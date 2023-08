Herní handheld Legion Go od Lenova používá Ryzen Z1 a Z1 Extreme, má 2560 × 1600 displej

Před nedávnem jsme tu měli zprávu o tom, že po Asusu již také Lenovo chystá vlastní odpověď na populární handheld zařízení Valve Steam Deck, na kterém můžete hrát po vzoru Nintenda Switch, ale hry širé velké platformy PC (respektive Steamu). Legion Go je asi skutečnost, protože zařízení už se objevilo v databázích benchmarků, které odhalily jeho procesor (respektive procesory). A zejména také displej, kterým bude toto „hradlo“ dost zajímavé.

O zařízení Lenova, které se má jmenovat Legion Go, přišly zprávy na konci července. Uživatel Hoang Anh Phu na Twitteru nyní upozornil na to, že se vzorky zařízení zřejmě už prozradily na internetu v databázi benchmarku BAPCo CrossMark. Jejich testy výkonu nás až tak nezajímají, protože bude lepší v jejich případě počkat na nezávislé testy, ale tyto záznamy toho řekly hodně o hardwaru, který bude použitý.

V databázi BAPCo se objevilo zařízení „Lenovo LNVNB161216“ v dvou různých konfiguracích. Zajímavé na něm je, že je v něm použitý stejný procesor jako v Asus ROG Ally: AMD Ryzen Z1 s šesti jádry v jedné variantě, která bude patrně představovat dostupnější variantu zařízení; a alternativně výkonnější AMD Ryzen Z1 Extreme. Ten má osm jader, ale zejména také výrazně výkonnější GPU se 768 shadery, tedy plnou palbu APU Phoenix.





Tyto procesory mají podle AMD být speciálně vyladěné pro herní handheldy, z čeho se dá očekávat, že LNVNB161216 je přístroj tohoto typu. S největší pravděpodobností tedy ono Lenovo Legion Go. Také to potvrzuje, že Ryzen Z1 a Z1 Extreme nebudou exkluzivní produkt jen pro Asus.

To, že jsou použité stejné procesory jako v zařízení Asusu, poměrně vyjasnilo otázku výkonu. V základu by zařízení Lenova mělo mít podobný potenciál, samozřejmě jen za podmínky, že se firmě podaří vyladit chlazení a napájení (což ale není až tak snadné). Ale čistě teoreticky, by při podobném TDP měl tento handheld být schopen podávat podobný herní výkon.

Podle databáze BAPCo na zařízení při testech běžely Windows 11 Home. Zařízení má údajně osazenou paměť v kapacitě 16 GB LPDDR5–7500, ta je stejná u modelu s Ryzenem Z1 i s Z1 Extreme. V prvním případě levnější konfigurace ale je osazené 256GB SSD, kdežto přístroj s Ryzenem Z1 Extreme má 512GB SSD. Jde o NVMe moduly od Samsungu (MZAL8256HDJD-00BL2, MZAL8512HDLU-00BL2).

1600p LCD

Nejlákavější je na zařízení displej. Předchozí únik říkal, že bude mít o něco větší úhlopříčku než u konkurence – osm palců. Podle databáze BAPCo testovaná zařízení používala rozlišení 2560 × 1600, což by implikovalo, že Legion Go použije takovouto obrazovku. Rozlišení by tedy bylo o dost vyšší než 1920 × 1080 u ROG Ally, nemluvě už o Steam Decku, jenž má obrazovku jen o 1280 × 800 bodech.

Toto na jednu stranu může být i přítěž, protože větší displej může mít vyšší spotřebu a také potřebuje vyšší výkon. Z tohoto důvodu není ostatně 800p displej Steam Decku úplně zatracován. Obrazovka zvolená Lenovem má však v obou dimenzích přesně dvojnásobné rozlišení, což dává zajímavou možnost použít celočíselné škálování a v případě potřeby hrát s efektivně stejným rozlišením, jako na Steam Decku (na ROG Ally to nepůjde).

Dá se přitom čekat, že pokud vývojáři her bude nyní optimalizovat hry pro tato handheldová zařízení, budou je přizpůsobovat právě hardwaru Steam Decku coby nejpopulárnějšímu z nich. Lenovo Legion Go se s touto obrazovkou bude moci přepnout do jakéhosi kompatibilního režimu. Pokud ale budete chtít hrát něco, kde máte výkonu dost i na vysoké rozlišení, bude LCD připraveno k poskytnutí velmi ostrého kvalitního obrazu. A samozřejmě je zde možnost použít upscaling FSR 2.x tam, kde je k dispozici.

Záznamy o testování v BAPCo uvádějí datum 30. 7. a 4. 8., jsou tedy poměrně nové. Zatím nevíme, jak daleko je Lenovo s vývojem a kdy se tedy tento handheld může objevit na trhu. Čekali bychom, že se Lenovo bude snažit vydat minimálně do listopadu kvůli vánočním prodejům, ale žádné konkrétní informace zatím nejsou.

