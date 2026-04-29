Čínsko-ruský procesor zklamal v herním testu. Zaklínače 3 si na něm stěží zahrajete na 30 FPS

Richard Šimáček
Dnes
Ruský procesor Irtyš Autor: PRO Hi-Tech
Ruská společnost Tramplin Elektroniks představila minulý rok několik procesorů, které na papíře vypadaly skvěle. Nyní jsme se ale dozvěděli, jaký mají reálný výkon ve hrách. A výsledek nejspíš nikoho nepřekvapí.

Výkonný procesor dnes obvykle seženete za pár tisíc korun a bez větších problémů vám rozběhne většinu moderních her na solidní snímkové frekvenci. V případě Ruska je ale situace složitější. Kvůli sankcím totiž přišlo o přístup k západním technologiím a dlouhodobě se snaží vyvíjet vlastní řešení. Jedním z nich je procesor Irtyš, který nyní ruský YouTuber otestoval ve hře Zaklínač 3.

Ruský procesor s čínskými kořeny

Na ruském trhu se ke konci roku 2025 objevilo trio procesorů Irtyš, které na trh uvedla společnost Tramplin Elektroniks. Ve skutečnosti jde však o rebrand čínských procesorů Loongson. Ty na první pohled oslní vysokým počtem jader, kdy nejvyšší model jich nabídne 64, střední 32 a nejnižší 16. Právě střední varianta byla otestována při hraní Zaklínače 3 z roku 2015.

Procesor Irtyš C632 doplňovala grafická karta Radeon RX 9600 XT, přičemž rozlišení bylo nejspíše nastaveno na Full HD. Při zvolení maximálních detailů se snímková frekvence pohybovala jen okolo 22 až 32 FPS. Situace nebyla o tolik lepší na nízkých detailech, kdy hra běžela na 25 až 38 FPS. Z výsledků je patrné, že procesor nedržel krok s grafickou kartou. Hra běžela dokonce hůře než na PlayStationu 4.

Pro kontext je nutné dodat, že grafika Radeon RX 9600 XT dokáže v kombinaci s levným 6jádrovým procesorem Ryzen 5 8600G rozběhnout Zaklínače 3 ve FullHD rozlišení a na Ultra detaily bez ray tracingu na více než 100 FPS. Irtyš C632 má sice 32 jader, ale jeho výkon brzdí nízká frekvence 2,1 GHz a špatná optimalizace softwaru.

O procesorech Loongson jsme psali v dřívějším článku, stejně jako o čipech Elbrus, které jsou čistě ruské. Navzdory dlouhé historii vývoje hardwaru Rusko stále nedokáže dohnat konkurenci a v dohledné době se to pravděpodobně nezmění.

Zdroj: Tom's Hardware, VideoCardz

To budú predávať so sloganom "That's the power of Putin Inside" a po otvorení vás preblafne vysmiaty Mao :D
Vlko ™
Vlko ™


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

Ukládání dat na území EU láká. Víc než půlka českých firem by si za to i připlatila, tvrdí průzkum

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Patří StarDance do vysílání České televize?

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

E-shopy jsou pod náporem AI botů

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO