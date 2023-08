Už unikl i Radeon RX 7700 XT. Podle ASRocku má Navi 32, 192bitové paměti a 12GB kapacitu

Na konci minulého týdne prozradil PowerColor grafiku Radeon RX 7800 XT, první model s GPU Navi 32, který AMD do té doby drželo v tajnosti. Vedle této karty ale přijde i Radeon RX 7700 XT coby levnější verze. Už byl prakticky potvrzen také, když se objevil v databázi EEC, kam ho zanesl ASRock. Ten podle tohoto chystá minimálně dvě RX 7800 XT a tři modely Radeonu RX 7700 XT. Tato novinka by v nabídce měla nahradit Radeon RX 6700 XT.

Databáze EEC (Eurasian Economic Comission) slouží k registraci hardwaru a dalších výrobků pro ruský trh a údaje, které do ní jsou zanesené, by tam měly být přímo od výrobce. Ti někdy zaregistrují (možná spekulativně) i věci, které nakonec nejdou na trh, obvykle ale v této databázi najdete jména produktů, které opravdu míří na do prodeje.

V tomto případě se v databázi objevilo osm nových grafik ASRocku (jako původce je uvedená evropská pobočka). Tři jsou grafiky Intel Arc (A770 Phantom Gaming OC a Challenger OC, oboje s 16GB pamětí, a Arc A310 Low Profile 4 GB). Zbylých pět jsou zatím nevydané Radeony, z toho dva Radeony RX 7800 XT – modely Steel Legend a Challenger.





Zbylé tři kódy jsou ty, které nás hlavně zajímají: RX7700XT CL 12GO, RX7700XT CL 12GO a RX7700XT CL 12GO. Význam těchto zkratek je v podstatě známý z toho, jak ASRock karty značí, takže víme, že jde o tři modely Radeonu RX 7700 XT – v provedení Phantom Gaming (PG), Steel Legend (SL) a Challenge (CL). Respektive by všechny tři asi měly být „OC“ (čili mít tovární přetaktování) vzhledem k označení O na konci.

Radeony RX 7700 XT v databázi EEC Autor: Eurasian Economic Comission, snímek Cnews

12 GB / 192bitové paměti

Ono „12GO“ samozřejmě znamená, že karta bude mít 12GB paměti GDDR6, toto tedy potvrzuje, že bude použité GPU Navi 32 z Radeonu RX 7800 XT (a ne Navi 33, což indikoval starý kód v ovladačích – teď tedy víme, že už neplatný). Kapacita pamětí 12GB znamená, že by tento model mohl nahradit grafiku Radeon RX 6700 XT pro ty, kdo shánějí něco s více jak 8GB pamětí, ale nechtějí sahat po vyšších dražších modelech. Tato kapacita je prakticky určitě realizována 192bitovou sběrnicí, Navi 32 tedy zde bude osekané a bude používat jen tři MCD místo čtyř. Patrně tedy také bude mít jen 48MB Infinity Cache. Čistě bez vlivu té by 192bitová sběrnice by dávala propustnost 432 GB/s, pokud by byly použité 18,0GHz čipy GDDR6.

Když jsou ořezané paměti, mohly by asi být ořezané i počty výpočetních jednotek v GPU. Zde ale informaci ještě nemáme. Takovéto nižší modely mají někdy GPU ořezáno relativně málo, protože z pohledu výrobce jsou již dostatečně „segmentovány“ od vyššího modelu osekanou pamětí. Ale spíše je asi nutné čekat, že shaderů bude mít grafika o dost méně než 3840 u modelu RX 7800 XT. Navi 32 dle údajů Angstronomics tvoří tři shader enginy a 6 shader arrays, což znamená, že se CU budou asi vypínat po šesti, karta by tedy asi mohla mít 54 CU (3456 shaderů), 48 CU (3072 shaderů) nebo 42 CU (2688 shaderů).

Zatím je neznámé také TDP, které zřejmě bude nižší než u RX 7800 XT, ani pro tuto kartu ale ještě známo není. Pro RX 7700 XT se pravděpodobně bude pohybovat nad 165W Radeonem RX 7600, takže se zřejmě budeme bavit o hodnotami nad 200 W.

Na Twitteru (účet All The Watts) se před časem objevil dohad, že by AMD za tuto grafiku mohlo chtít 449 $ (12 000 Kč / 496 €) a za RX 7800 XT snad 549 $. Ale může jít spíš o spekulace nebo tipovačku než o únik. Ceny často bývají definitivně určeny až na poslední chvíli, takže v době, kdy tento tweet byl spáchán, dost možná ani nikdo přesné částky znát nemohl.

V tomto kvartále

Kdy tyto grafiky vyjdou, zatím také nevíme. Radeon RX 7800 XT by se asi dal očekávat celkem brzo podle onoho zveřejnění informací na webu PowerColoru. Model RX 7700 XT ale pravděpodobně přijde až o nějakou dobu později a může tedy být vzdálenější. Nicméně AMD při nedávném hlášení finančních výsledků řeklo, že v tomto kvartále vydá „nadšenecké grafické karty“ a formulace používající plurál by měla implikovat, že alespoň dvě karty vyjdou do konce třetího kvartálu. Tudíž by snad Radeon RX 7700 XT měl být v obchodech před koncem září, pokud se do toho nevmotá nějaká nečekaná komplikace.

