. Potvrzeno je použití architektury RDNA 4, ale zatím není řečeno moc konkrétního. AMD potvrdilo, že čipy této generace používají 4nm proces oproti 5nm čipům architektury RDNA 3 s 6nm MCD čiplety (výjimka je Navi 33 v řadě 7600, to je celé 6nm).

Autor: AMD, via TechPowerUp

Architektura má mít nějak vylepšené (optimized) obecné výpočetní jednotky, ale zejména vylepšené akcelerátory ray tracingu, ty budou v třetí generaci (RDNA 2 měla první, RDNA 3 a 3.5 druhou). Je uvedeno, že raytracingový výkon „na jeden blok CU“ je vylepšen, což implikuje vyšší výpočetní kapacitu ray acceleratorů, o níž mluvily uniklé informace a která by měla již být potvrzená pro APU konzole PlayStation 5 Pro, které by snad mělo mít právě akceleraci ray tracingu z RDNA 4.

Zlepšený by mohl být ale také výkon v umělé inteligenci. AMD uvádí, že RDNA 4 bude obsahovat druhou generaci AI akcelerátorů. To je možná třeba vysvětlit, protože obvykle se uvádí, že Radeony teď nemají zvláštní akceleraci AI. Není to úplně pravda, protože už RDNA 3 má zahrnuté výpočetní instrukce WMMA, které mají vyšší výkon v AI, než by měly úplně běžné výpočty na shaderech (přestože tyto operace běží na standardních CU a ne na separátních jednotkách). A AMD proto u RDNA 3 uvádí přítomnost AI akceleratorů.

RDNA 4 by měla v tomto pokračovat a opět akcelerovat operace AI pomocí těchto instrukcí WMMA, ale ve vylepšené formě, a zřejmě bude zase zvýšen jejich výkon (ona druhá generace). Neoficiálně se objevily drby o tom, že by teoretický numerický výkon mohl být dvojnásobný (možná skrze funkci sparsity) proti RDNA 3 a RDNA 3.5, ale to je jen drb, zatím to není nikde potvrzené a AMD o konkrétních změnách mlčí.

Nějaké AI funkce by se měly objevit i v ovladačích Radeonů, přesněji v nastavovací aplikaci AMD Software, pod označením „Adrenalin AI“. Zřejmě bude možné konverzovat se zabudovaným chatbotem (otázky k produktům AMD), nechat si sumarizovat dokumenty, ale také generovat obrázky. Jde tedy o podobné funkce, jako má aplikace Chat with RTX od Nvidie. Asi bude nutné mít do PC stažené náležité AI modely, takže toto patrně bude stát několik gigabajtů na systémovém SSD.

Autor: AMD, via TechPowerUp

V čipech RDNA 4 také má být vylepšená hardwarová komprese videa – mají obsahovat Radiance Engine druhé generace (první generace je v RDNA 3). Má to zlepšit vizuální kvalitu výstupu. Opět k tomu ale zatím nejsou žádné větší podrobnosti.

FSR 4: AI upscaling od AMD. Automaticky ve hrách s FSR 3.1?

AMD také nakouslo upscaling FSR 4, který také ale bude pořádně odhalen až později. Je však potvrzeno, že bude používat umělou inteligenci (jako Nvidia DLSS a Intel XeSS). Technologie FSR 4 je podle AMD vyvinutá pro grafiky s architekturou RDNA 4. Je tedy nejisté, zda půjde oficiálně nebo neoficiálně použít na starších grafikách (pokud ano, lepší šanci budou mít Radeony RX 7000 s jejich pokročilejší akcelerací AI).

FSR 4 má poskytovat kvalitní upscaling do rozlišení 4K a zahrnovat i generování snímků, jakož i Anti-Lag 2 pro kompenzaci negativního vlivu, který má generování snímků na latenci (i u DLSS, jde o inherentní problém konceptu, Nvidia ho kompenzuje použitím analogické technologie Reflex).

Ve slajdu je zajímavá zmínka o „AMD FSR 4 upgrade“, což má být něco dostupného „ve vybraných hrách, které již mají integrované FSR 3.1“. Možná by mohlo jít o to, že ovladače GPU Radeon budou schopné do hry s podporou FSR 3.1 automaticky přidat FSR 4 (pomocí náhrady knihovny). FSR 3.1 totiž mělo mít přidané API pro snazší integraci, které by teoreticky něco takovéhoto mohlo dovolovat. V poznámkách je zmíněno, že tento „upgrade na FSR 4“ má být podporován jen na Radeonu RX 9070 a 9070 XT. Není jasné, zda to vylučuje i nižší modely generace RDNA (Radeon RX 9060), nebo se jen AMD neobtěžovalo je zmiňovat, protože zatím ještě nejsou oficiálně oznámené.

Autor: AMD, via TechPowerUp

Zatím je potvrzená první hra, která bude FSR 4 explicitně podporovat – Call of Duty: Black Ops 6. Podpora se má objevit někdy letos, více přislíbeno ještě není.

Jak budou vypadat partnerské i referenční karty

Poslední, co se zatím z CES 2025 doneslo, je pohled na chystané karty (a GPU Navi 48, pokud předpokládáme, že vizualizace, která je vidět na slajdu výše, je realistická). Na slajdu od AMD jsou vidět referenční i nereferenční modely, přičemž nereferenční jsou vybavené třemi ventilátory a celkem velkými chladiči.

Chystané grafiky Radeon RX 9070 (XT) Autor: AMD, via TechPowerUp

Referenční karty v designu přímo do AMD jsou, zdá se, ty dvě nejmenší. Vypadá to, že referenční „made by AMD“ Radeon RX 9070 XT by měl mít tříventilátorový chladič a Radeon RX 9070 jen dvouventilátorový.

Provedení Aorus RX 9070 XT Elite Autor: Gigabyte, via VideoCardz

Patrné je, že řada těchto karet má napájení třemi osmipinovými konektory, což teoreticky umožňuje spotřebu nad 375 W (absolutní maximum dvou konektorů je 2× 150 W + něco pod 75 W ze slotu). Toto ale pravděpodobně nebude standardní osazení pro referenční model, je pravděpodobné, že zde jsou prezentované nejvýkonnější karty partnerů a chybí levnější edice – všimněte si, že karty mají obvykle tlusté a rozměrné chladiče. Už je potvrzené, že alespoň některé (levnější nepřetaktované?) karty budou mít jen dva konektory.

Provedení Asus RX 9070 XT TUF OC Autor: Asus, via VideoCardz

Specifikace GPU nebyly sděleny, ale Asus u svého modelu Radeon RX 9070 XT uvádí jednu věc – minimální požadovaný výkon zdroje je 750 W. To je údaj, který Asus uvádí pro grafiky, jako je Radeon RX 7700 XT (245W referenční TDP) až po Radeon RX 7900 XT, který má referenční TDP 315 W (a napájení dvěma osmipiny). Pro Radeon RX 7900 XTX (355 W) už ale Asus předepisuje minimálně 850W zdroj. Z toho se asi dá soudit, že výchozí TDP Radeonu RX 9070 XT bude pod touto hodnotou. Ony tříkonektorové karty ale asi většinou budou přetaktované, takže si budou dopřávat vyšší než referenční TDP.

Takto nějak snad vypadá GPU Navi 48 Autor: AMD, via TechPowerUp

Své modely chystají obvyklí partneři – vyjma MSI, které se na grafiky AMD vykašlalo, ať už z jakéhokoli důvodu. RX 9070 (XT) budou od Sapphire, XFX, PowerColoru, Gigabyte, Asusu, ASRocku, ale také od Aceru a (pro čínský trh) Yestonu a Vastarmoru. Karty Asusu a Gigabyte se už ukázaly i ve větších obrázcích, jak můžete vidět.

Více informací k novým Radeonům tedy bude následovat později. O jak moc později, to je zatím otázka. Nějaké menší detaily asi mohou unikat nebo být oficiálně sdělené ještě během CES 2025, ty velké věci jako specifikace, ceny a data vydání ale asi AMD nechá na pozdější dobu.

Zdroje: AMD, TechPowerUp