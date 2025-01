Nová generace GPU Nvidia přichází do notebooků: Všechny GeForce RTX 5000 „Blackwell“

V úterý brzo ráno Nvidia během úvodní prezentace na CES 2025 odhalila novou generaci GPU s architekturou Blackwell. Psali jsme už o desktopových grafikách, ale firma současně publikovala i modely grafik GeForce RTX 5000, které budou ke koupi v noteboocích. Ty jsou založené na stejné architektuře a stejných čipech (s výjimkou největšího GB202), takže stejně jako desktopové nabídnou DLSS 4 s interpolováním několika snímků.

GeForce RTX 5090 (notebooky)

Nejvýkonnějším notebookovým modelem GeForce RTX 5000 bude model nazvaný GeForce RTX 5090. Verze pro notebooky je ovšem v podstatě jinou grafikou (doba, kdy si Nvidia zakládala na tom, že GPU pro notebooky údajně nebudou pomalejší než pro desktopy, je dávno zapomenutá), založenou na čipu GB203. Je tedy bližší desktopovému modelu RTX5080.

Čip má aktivních 10 496 shaderů (82 bloků SM). Nvidia ovšem neuvádí frekvenci GPU. Ta bude v zátěži mnohem níže než u desktopové GeForce RTX 5080, protože notebooková verze bude podle modelu notebooku mít spotřebu nastavenou v rozsahu 95–150 W. Výkon se bude lišit podle tohoto nastavení, v každém případě bude výrazně nižší než u desktopové RTX 5080, jelikož ta má k dispozici násobně vyšší spotřebu 360W TDP (o 5090 nemluvě, ta má více než 2× víc jednotek a cca 4× spotřebu).





Jedna z nejzajímavějších věcí je, že tato grafika má 24 GB paměti GDDR7. Není to proto, že by měla širší než 256bitové paměti (256bitová šířka je vlastnost GPU GB203), ale protože budou použité čipy GDDR7 s kapacitou 24Gb. Desktopová RTX 5080 i ostatní grafiky RTX 5000 by s nimi mohly mít také o 50 % vyšší kapacitu, nicméně zatím budou zdá se používané jen v tomto jednom mobilním modelu. Nvidia bohužel neprozrazuje frekvenci (a tím propustnost) pamětí. Bude však skoro určitě nad 640 GB/s (což by odpovídalo 20,0 GHz).

GeForce RTX 5080 (notebooky)

Model GeForce RTX 5080 by stále měl obsahovat čip GB203, o čemž svědčí velikost paměti GDDR7 – 16 GB, což vyžaduje 256bitové paměti. Čip má ale výrazně ořezané výpočetní jednotky na jen 7680 shaderů (méně než u desktopové 5070 Ti), čili 60 SM. Spotřeba má být nastavitelná mezi 80–150 W, což opět v praxi znamená značný rozptyl výkonů.

GeForce RTX 5070 Ti (notebooky)

Notebooková GeForce RTX 5070 Ti by patrně měla již mít také o číslo menší čip než desktopový model, jelikož se pro ní uvádí 5888 shaderů, mělo by tedy jít o GPU GB205 jinak použité v desktopové RTX 5070. Tomu odpovídá také to, že tato grafika už má jen 12 GB paměti GDDR7, tedy 192bitovou sběrnici. Spotřeba může být nastavená mezi 60–115 W. Proti desktopové RTX 5070 Ti (300 W, 8960 shaderů), ale i desktopové RTX 5070 (250 W, 6144 shaerů) tedy bude výkon opět mnohem nižší.

GeForce RTX 5070 (notebooky)

V tomto trendu, kdy jsou mobilní grafiky poněkud skromnější podstaty, než říkají jejich názvy, pokračuje i RTX 5070. Ta má aktivních 4608 shaderů (36 SM). Toto by měly už být parametry čipu GB206, který pravděpodobně uvidíme v desktopové GeForce RTX 5060 Ti. S tím souvisí i to, že toto GPU má jen 128bitovou sběrnici, a na ní jen 8 GB paměti GDDR7. Spotřeba se opět bude dát nastavit ve velkém rozsahu (50–100 W), ale i na vyšším konci bude výkon asi hodně daleko od 250W desktopové RTX 5070.

Specifikace GeForce RTX 5000 pro notebooky Autor: Nvidia

PCI Express 5.0, DisplayPort 2.1b

Zatímco frekvence Nvidia neprozrazuje (ani frekvence pamětí), máme potvrzeno, že všechna tato GPU by měla být schopná používat PCI Express 5.0. Mezi jednotlivými GPU je rozdíl v multimediální akceleraci. Přítomná je stejná generace kodeků jako u desktopových verzí, ale dva levnější modely mají jen po jednom enkodéru i dekodéru. Až GeForce RTX 5080 má dva enkodéry a dva dekodéry a GeForce RTX 5090 přidává třetí enkodér (dva enkodéry zůstávají). Ty jsou nové generace, ale vypadá to, že neumí nové formáty (chybí akcelerace VVC, kterou má stále jen procesor Intel Lunar Lake / Core 200V). Nvidia přidala jen podporu subsamplingu chrominance YUV 4:2:2 pro některé formáty. Toto kódování používají některé profesionální výstupy z kamer.

I tyto mobilní grafiky by ale měly umožňovat výstup obrazu přes DisplayPort 2.1b, jako desktopové karty. HDMI je podporováno jen ve verzi 2.1b, dle očekávání zatím grafiky nemohou umět čerstvé, ještě jen předběžně oznámení HDMI 2.2. To, jaký výstup notebooky budou mít vyvedený ven z šasi, ale závisí na výrobci. Není proto zaručené, že s těmito grafikami vždy budete moci DP 2.1 využít.

První notebooky v březnu

Notebooky s těmito GPU se začnou na pultech objevovat poprvé v březnu – to by měly být k dostání první modely s třemi výkonnějšími grafikami. GeForce RTX 5070 má být dostupná později, s prvními notebooky až v dubnu. To je patrně další efekt toho, že je v ní čip z desktopové RTX 5060 Ti, který má pozdější uvedení a bude tedy asi také připraven k vydání později.

Zdroj: Nvidia