HDMI 2.2 je tady. Nové kabely na obrazovku dostanou dvakrát víc dat, umí rozlišení až 12K

V čase před Vánoci jsme tu měli zprávu o tom, že se chystá oznámení nové verze rozhraní HDMI pro připojování monitorů a televizí. Tato technologie byla skutečně pod označením HDMI 2.2 nyní veřejně uvedena během veletrhu CES 2025 a v budoucnu výrazně posune možnosti pro televize s obřími rozlišeními jako je 8K. Obsahuje ale i další zlepšení. Příchod do praxe však, jak už tomu bývá, nastane až za nějaký čas.

HDMI 2.2

Jak naznačovala předchozí neoficiální zpráva, HDMI 2.2 přináší vyšší přenosovou kapacitu či přesněji propustnost, takže umožní posílat ze zařízení do televize nebo monitoru vyšší datový tok. A toto navýšení je značné – zatímco HDMI 2.1 přineslo ve své době velmi vysokou propustnost 48 Gb/s, HDMI 2.2 to nyní zdvojnásobuje a podporuje tok obrazových dat až s rychlostí 96 Gb/s.

Tímto se HDMI 2.2 dostává do vedení před DisplayPort 2.0/2.1. Ten poskytuje v nejvyšší rychlostní variantě UHBR20 teoretickou propustnost 80 Gb/s, ale po odečtení režie je z toho pro obraz použitelných 77,37 Gb/s. Obě technologie budou po příchodu HDMI 2.2 tedy na podobné úrovni, ale s určitou výhodou pro HDMI.





Vyšší propustnost rozhraní znamená, že lze zobrazit vyšší rozlišení než dříve, nebo stejná rozlišení podporovat s vyšší snímkovou frekvencí. S HDMI 2.2 je podporováno 4K při 480 Hz, rozlišení 8K při 240 Hz a 10K (10 240 × 5760 bodů nebo 10 240 × 4320) při 120 Hz. Dokonce by snad mělo být podporováno rozlišení 12K (to by snad mělo přesně být 12 288 × 6480 bodů).

Formáty rozlišení podporované v HDMI 2.2 Autor: HDMI Forum, via: VideoCardz

Pokud nevyužijete až tato maxima, pořád zde může být přínos – současné HDMI 2.1 již pro vysoká rozlišení nebo snímkové frekvence potřebuje používat ztrátovou kompresi DSC, která s HDMI 2.2 třeba může být vypnutá, takže pixely dorazí na obrazovku netknuté (tedy mimo postprocessing, který má televize sama zapnutý).

Nevýhoda je, že tato vyšší datová propustnost bude vyžadovat nové kabely (i toto už bylo indikováno v předchozích zprávách). Ty se budou jmenovat „Ultra96“, což snad bude snadno zapamatovatelné, jelikož rychlost je přímo v názvu. Aby se rychlost HDMI 2.2 dala využít, bude ji muset podporovat monitor či televize, kabel i zdrojové zařízení – všechno na cestě. Koncovka kabelu zůstane ale kompatibilní, takže pořád bude možné propojit zařízení, která 96Gb/s režim neumí všechna, jen propojení pojede pomaleji, například na 48 Gb/s standardu HDMI 2.1.

HDMI 2.2 ale nebude čistě o datové propustnosti pro obraz, přináší také například funkci Latency Indication Protocol. Ta má pomoci správně synchronizovat obraz a zvuk. Různá zařízení totiž mohou při zobrazení (nebo hraní audia) mít různé zpoždění, která si přes LIP mohou sdělit a kompenzovat pak rozdíl mezi časováním. Užitek to má mít zejména když jsou zařízení zřetězená, například když posíláte jak obraz, tak zvuk do televize, ale k té je ještě opět přes HDMI připojené externí zvukové zařízení (zesilovač/receiver s repro, soundbar) pro přehrávání.

HDMI 2.2 LIP Autor: HDMI Forum, via: VideoCardz

Zajímavé je, že certifikační program pro kamery má řešit také problém falešných kabelů (padělaných a ve skutečnosti necertifikovaných a potenciálně nevyhovujících). Certifikovaé kabely by proti tomu měly mít nějaké ochranné samolepky, umožňující online ověření pomocí QR kódu, například.

Kabel Ultra96 pro HDMI 2.2 Autor: HDMI Forum, via: Tom's Hardware

Standard HDMI 2.2 má být vydán (tedy přesněji zpřístupněn členům konsorcia a jeho klientům) v první polovině roku. Nebude ještě podporován na žádných nyní uváděných grafických kartách nebo v procesorech, to obvykle nějaké měsíce až roky trvá.

První potenciální nositel této technologie v počítačích tak asi mohou být grafické karty, které vyjdou zhruba koncem roku 2026 (GeForce RTX 6000, next-gen Radeony s architekturou RDNA 5 či UDNA, u nichž ještě není jasné, jak se budou jmenovat, a příští grafiky Intelu, Arc „Celestial). Případně procesory s architekturami Zen 6 od AMD a Nova Lake od Intelu, také zhruba dva rok vzdálené.

Zdroje: HDMI Forum, VideoCardz, Tom’s Hardware