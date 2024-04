Konec grafik AMD od MSI. Firma chce vyrábět jenom GeForce, karty Radeon zmizely z obchodů

Vypadá to, že se opět zmenší výběr grafických karet AMD Radeon. Ty výrobci obvykle nabízejí v menším počtu variant proti grafikám Nvidia GeForce, ale je i o dost více výrobců, od nichž se dá koupit grafika Nvidie, proti těm, kteří vyrábějí Radeony. Mezi těmi teď ubude společnost MSI, která podobně jako Asus nebo Gigabyte dlouho vyráběla grafiky obou značek, ale nyní se přeorientovává čistě na Nvidii. A prakticky s okamžitou platností.

Na to, že MSI nemá k Radeonům úplně nejvřelejší vztah, to už v minulosti občas vypadalo. Firma například vydala Radeony RX 7000 až se zpožděním proti ostatním výrobcům a také (pokud nám něco neuniklo) nikdy neměla vlastní modely od Radeonů RX 7700 XT a RX 7800 XT. Teď se to ovšem potvrdilo.

Koncem týdne si řada médií (a asi nejen těch) všimla, že z obchodů náhle vymizely grafiky Radeon RX 7000 od MSI, a to ne jen v izolovaných obchodech nebo regionech, zejména v Evropě se prakticky vypařily. I české e-shopy je teď skoro nemají, v katalozích mají obvykle jen pár starších modelů generace RX 6000. Zdá se, že jde o delší dobu chystané stažení MSI z této části trhu – jinými slovy, firma přestala Radeony vyrábět a prodávat.





Už je to zřejmě i oficiálně potvrzené. Někteří prodejci u grafik Radeon od MSI teď uvádějí poznámku „discontinued“ a zdá se, že odkazy na modely od MSI byly odebrány také z webu AMD (který uváděl specifikace různých modelů). Webu Hardwareluxx pak MSI v podstatě potvrdilo, že s Radeony prozatím končí, nebo alespoň dočasně pozastavuje své zapojení do jejich výroby, byť poněkud vágním vyhýbavým způsobem. Firma uvedla, že „pokud jde o grafické karty, náš fokus je teď ve skutečnosti spíš na kartách RTX“.

Dále MSI říká, že „spolupráce s AMD je pro firmu klíčová a extrémně relevantní a vidí pozitivní výsledky“, ale „zejména u základních desek“. Ty tedy tímto nijak ovlivněné nebudou a MSI zůstane výrobcem základních desek pro Ryzeny. Je třeba říct, že u výrobců desek by zaměření na pouze jednu ze značek CPU bylo docela výjimka (bývalo to u EVGA, ale ta byla spíš okrajovým výrobcem a také pak začala prodávat modely pro procesory AMD), zatímco u GPU existují exkluzivní partneři na obou stranách.

Grafické karty na německé verzi webu MSI. Všimněte si názvů kategorií Autor: MSI, snímek Cnews

Jak definitivní a jak kompletní ono ukončení spolupráce s AMD v oblasti GPU je, není zcela jasné. Priorita pro karty s GPU Nvidia by mohla znamenat, že firma bude některé již existující modely vyrábět dál, ale pozastaví práce na vývoji nových. To se ale asi neděje, protože MSI aktivně stáhlo zřejmě prakticky všechny své modely z nabídky.

To by spíše sedělo s kompletním pozastavením výroby Radeonů. Je možné, že MSI se chce stát výrobcem vyrábějícím pouze karty Nvidia z toho důvodu, že tito výrobci asi ze strany Nvidie mohou mít výhodnější podmínky (i když to teď asi nemusí být nic tak pofidérního jako někdejší zákulisní machinace s tzv. GeForce Partner Programem). MSI by pak asi přestalo spolupracovat i na GPU Intel Arc. Pokud to tedy není tak, že ty Nvidia nepovažuje za hrozbu a nevadí jí pro tyto účely.

Asi není vyloučeno, že si MSI v budoucnu tuto politiku zase rozmyslí. Pokud firma zůstane u výroby grafik GeForce, nemělo by mít moc velké problémy se opětovně pustit do Radeonů, protože značná část potřebných znalostí a dovedností je asi společná.

Mimochodem, na německé verzi webu má MSI grafiky Nvidie vypsané pod kategorií „GPU“, zatímco Radeony jsou separátně po „AMD GPU“ (na anglické i české je to normálně NVIDIA GPU a AMD GPU). Asi by to mohla být jen legrační nekonzistentnost, respektive chyba. Ale kdo ví, jestli to také o něčem nesvědčí, třeba takto MSI web překope všude po té, co Radeony přestane úplně prodávat.



