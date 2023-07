Ke grafikám Radeon a procesorům Ryzen je teď zadarmo open-world RPG Starfield od Bethesdy

Opět je tu příležitost získat při nákupu hardwaru hru zadarmo. Tentokrát to bude lehce komplikovanější akce než obvykle, ale bude možné skrz ni dostat hru Starfield od Bethesdy, což je poměrně očekávaný titul, který by mohl být celkem výživný. Tato hra bude přidávaná k procesorům Ryzen a grafikám Radeon, ale oproti obvyklému principu těchto nabídek budou dvě různé edice a vyšší modely CPU a GPU dostanou lepší verzi hry.

Akce začala včera (11. 7.) a poběží až do 30. 9., takže na její využití bude celkem dost času. AMD během ní bude k vybraným procesorům Ryzen nebo grafikám Radeon – a případně počítačům s nimi – přidávat PC verzi hry Starfield, kterou Bethesda vydá 6. 9. 2023. Starfield je open-world akční RPG odehrávající se ve vesmíru (naší galaxii Mléčná dráha), kde hráčům dává možnost navštěvovat a zkoumat různé planetární systémy.

Tento bonus je možné dostat ke grafikám, procesorům anebo celým PC a notebookům. Pokrytá je dost velká škála i levnějších modelů. U procesorů jsou to všechny procesory Ryzen 7000 a 7000X3D (ale vyjma nového modelu 7500F), přičemž k Ryzenům 5 a 7 (až po model 7800X3D) dostanete standardní edici Starfieldu, zatímco k modelům Ryzen 9 dostanete prémiovou edici.

Procesory a grafiky AMD, ke kterým lze dostat Starfield zadarmo Autor: AMD

U grafických karet je to štědřejší, protože hru můžete dostat i k Radeonům generace 6000, dnes prodávaným se značnými slevami. Nabídka platí od Radeonu RX 6600 výše, přičemž za modely RX 6600, 6600 XT a 6650 XT, jakož i za nový Radeon RX 7600 máte nárok na standardní edici. Za vyšší modely Radeon RX 6700, 6700 XT, 6750 XT, 6800, 6800 XT, 6900 XT a 6950 XT a za nové modely RX 7900 XT a RX 7900 XTX dostanete prémiovou edici.

Nárok mají také celá PC a notebooky, kde je současně jeden z těchto procesorů a jedno z těchto GPU Autor: AMD

Aby to nebylo úplně jednoduché, lze hru (v prémiové edici) dostat také k hotovému PC nebo notebooku. U těch však musí současně jak procesor, tak grafika být od AMD. Hardware, se kterým vzniká nárok, je stejný, ale s některými dalšími možnostmi navíc – vedle mobilních Ryzenů (jen modely 7840HS, 7940HS, 7845HX a 77735HS) a mobilních Radeonů RX 7000 mají také nárok APU Ryzen 5 5600G a Ryzen 7 5700G, ale jen v kombinaci s jednou ze samostatných grafik Radeon.

Jak standardní, tak prémiová edice by měla představovat plnou hru, ale v prémiové edici je navíc přidán pětidenní early access, nějaké kosmetické skiny, soundtrack a artbook (digitální verze) plus exkluzivní DLC Shattered Space (to je patrně nejdůležitější položka).

Starfield zadarmo ke grafikám a procesorům AMD Autor: AMD

Akce funguje tak jako vždy – abyste hru dostali, musíte hardware koupit ve výše uvedeném období a musí to být u jednoho ze spolupracujících prodejců (u nás jsou uvedeni CZC.cz a T.S. Bohemia, ale podle katalogu e-shopu také Alza.cz). Tato podmínka je proto, že prodejce vám musí ke kartě, procesoru nebo počítači přidat kupon s kódem – ověřte si při koupi, zda je u dané položky hra zadarmo uvedená.

Až tento kupon pak použijete k získání hry (dostanete licenci ve službě Steam), což se dělá na webu AMDRewards.com a budete při tom muset hardware mít nainstalovaný v počítači (ověřuje se stažením aplikace). Pokud byste chtěli akce využít, dejte si pozor na to, že kupony mají omezenou platnost, musíte je uplatnit do 28. 10.

Starfield proti Diablu IV?

Vypadá to, že tato akce by mohla být tak trochu protiváhou bundlu, který měla nedávno Nvidia. Ta zase ke grafikám přidávala Diablo IV, což byla také velmi očekávaná hra ze slavné série. Diablo IV je asi ještě atraktivnější bonus (byť to samozřejmě závisí i na osobních žánrových preferencích). Ale onen bundle se zase vztahoval jen na na novou generaci grafik GeForce RTX 4070 a využít se dal kratší dobu – v tuto chvíli už je po něm.

Zdroje: AMD (1, 2)