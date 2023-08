Sony uvádí PlayStation Portal, handheld pro hraní her z PlayStation 5. Bez ní ale nic neumí

Asus se pustil do výroby handheldových herních PC po vzoru Valve Steam Decku a Lenovo ho zřejmě bude následovat se zařízením Legion Go. Do této oblasti teď svým způsobem přijde i Sony. Firma teď oznámila handheld pojmenovaný PlayStation Portal, který umožní hraní konzolových her trochu podobně jako úspěšný Switch od Nintenda. Ale není to plnohodnotná konzole, nýbrž zařízení, které se bezdrátově připojuje k PlayStation 5 a hry streamuje.

O tomto zařízení jsme se poprvé dozvěděli před třemi měsíci, kdy se mu ještě říkalo jenom „projekt Q“. Už tehdy Sony odhalilo, že nechystá tradiční samostatný handheld, ale zařízení, které umožní hrát vzdáleně hry na klasické konzoli PlayStation 5. Teď firma odhalila oficiální jméno zařízení – PlayStation Portal. Jde slovy výrobce o zařízení specializované na hraní pomocí funkce Remote Play či „remote player“.

Zařízení je fyzicky podobné skutečné handheldové konzoli – má osmipalcový LCD displej s rozlišením 1920 × 1080 bodů při 60 snímcích za sekundu. Uvnitř by měla být mobilní elektronika nejspíš podobná vnitřnostem tabletů, která patrně bude levnější, úspornější a méně výkonná, než jakou by měla samostatná konzole. I když je pravda, že ve srovnání s hodně vousatým hardwarem Nintenda Switch by se člověk možná ještě divil. A je možné, že nějaké „homebrew“ projekty v budoucnu budou toto zařízení zkoušet osamostatnit a spouštět aplikace či hry přímo na něm.

Tabletové tělo má po stranách připojené ovládací prvky ve formě půlek gamepadu. Fungování a skladba těchto prvků by měla odpovídat bezdrátovému ovladači DualSense pro konzoli PlayStation 5, včetně adaptivních spouští a hmatové zpětné vazby. Navíc je možné použít obrazovku jako virtuální touchpad, protože má dotykovou vrstvu.





Smyslem PlayStation Portalu je, že funguje jak jako bezdrátový ovladač, tak současně jako bezdrátová televize či monitor, které s vámi cestují po bytě, balkóně, terase, zápraží nebo zahradě (případně sklepu, půdě, záchodě) a tak podobně. Navíc samozřejmě zajistí i zvukový výstup – ten obstaráte buď bezdrátovými sluchátky, nebo drátovými, která se dají zapojit do 3,5mm jacku.

Sony PlayStation Portal Autor: Sony

Jen streamování z PS5

Na rozdíl od Switche nebo jiného kompletního zařízení tak stále hrajete na své velké konzoli (což má výhody co do výkonu a schopností hardwaru, grafická kvalita tak může být lepší), ať už jste zrovna kdekoli. Pomocí Remote Play se bude dát hrát vzdáleně, i když jste mimo domov, ale to je samozřejmě o něco komplikovanější (i na připojení). Nevýhoda je, že nemůžete hrát bez nějaké formy sítě a streamování zase obrazovou kvalitu zhoršuje ztrátovou kompresí. Vedle toho také zhoršuje lag (odezvu) hry.

Nevýhoda zařízení PlayStation Portal je, že alespoň prozatím se s ním zřejmě nic jiného než používat Remote Play s konzolí PS5 nedá, ačkoliv by asi systém měl být schopný třeba i prohlížení webu nebo sledování videa. Je možné, že toto ještě Sony doplní budoucími aktualizacemi firmwaru.

Je dobré si uvědomit, že pro funkci Remote Play toto zařízení nepotřebujete, protože ji můžete používat i třeba ze svého stávajícího mobilního telefonu, pokud k němu přikoupíte gamepad. Na takovém zařízení také můžete hrát hry z cloudu pomoc steamování PlayStation Plus Premium, což z nějakého důvodu PlayStation Portal neumí.

PlayStation Portal má vzhledem k tomu, že jde o takto omezené zařízení, hodně vysokou cenu. Ta bude podle Sony 200 $ či v Evropě 220 € (tedy v ČR asi okolo 5300 Kč), což je hodně blízko ceně Switche, a vlastně i cenám dalších plnohodnotných mobilních herních zařízení. Portal nebude asi nějaké masivně populární zařízení, spíš než na protivníka Switche nebo Steam Decku je na něj asi lepší pohlížet jako na nepovinné příslušenství ke konzoli pro uživatele, kterým nevadí utratit relativně větší částky za různé elektronické hračky.

Vkrádá se přitom ale myšlenka, zda by se do úplně stejného formátu nedalo dostat zcela autonomní mobilní zařízení podporující třeba hry pro PlayStation 4 – dost možná by jeho cena nebyla o moc vyšší, protože baterie, displej, šasi s ovladači už máme a rozdíl v ceně by byl omezený v podstatě na výkonnější SoC, napájení a chlazení. Sony se ale asi moc nechce do této oblasti vstupovat po předchozím nezdaru s PS Vita.

Firma zatím nesdělila, kdy se Sony PlayStation Portal začne prodávat, údajně ale toto info bude doplněno brzy spolu se spuštěním předobjednávek. Dostupnost asi tedy bude jen nějaké týdny daleko.

Zdroje: Sony, Ars Technica