Čínsko-ruský procesor zklamal v herním testu. Zaklínače 3 si na něm stěží zahrajete na 30 FPS

Výkonný procesor dnes obvykle seženete za pár tisíc korun a bez větších problémů vám rozběhne většinu moderních her na solidní snímkové frekvenci. V případě Ruska je ale situace složitější. Kvůli sankcím totiž přišlo o přístup k západním technologiím a dlouhodobě se snaží vyvíjet vlastní řešení. Jedním z nich je procesor Irtyš, který nyní ruský YouTuber otestoval ve hře Zaklínač 3.
Ruský procesor s čínskými kořeny
Na ruském trhu se ke konci roku 2025 objevilo trio procesorů Irtyš, které na trh uvedla společnost Tramplin Elektroniks. Ve skutečnosti jde však o rebrand čínských procesorů Loongson. Ty na první pohled oslní vysokým počtem jader, kdy nejvyšší model jich nabídne 64, střední 32 a nejnižší 16. Právě střední varianta byla otestována při hraní Zaklínače 3 z roku 2015.
Procesor Irtyš C632 doplňovala grafická karta Radeon RX 9600 XT, přičemž rozlišení bylo nejspíše nastaveno na Full HD. Při zvolení maximálních detailů se snímková frekvence pohybovala jen okolo 22 až 32 FPS. Situace nebyla o tolik lepší na nízkých detailech, kdy hra běžela na 25 až 38 FPS. Z výsledků je patrné, že procesor nedržel krok s grafickou kartou. Hra běžela dokonce hůře než na PlayStationu 4.
Pro kontext je nutné dodat, že grafika Radeon RX 9600 XT dokáže v kombinaci s levným 6jádrovým procesorem Ryzen 5 8600G rozběhnout Zaklínače 3 ve FullHD rozlišení a na Ultra detaily bez ray tracingu na více než 100 FPS. Irtyš C632 má sice 32 jader, ale jeho výkon brzdí nízká frekvence 2,1 GHz a špatná optimalizace softwaru.
O procesorech Loongson jsme psali v dřívějším článku, stejně jako o čipech Elbrus, které jsou čistě ruské. Navzdory dlouhé historii vývoje hardwaru Rusko stále nedokáže dohnat konkurenci a v dohledné době se to pravděpodobně nezmění.
Zdroj: Tom's Hardware, VideoCardz