Nová grafika generace RDNA 3. Radeon RX 7900 (GRE) bude speciální model s 16GB pamětí

AMD teď nemá žádné grafiky nové generace mezi highendovými Radeony RX 7900 XT a XTX a levným mainstreamovým Radeonem RX 7600. Sice tuto mezeru zaplňují karty předchozí generace od RX 6700 XT po RX 6950 XT, ale koncem léta by se do ní prý měly dostat Radeony RX 7700 XT a 7800 XT založené na GPU Navi 32. Mezitím by se ale mohl objevit ještě jeden grafika – levnější model založený na osekaném Navi 31.

Tento model se jmenuje Radeon RX 7900 GRE a informuje o něm čínský web IThome. Podle toho označení GRE znamená Golden Rabbit Edition, což odkazuje k čínskému kalendáři a také nám to asi signalizuje, že půjde o speciál, který se objeví jen v Číně.

Radeon RX 7900 GRE

Tato grafika by zřejmě měla používat ne menší GPU Navi 32, ale velké Navi 31 v ořezané formě. Podle IThome bude počet výpočetních jednotek byl osekaný na nižší počet, než je 84 aktivních v Radeonu RX 7900 XT – mohlo by to být například 78, 72 či 66 CU (4992, 4608 či 4224 shaderů), protože GPU má šest Shader Enginů a jednotky se tedy asi budou vypínat po šesti. Přesné číslo není uvedeno.

Současně by asi tato karta pro snížení ceny mohla být osazena jen 16GB pamětí GDDR6, což by znamenalo, že by se sběrnice zúžila na 256 bitů a GPU by tedy mohlo mít osazené jen čtyři čipy MCD. Tím by se ovšem také zmenšila Infinity Cache na jen 64 MB. Propustnost s 20GHz pamětmi GDDR6 by byla 640 GB/s, nicméně k tomu pak samozřejmě ještě přibude pozitivní vliv cache.

Výkon této grafiky by tedy logicky měl být nějaký kus pod Radeon RX 7900 XT. Kde přesně, to by už záviselo na stupni ořezání výpočetních jednotek a frekvencích. Zatím také těžko říct, jaké bude TDP – maximálně asi ale dosáhne úrovně modelu RX 7900 XT. Spíše by asi mohlo být nižší. Nižší než u Radeonu RX 7900 XT logicky také bude cena Radeonu RX 7900 GRE.

Radeon RX 7900 i globálně?

Uváděli jsme, že karta GRE je pravděpodobně regionálně omezeným čínským speciálem podobně jako procesor Ryzen 5 7500F. Něco podobného mělo AMD už dříve v podobě karty Radeon RX 950 GME (tehdy to byla myší edice). Ale teoreticky je možné, že speciální čínská edice GRE by mohla být jen jednou z variant karty – po odebrání tohoto sufixu vám zbude Radeon RX 7900 (bez XT), což by také mohla být karta, kterou eventuálně AMD vydá, a už by šlo o globální model.

GPU Navi 31 Autor: AMD

O takovémto třetím modelu založeném na highendovém modelu se už dříve spekulovalo, v historii podobné modely existovaly poměrně často, byť ne ve všech generacích. V té poslední ale ano – takto koncipovaná grafika RX 7900 by odpovídala roli Radeonu RX 6800. Nicméně pokud se jen v samotné Číně najde dost velký odbyt pro všechny nepovedené exempláře Navi 31, které nelze použít v modelu 7900 XT, pak se ve zbytku světa tato karta už nemusí objevit v nabídce.

Radeon RX 7800 16GB a Radeon RX 7700 12GB?

IThome se zmiňuje ještě o dvou grafikách, které by mohly vyjít v následujících měsících. Pokud dobře rozumíme strojovému překladu, mluví web o tom, že by se měl objevit Radeon RX 7800 s 16GB pamětí, což by měla být karta už s Navi 32 (pravděpodobně v plně aktivní nebo skoro plně aktivní konfiguraci s 256bitovými pamětmi) a dále pak Radeon RX 7700 XT s 12GB pamětí (ořezaná verze se 192bitovými).

Tyto karty by prý mohly být uvedeny nebo oznámeny v srpnu, tedy příští měsíc. Není ale jasné, zda je to aktuální informace, nebo spíše spekulace. Na jiných místech (Red Gaming Tech) se objevují názory, že vydání těchto grafik bude spíše až v září. A to je asi i pravděpodobnější, protože pokud by odhalení bylo jen měsíc daleko, asi bychom teď už viděli víc úniků.

Zdroje: VideoCardz, IThome